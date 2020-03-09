ET BASEBALL

Tuesday, March 10

Hallsville at Longview, 6 p.m.

Spring Hill at Gilmer, 6:30 p.m.

Kilgore at Cumberland, 6:30 p.m.

Bullard at Henderson, 6:30 p.m.

Carthage at Atlanta, 7 p.m.

Pittsburg at Pleasant Grove, 6 p.m.

White Oak at Winona, 7 p.m.

West rusk at Gladewater, 6:30 p.m.

Harmony at Sabine, 7 p.m.

Daingerfield at H. Springs, 7 p.m.

Ore City at Waskom, 7 p.m.

E. Fields at Jefferson, 7 p.m.

New Diana at Tatum, 7 p.m.

P. Pewitt at Redwater, 7:30 p.m.

Beckville at Harleton, 7 p.m.

Big Sandy at Overton, 4 p.m.

Union Hill at Carlisle, 6 p.m.

Hawkins at Union Grove, 7 p.m.

Thursday, March 12

Longview at Jasper Tourn., TBA

Kilgore at Jasper Tourn., TBA

Spring Hill at A&M Consol. Tourn., TBA

Pine Tree at W. Point Tourn., TBA

Gilmer at W. Point Tourn., TBA

Hallsville at Hallsville Tourn., TBA

Marshall at Hallsville Tourn., TBA

W. Oak at W. Oak Tourn., TBA

E. Fields at W. Oak Tourn., TBA

Jefferson at W. Oak Tourn., TBA

Carthage at Tri-State Tourn., TBA

Henderson at Rusk Tourn., TBA

Tatum at Rusk Tourn., TBA

Pittsburg at Van Tourn., TBA

Sabine at Van Tourn., TBA

West Rusk at Hawkins Tourn., TBA

Gladewater at Hawkins Tourn., TBA

Union Grove at Hawkins Tourn., TBA

L-Kildare at Hawkins Tourn, TBA

Haamony at Anna Tourn., TBA

H. Springs at H. Springs Tourn., TBA

P. Pewitt at H. Springs Tourn., TBA

Harleton at Waskom Tourn., TBA

Waskom at Waskom Tourn., TBA

Beckvile at Waskom Tourn., TBA

Friday, March 13

Longview at Jasper Tourn., TBA

Kilgore at Jasper Tourn., TBA

Spring Hill at A&M Consol. Tourn., TBA

Pine Tree at W. Point Tourn., TBA

Gilmer at W. Point Tourn., TBA

Hallsville at Hallsville Tourn., TBA

Marshall at Hallsville Tourn., TBA

W. Oak at W. Oak Tourn., TBA

E. Fields at W. Oak Tourn., TBA

Jefferson at W. Oak Tourn., TBA

Carthage at Tri-State Tourn., TBA

Henderson at Rusk Tourn., TBA

Tatum at Rusk Tourn., TBA

Pittsburg at Van Tourn., TBA

Sabine at Van Tourn., TBA

West Rusk at Hawkins Tourn., TBA

Gladewater at Hawkins Tourn., TBA

Union Grove at Hawkins Tourn., TBA

L-Kildare at Hawkins Tourn., TBA

Harmony at Anna Tourn., TBA

H. Springs at H. Springs Tourn., TBA

P. Pewitt at H. Springs Tourn., TBA

Harleton at Waskom Tourn., TBA

Waskom at Waskom Tourn., TBA

Beckville at Waskom Tourn., TBA

Saturday, March 14

Longview at Jasper Tourn., TBA

Kilgore at Jasper Tourn., TBA

Spring Hill at A&M Consol. Tourn., TBA

Pine Tree at W. Point Tourn., TBA

Gilmer at W. Point Tourn., TBA

Hallsville at Hallsville Tourn., TBA

Marshall at Hallsville Tourn., TBA

W. Oak at W. Oak Tourn., TBA

E. Fields at W. Oak Tourn., TBA

Jefferson at W. Oak Tourn., TBA

Carthage at Tri-State Tourn., TBA

Henderson at Rusk Tourn., TBA

Tatum at Rusk Tourn., TBA

Pittsburg at Van Tourn., TBA

Sabine at Van Tourn., TBA

West Rusk at Hawkins Tourn., TBA

Gladewater at Hawkins Tourn., TBA

Union Grove at Hawkins Tourn., TBA

L-Kildae at Hawkins Tourn., TBA

Harmony at Anna Tourn., TBA

H. Springs at H. Springs Tourn., TBA

P. Pewitt at H. Springs Tourn., TBA

Harleton at Waskom Tourn., TBA

Waskom at Waskom Tourn., TBA

Beckville at Waskom Tourn., TBA

COLLEGE

Tuesday, March 10

Tougaloo at Wiley, 6 p.m.

Wednesday, March 11

Tougaloo at Wiley noon (2)

Thursday, March 12

Panola at NTCC, 3 p.m.

Friday, March 13

McMurry at LETU, 7 p.m.

ETBU at MH-Baylor, 7 p.m.

Wiley at A&M-Texarkana, 6 p.m.

Saturday, March 14

McMurry at LETU, 1 p.m. (2)

NTCC at Panola, 1 p.m. (2)

ETBU at MH-Baylor, 1 p.m. (2)

Wiley at A&M-Texarkana, 1 p.m. (2)