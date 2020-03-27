Gladewater: D.J. Allen, Eli Kates

Harmony: Logan Baker

Union Grove: Kole Burns

Tatum: Ty Bridges, Haden Crowley, Kendric Malone

Big Sandy: Dakarai Menefee, Caden Minter, Carter Oswalt

Hallsville: Ryan Pondant, Benjamin Samples

Trinity School of Texas: Marlin Reeves, Patrick Pither, Jy Baxter, Jaden Ayala

Spring Hill: Casey Mudoh

West Rusk: Myles Foster, Jimmie Harper

Carlisle: Jonathan Fraser

Pine Tree: Daryus Gray, Jasiah Wright

St. Mary’s: Dominic Tucker

Carthage: Montrell Hatten, Nick Stewart

Jefferson: Kylan Thomas

Kilgore: C.J. Ingram