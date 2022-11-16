The following students at Elysian Fields ISD have been named to honor rolls for the second six weeks’ period, the district said.
A Honor Roll
1st Grade: Isabella Allen, Kallea Boss, Michael Britt, Noah Calhoun, Natalie Cochran, Blaize Crow, Chase Dean, Julian Diosdado, Santana Durley Ashton George, Paizleigh Horton, Jhett Jones, Kendall McGuire, Jax Merritt, Samuel Michel, Nolan Nicolia, Levi Patterson, Hunter Peeples, Ein Reid, Owen Saucedo, Kennedy Shadowens, Korbyn Spear, Breelyn Tiller, Matthew Voelkel, James Whiting
2nd Grade: Liam Alexander, Caycen Benoit,Waylen Bowden, Ryker Dickinson, Joshua Green, Wade Jansen, Molly Magill, Aubriyanna Martinez, Jesse Miller, Lincoln Nicolai, Levi Pippen, Caleb Stephens, Kinsler Sutton
3rd Grade: Spence Allen, Christopher Britt, Rileigh Cheatham, Jameson Daniel, Danica Dodson, Allilynn Haynie, Case Hopkins, Mia Jernigan, Charles Lee, Ryder Long, Paris Marshall, Mackinnon Massey, Erica Mitchell, Jackson Nealy, Rowan Norwood, Laela O’Dell, Gabriel Olsen, Joseph Paine, Wyatt Patterson, Levi Rinaudo, Brianna Tackett, Brinley Tiller, Julianne Tiller, Charlie Wigington, John Wilson
4th Grade: Roseline Arizu, Alexander Bailey, Laurie Bueton, Caden Commander, Annabelle Griffin, Tate Holland, Jase Magouirk, Hannah Myhre, Hudson Quick, Annabell Simmons, Reese Wilson, Lawson Woodley
5th Grade: Natalie Cruz, Ella Deal, Adalynn Garza, Scout Goswick, Riley Gunter, Jayden Hobbs, Lauren Johnson, Kaleb Koehn, Margaret Massey, Codie Pippen, Brooklyn Simmons, Devin Sneed, Tyler Spaulding, Gentry Struwe, Karsyn Taylor, Williams Wigington
6th Grade: Micah Gentry, Avery Hahn, Michael Massey, James, O’Brien, Elizabeth Simms, Natalia Womack, Cameron Woods
7th Grade: Rylan Dickinson, Brooklyn Fritts, Max Goswick, Allie Hayes, Kolten Koehn, Mary Grace Massey, Peyton McDonald, Mason Myhre
8th Grade: Kaylen Commander, Kyrsten Haggerty, Morgan Lanclos, Maci Morris, Taylor Youngblood
9th Grade: John Beavers, Kirsten Commander, William Corr, Madison Giddens, Addison Levendikis, Julie Lowery, Karleigh Robinson, Hannah Segers, Daniel West
10th Grade: Samara Daugherty, Elizabeth Hutson, Allison O’Brien, Shelby Roberts, Nikki Silas, Lebron Simmons, Kyleigh Stephens, Gracey Struwe
11th Grade: Emmaleigh Carrington, Talan Crain, Blair Giles, Kloe Golladay, David Hutson, Jackson Parker, Lillie Pierce, Travis Stephens, Baylee Vickers, Anna Grace Wallace, Jordan Williams, Kyndal Youngblood
12th Grade: Joseline Arizu, Caitlyn Attaway, Julia Beavers, Wesley Brown, Hailey Carr, Emylee Cline, Alison Coker, Kya Cox, Kylie Dudley, Keely Goelden, Kyleigh Griffin, Teresa Hall, Carmen Lawless, Baylee Marcum, Sierra Mathis, Jacob Mccay, Corrisa Mcphail, Morgan Shaw, Alton Simmons, Andrew Simms, Shamari Smith, Melanie Spencer, Kamya Turner
AB Honor Roll
1st Grade: Grace Agee, Alice Alford, Addison Benoit, Ella Cochran, Samuel Essery, Casen Garza, Makynna Jefferies, Brentlee Johnson, Lily Kies, Deborah Mestres, Chevi Paine, Lynnleigh Paulk, Jasper Peroutka, Mia Perrine, Cheyenne Scott, River Simpson, Caleb Sims, Zai’lon Singleton, David Southerland, Damon Tackett, Caysen Woods
2nd Grade: Julien Boone, Abby Brewster, Lucy Bueton, Kori Burk, Remi Burk, Michael Day, Joaquin Gaona, Kynslee Giddens, Brodix Griffin, Walker Hayes, Allison Imken, Maddox Jackson, Michael Kassaw, Hunter Long, Rayden Mcnatt, Austin Peeples, Layla Pippen, Elijah Reimers, Kaiden Roquemore, Faith Rose, Zoey Rutledge, Erik Scott, Rory Silas, Tanner Songer, Lainey Wilkerson, Julz Womack, Judson Woodley, Kylie Young
3rd Grade: Eli Baker, Rylie Davis, Kendall Feazel, Asher Grant, Hensley Hall, Zander Jeffries, Derrion Jones, Jaxson Kelley, Paisley King, Hunter Malmay, Waylon McKinnon, Sarah Michel, Lillie Mistric, Ellison Neel, June Reamer, Savannah Reeves, Beaux Richard, Graceson Smith, Clinton Stewart, Symphony Strain, Madison Umling, Elizabeth Voelkel, Adrian Webb, Beckham Westmoreland, Jennifer Whittington, Brice Wren, Mackenzie Young
4th Grade: Victor Arizu,Wrylen Bowden, Joleigh Caskey, Easton Coco, Cayden Deprang, Zachary Harmon-Reimers, Konner Harper, Makenzie Henry, Lezleigh Horton, Brady Martin, Gianna Mendoza, Anselme Mestres, Drake Moore,Thomas Nicks, Jaxson Overturf, Austin Patterson, Kira Pruiett, Aubrey Reeves, Kaden Roberts, Allie Schevers, Kaleb Sneed, Jeremiah Thompson, Derrick Wilburn, Jackson Wilburn, Madelynn Williams, Rylee Williams, Wyatt Wisk, Cayden Woods
5th Grade: Cannon Ansley, Alexis Boss, Hadley Burson, Riley Cornelison, Ryan Davis, Ryden Dickinson, Madilynn Doan, Mariah Endlsey, Adelyn Farmer, Marlee Haynie, Bailey Holland, Brooklyn Kennedy, Makayla Koehn, Noah Kuhnert, Immanuel Land, Brandon Leffall, Hunter Mathews, Allie Merritt, Lainey Parchman, Harper Smith, Kinsley Stephens, Kaleb Ware, Delacey Williams
6th Grade: Stephen Allen, Lily Brewster, Alivia Briggs, Kailyn Brown, Forrest Chauncey, Kyle Commander, Joseph Crews, Harper Day, Easton Golden, Gracie Grabner, Cooper Guthrie, Karlee Harvey, Kason Harvey, Jesse Hayes, Aryanna Jackson, Ryleigh Kirkland, Lane Lawless Ja’Von Manning, Jaedyn O’Dell, Noah Patton, Lorenzo Rabadan, Brysen Roberts, Carter Sebourn, Aymyari Stephens, Hunter Umling, Javian Walton, Lyam Weir, Adrianna Whittington
7th Grade: Layla Adkins, Brekyia Boyd, Brannon Bueton, Mackenzie Carter, Aryanna Denson, Alyssa Dillman, Austin Giles, Rylie Golden, John Hay, Haley Hight, Henry Hoover, Elisea Littlejohn, Kennedy Mangham, Benjamin Mangum, Ella Parker, Kaleigh Presley, Santiago Sanchez, Mariah Shaw, Williams Shows, Alex Simmons, Sawyer Smith, Avery Woodley
8th Grade: Catherine Arizu Garcia, Trevor Ballard, Jessie Barton, Mallori Cobb, Watson Collier, Christian Cook, Randall Crisp, Faith George, Athena Green, Brianna Holland, Jacob Hurdle, Corey Jordan, Meriyah Lopez, Kameron Love, Brodix Mclendon, Joelee Nugent, Brycen Richerson-Powell, Liliana Rivera, Jonathan Sanchez Ramirez, Sage Stoute, Kasen Updyke, Maleighia Washington, Emery Whitehead
9th Grade: Braedon Adkins, Amaya Benefield, Azavian Boyd, Wyatt Caskey, Allyee Cline, Julianne Dement, James Erwin, Haleigh Ford, Brandon Kennedy, Landon Lawless, Callie Littlejohn, Melenie Mccullars, Kersten Mclendon, Aniyah Patterson, Garrett Roos, Grace Roquemore, Rayden Spradlin, Colby Stephens, Kamara Washington, Rhealyn Wilson
10th Grade: Tyler Bass, Tessa Braden, Hayden Carver, Mackinsay Chauncey, Maggie Collier, Lilianna Cooper, Jayden Cox, Carson Davis, Kaylie Davis, Elleanna Gonzalez, Brandon Grant, Julian Henry, Lexi Holland, Isaiah Lovell, Taylor Moore, Brody Parker, Kacie Richmond, Maeli Stoute, Tatum Wallace, Athan Walton
11th Grade: Eric Alaniz, Janiyah Anderson, Makenzi Ansley, Trista Bell, Yzabella Brown, Zoe Childs, Chaelton Cook, Presley Doyle, David Entrekin, Zoey Hampton, Kinzly Hankins, Sophia Henderson, Kaylee Hurdle, Kaylee Kelly, Gabrielle Lopez, Kerrigan Love, Dakota Martin, Blake Marritt, Sailor Paine, Akexis Pinson, Allyson Prothro, Noah Ramirez, Madison Reid, Jaicey Rich, Keller Robinson, Alicia Simmons, Mackenzie Simms, Bailey Smith, Logan Smith, Makenna Smith, James Whaley, Hannah Wisk
12th Grade: Katelyn Anderson, Robert Bass, Cora Creech, Kaylee Doyal, Sophia Gomez, Kyra Grant, Lilyjo Gronwald, Fredrick Hardeman, Alexas Hayes, Chevy Helton, Colby Klingensmith, Landon Martin, Ethan Neal, Cayden Plemmons, Ashanti Roberson, Travis Sims, Gracie Stewart, Tanner Trost