Gladewater: D.J. Allen, Eli Kates
Harmony: Logan Baker
Union Grove: Kole Burns
Tatum: Ty Bridges, Haden Crowley, Kendric Malone
Big Sandy: Dakarai Menefee, Caden Minter, Carter Oswalt
Hallsville: Ryan Pondant, Benjamin Samples
Trinity School of Texas: Marlin Reeves, Patrick Pither, Jy Baxter, Jaden Ayala
Spring Hill: Casey Mudoh
West Rusk: Myles Foster, Jimmie Harper
Carlisle: Jonathan Fraser
Pine Tree: Daryus Gray, Jasiah Wright
St. Mary’s: Dominic Tucker
Carthage: Montrell Hatten, Nick Stewart
Jefferson: Kylan Thomas
Kilgore: C.J. Ingram