The following students were named to honor roll lists at the Marshall Early Grad School.
A Honor Roll: Kyle Aiden Sidwell
AB Honor Roll: Jazmine Are Goode, Troyvion Anothony Cole, Kennedy Claire Davidson, Dakota Matthew Moore, Breanna Renae Roberson, Davernious Lamar Robinson, Hunter Bailey Smith, Prince Bakari Tezhaun Smith-Dunn, Briana LaShae Stoker, Amari Ryan-Lee Walker, Kendilyn JaEshell Washington, Romiya Genae Williams, Katie Aguirre, Tamra Lynn Ainsworth, Edit Hernandez, Luz Yereida Jaimes-Gonzales, Kaylee Nicole Quaid, Coreie Brenae Shead-Cox, Aryanna Carpice Tolbert, Jameria De’Nizia Williams