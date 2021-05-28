Hallsville High School has released the names of their 2021 graduates. ^Indicates Top 10 percent and * denotes Honor Graduates. Students include:
^*Jiasen Jason Zhang, ^*Jiamiao Jamal Zhang, ^*Madison Leann Buchanan, ^*Kaylee Grace Hart, ^*Mackenzie Taylor Duckworth, ^*Andrew Thomas Mohler, ^*Landry Christine Foye, ^*Elijah Gabriel Scott, ^*Kieron Benjamin Montgomery, ^*Madison Elaine Nieves, ^*Emily Anne Fyffe, ^*Grace Elizabeth Crump, ^*Matthew Wayne Morris, ^*Brinkley Ava Bounds, ^*Noah James Blalock, ^*Macie Elizabeth Maberry, ^*Destiny Nicole Whitworth, ^*Xavier Lin-Shiang-Shiu Brumley, ^*Kristina Davis, ^*Jiarui Jolie Zhang, ^*Haley Michelle Horton, ^*Allyson Elizabeth Graves, ^*Mason Alexander Morris, ^*Diya Dharmendrak Patel, ^*Allison Kinsey Carr, ^*Nicholas Giovanni Fierro, ^*Hallie Kate Hamilton, ^*Makailyn Grace Steele, ^*Maryna Antoinette Summers, ^*Zachary Mark Springer, ^*Baylie Kate Perkins, ^*Jessye Nicole Skarda, ^*Nathan Daniel Harber, *Selena Raj Patel, *Marissa Li Nalls, *Andrew David Comer, *Ethan Lane Bryan, *Logan Marie Baldridge, *Kasie Lynn Rodgers, *William Mason Stevenson, *Jonathan Levi Pearson, *Serenity Denise Ventimiglia, *Eva Beth Xinfei Ballowe, *Kinzie Elizabeth Norton, *Madalyn Grace Melton, *Benjamin David Samples, *Brayden Wade Christian Hodges, *Jonathan Wesley Bielling, *Maegan Lauretta Westring, *Connor William Maxwell, *Amara Lynn Gibson, *Madison Lee Combs, *Tanner Monroe Benson, *Chloe Denise Ferrill, *Steven Douglas Ashmore, *Nathaniel Robert Benson, *Cooper Bradley Small, *Sana Al-Mayahi, *Brayden Daniel Walker, *Austin Luke Almond, *Mikka Shea Allen, *Angela Alexsandra Mcknight,*Sienna Monet Bowden, *Marissa Ann Coleman, *Emily Jean Hornaday, *Alexa Rae Vineyard, *James Kurt Wyman, *Destinee Sayge Clark, *Caitlyn Nicole Wilemon, *Brendan Rae'shawn Oliver, *Kenadee Paige Chapman, *Trenton Conner Stewart, *Alexander Gilchrist Sawyers, *Camryn Alexis Wilemon, *Anthony Ray Gonzalez, *Hanna Adele Mccall, *Connor Christopher Noble, *Kylie Breann Battles, Savana Grace Abel, Johnathon Colton Adair, Rebecca Yareli Adame, Elysia Sy'ri Alexander, Yana Aria Allen, Natalie Amber Alonzo,Hunter Nicole Amick, Matthew Daniel Anderson, Taylor Elyse Anderson, Kaylyn Marie Arnold, Shailea Elaine Audas, Destynee Cheyenne Ball, Mattie Anne Bankston, Sophia Claire Barron, Emily Grace Everly Bayles, Zoey Alyese Bechtold, Kameron Michelle Berryman, Reagan Paige Bourdon, Krishawn Jamorius Bowens, Cara Michele Nelle Boyce, Justin Cooper Boyd, Hagen Dewayne Brady, Luke Aaron Bradley, Aamarah Grace Bridges, Arianna Nicole Brooks-Mcginnis, Liliana Grace Brown, Rebecca Lynn Brownlow, Erin Nicole Bryant, Gavin Austin Bryant, Lily Marie Sage Bumbard, Major Jay Burnett, Tamara Da'neisha Burns, Dakota Jean Caddel, Wyatt Dawson Campbell, Aubryanna Marie Castro, Javier Paulino Cazares, Reagan Blaire Clarke, Maddison Grace Cloud, Brandon Michael Cole, Gracie Elizabeth Collins, Corbin Rylee Colvin, Christian Alexander Cone, Candace Mary Cox, Jordan Thomas Crumrine, Christian Meleke Ivan Curnutt, Deandrea Ja'kenzie Dallas-Mitchell, Abran Tyrone Davis, Daniel Lee De La Rosa, Jose Luis Delgadillo, Jamie Abigail Delgado, Jeb Loyd Drewery, Abby Rene Dunagan, Katlinn Victoria Easley, Matthew Eric Edminster, Brooke Dawson Elrod, Matthew Wayne English, Gino Joel Estrella, Ja'qualin Jakewon Fagan, Bailey Paige Fair, Brian Joseph Farnham, Alyssa Nicole Foster, Jose Cristian Fuentes Ramirez, Kaleb Alan Fuller Hasler, Matthew Tyler Freeman, Erik Garcia, Jesus Eduardo Garcia, Allison Brooke Garrison, Ravyn Nikole Gibson, Jacob Henry Gordon, Nicholas Brennon Gray, Brandon Dyess Greer, Simon Lee Griffith, Simone Lea Griffith, Chelsey Rene Groesbeck, Kennedy Joy Harder, Jessica Michele Harris, Dustin Edward Harrison, Caden Wayne Hawkins, Tacaurus Jaquan Kimbrell Hawkins, Alyssa Ann Hearn, Braydon Thomas Heatherly, Dillon Patrick Henderson, Abagail Renee Herman, Isabella Lee Hernandez, Lexie Cheyenne Herndon, Mallory Kate Higginbotham, Hallie Grace Holland, Joshua Steven Hollwarth, Caiden Reese Howell, Annaliyah Hurtado, Jason Henry Hutchison, Corban David Ingram, Christi'ana Carmell James, Ashley Marie Johnson, Irulan Simone Johnson, Ashley Claire Jones, Justin Wayne Jones, Brennan Kyler Jordan, Richard Howard Jordan, Noah Trent Jumper, Chloe Llyn Kavanaugh, Alijah Raymund Kenney, Carvis Montaye Key, Hassan Ahmed Khan, Conner Hurst Kilfoyle, Alexis Dawn Kincaid, Alexandria Gene King, Billy Joe Kinney, Hayden Scott Koenig, Cody Allen Lancaster, Tyler Barton Lee, Kelci Marie Letourneau, Morgan Deshane Little, Da'quavia Sherree Lively, Desiree Nevaeh Lively, Destanee Nycole Lloyd, Jai Cyrus Locario, Delton Blake Long, Richard Shern Long, Andrew Ryan Lopez, Christian Devin Lovelace, Casey Delaine Luker, Kameron James Luther, Matthew Craig Maitland, Jeremy Scott Mcguire, Sean Milligan, Francisco Javier Mares Munoz, Malik D'angelo Marsh, Jaira Shan'ee Martinez, Leydi Martinez Figueroa, Taylor Jo Maxwell, Sadie Mae Mcdonald, Caleb Shea Mcelhannon, Corbin Luke Mcgarvey, Ryan Lucas Mcmahon, Chase Everett Mcneal, Hailey Alexis Medrano, Savanah Lavada Melton-Nelson, Kayla Lee Merchant, Jonathan David Merryman, Brook Lyn Miller, Ashlyn Rey Mills, Colin Joseph Monsivais, Jaidi Itzel Monsivais, Molly Jean Moore, Cody James Moralez, Tessa Paige Morris, Taylor Brandon Morrison, Taylon Christian Mosley, Riley Jackson Mott, Chloey Marie Naismith, James Robertson Nance, Felicity Belle Nichols, Lacy Dee Nolen, Declan Layne O'donnel, Gabriella Paige Olach, Brendan Rae-Shawn Oliver, Jose Luis Ortiz, Abreanna Kristine Owens, Dominique Lee Parker, Kelsey Lynn Patrick, Adam Roel Pennington, Jade Skye Pentecost, Alex Peralta, Tristen Lane Perimon, Matthew Cole Perkins, Tanner Lane Petty, Anthony Pierce Pietrzykowski, Connor Lee Pollock, Sophia Lizeth Porras, Madison Kathleen Posey, Kaitlyn Anne Poundall, Samuel Ethan Powers, Madalynn Rose Presley, Gabrielle Amara Putman, Roberto Angel Quiroz, Alexis Jae Rae, Anahi Solis Ramirez, Gema Ramirez, Clarisa Rasberry, Rayyan Muhammad Rashid, Stacey David Ravencraft, Jason James Rhodes, Madison Grace Rhodes, Cameron Dwain Ridgeway, Seth Fitzgerald Roberts, Hayden Lee Eugene Robertson, Maria Magdalena Rodriguez-Mondragon, Alesha Elyza Rollins, Victoria Michelle Root, De'asia Um'unique Ross, Gage Daniel Rowe, Annabelle Faith Roycroft, Christopher Riley Salyer, Kayla Faith Sanchez, Trestle Mcdavid Sasseen, Jkorian Anthony Shaw, Madison Marie Skinner, Charleston Jimmar Smith, Glenn Davis Smith, Laikyn Michele Smith, Madelyn Paige Smith, Madison Bailey Smith, Rowdy Cole Smith, Trenton Dean Smith, Rachel Abigail Solis, Angel Olivarez Soto, Kenneth Wade Stevens, Alli Marie Stevenson, Madylin Dion Stone, Sydnee Dawn Stubblefield, Jacelynn Corey-Dawn Suggs, Ian Keith Sullens, Mackenzie Joye-Ann Summerlin, Kayden Elaine Taber, Kylen Kane Taylor, Angel Marie Thompson, Ethan Chase Till, Joshua Patrick Toney, Carson Lewis Trainor, Latrell Daeshon Trammel, Moriah Dolores Villearreal, Shyann Renee Vrooman, Dakota Ryan Wallis, Hunter Andrew Warford, Lauren Elizabeth Warford, Natalie Adela-Ann Watson, Cadence Rae Weeks, Dillon Daniel Welch, Kyrsten Rain Wells, Christopher James Whatley, Nicholas Bryan Wheeler, Jamila Lasha White, Kaylee Elizabeth Williams, Wensdae Marie Williams, Westin Neil Williams, Holly Grace Wink, Julietta Opal Wirth, Nikki Lynn Woods, Timothy Michael Wynn and Cody Joe Zahn.