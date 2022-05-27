The following students were named to honor roll lists at Marshall High School for the fifth six weeks’ period, Marshall ISD announced.
A Honor Roll
9th Grade: Bryce William Coleman, Evie Clara Ellis, Ahjia Renae James, Jennifer Martinez-Landaverde, Jeremiah Daniel McCowan, Jiya Mistry, Angie Yen Pham, Molly Michael Skinner, Walton Jeffries Truelove, Branom Alexandro Velasquez
10th Grade: Claire Elizabeth Abney, Alaila Iman Allen, Malachi Myles Baird, Brooke Abigail Blackburn, Ava Taylor Burke, Lexi Jo Burkham, Bailor Marie Burris, Evelyn Foster Carlile, Patricia Dianey Collazo, Denise Tejeda Corona, Wendy Esquivel, Journei Tranae Fields, Layla Rose Ford, Jezael Guardado, London Jain Haaland, Michaela Dawn Haaland, Alyssa Rochelle Helton, Johan David Ibarra, Ricky Dale Oney, Sarah Jane Palmer, Kaleb Dipan Patel, Danny Kien Pham, Cade Andrew Runyan, Dallan Jack Shaw, Kenneth Charles Villearreal, MacKenzie Jade Welch, Madison Brooke Wright
11th Grade: Jonah Iverell Baird, Paulina Virginia Betancourt, Julia Hope Carlile, Levi Thomas Ford, Vinuth Senhas Gamage, Bailey Elizabeth Glanton, Rene Martin Hernandez Martinez, Kenleigh Shay Lindemann, Emily Bharat Patel, Lareina Corrine Pascua Raymundo, Alyson Grace Robertson, Zachary Foster Smith, Trystan Leigh Pyle Stephens, Alyssa Amaris Vences
12th Grade: Levi Ernest Baird, Destiny Jane Bolden, Frank Boyd Buchanan, Estephanie Cardenas Torres, Garrett Moody Cotten, Tristan Bryce Dixon-Wells, Caidyn Mikal Downey, Jalen Ross Frye, Jason Alberto Gaona-Reyes, Kevin-Alexander Coy Garcia, Nayeli Vargas Gonzalez, Jimena Yareli Gutierrez, Robert Austin Harrell, Carlos Manuel Hill, Emily Barrow Hill, Yareli Jaimes, Maria Patlan Leal, Miranda Reese Luce, Melissa Martinez Chavez, Maxwell Shane Matlock, Mi’keyla Deshawn McCray, Anastazia Marie Mills, Keatrick Damon Mitchell, Kaitlyn Nicole Moore, Jacob Holt Oden, Xamanda Saideth Ortiz, Jamie Bharat Patel, Julie Yan Pham, ReKavien Avery Athenial Ragland, Isaiah Ramirez, Jovany Reyes, Domar A’shun Roberson, Ta’Niyah Sha’Diamon Roberson, Vincent LeMarji Roberts, Amiya ShunTynea’ Robertson, LaKayla Danae Rogers, Angela Lizbeth Sanchez, Jada Shepard, Piper Acha Simpson, Ronald Wayne Skinner, Kennedy Alexandria Smith, Skylar Makenzie Smith, T’Kayia Le’Nae Smith, Raela Shaqueal Spratling, Jazmine Unique Thomas, Saira Gisela Torres Reyna, Margaret Joel Truelove, Kamryn Simone Turner, Victor Hugo Valles, Taya De’Ann Williams, Zandashia Ishanique Williams, Madison Endreya Wilson, Mahogani Rae Wilson, Nadrian Rashun Wilson
AB Honor Roll
9th Grade: Samuel Blair Abney, Ava Grace Adams, Zachary Adnan Al-Hazaimeh, Joshua Erubey Alcantar Macias, Oscar Manuel Argote, Damaris Bedolla, Allison Yulitzan Beltran-Villegas, Jolie Elizabeth Bennett, Kellsy Michelle Blue-Johnson, Hunter James Branch, Joi Denae Burks, Gavin Scott Carlile, Jordyn Nacole Clough, Jordan Lynn Cochran, Alissa Danielle Davis, Dravin Tyler Dickinson, Jeannette Ann Marie Elliott, Katia Espinoza, Calista Kay Fancher, Dayne Ryan Ferguson, Brooklyn Dior Fulton, Rosemary Gaona, Leslie Josselyn Garcia, Jesus Gomez, Leonel Gonzalez, Gabriela Evett Gonzalez, Joshua Brodie Gonzalez, Cayden Jones Hammett, Landon Michael Heath, Ezequiel Jesus Hernandez, Jayvior Ormon Howard, Paige Amber Kirsch, Keyunta Charles Lias, Lee Cordell Mapps, Kamille Jordan McCowan, Lisbeth Mendoza Chaparro, Loveleea Angeliya Mims, Kerry James Morris, Gebari Dereon Norris, Clay Imanol Pena, Brianna Perez, Josh Steven Pineda, Maira Evelin Ramirez Cruz, Estefanie Rubi Ramirez, Breyana Alexis Robinson, James Horiel Rojas, Yakelin Salazar, Karlee Danielle Sawyer, Julienne Marie Shepard, Brooke Kailyn Skinner, Graham Fisher Smith, Rylee Grace Smith, Xavier Johnte Smith, Kathy Suarez, Jamiya Shanice Taylor, Briana Rene Theus, Joseph Jayden Townsend, Ryleigh Nichole Underwood, Maiyory Valenzuela Salomon, Joselin Vargas-Perez, Brisania Vazquez, Brayan Vera Aviles, Sydney Claire Walsh, Sara Michelle Weaver, Presley Ann West, Alexis Elizabeth Westly
10th Grade: Marie Carmen Argote, Wendy Natasha Baez, Bryan Jeremias Becerro, Amaria Gabrianna Boyd, Alondra Isabel Carbajal, Denise Ann Chamness, Alyssa Jade Clark, Jermichael Eric Cooks Hill, Keldrian Rashaad Dunn, Stevie Lafaye Love Fowler, Miguel Angel Hernandez, David Owen Hudson, Monica Ashlyn Hughes, Kyla Chanel Hurd, Julius Robert Johnson, Vathana Pagnha Khuon, Joshua Michael King, Kevin Luna, Kyrstin Reece Martinez, Yukedrian Cykevius McKee, Bryan Lee Medina, Hennassey Mackenzie-Milan Merritt, Lauren Elizabeth Minatrea, Aden Jeremiah Montoya, Marlene Jeaneth Moreno, Tamara Gisela Najera Alvarez, Savannah Reese Payne, Esther Perez, Chanison Kay Rogers, Alex Sanchez, Chase Edward Scott, Collier Cade Slone, Dershavia Laquice Smith, Carmen Hernandez Tinoco, Delenzia Turner, Faith Makayla Turner, Alana Mirella Vences, Terrence Dewayne Walker, Kyra Nichole-Aliece Washington, Saige Mckenna Wilkins
11th Grade: LaTravion Christopher Adams, A’laiah Treylynn Allen, Tia Michelle Barnes, Karli Grace Beavers, Beatriz Bedolla, Rashower Nicole Bennett-Jenkins, Luke Richard Berryhill, Kendall Ann Bickerdike, Layla Celess Burgos, Edward Jesus Carbajal, Caitlyn Michelle Carruth, Carson Rex Combs, Daniella Contreras, Karina Villafranco Cordova, Mia Faith Dunaway, Caitlyn Grace Ellenburg, Isabella Wade Emery, Eduardo Nectali Fajardo, Liobardo Eliasib Fajardo, Are’anna Y’monnie Gill, Kurt Allen Griffin, Korren Dion Harris, Tyler Dashun Hayley, Maria Luisa Hernandez-Flores, Zackery Taylor Hopkins, Joanna Elizabeth Jaimes, Racheal Michelle James, Micah Nathaniel Johnson, Lucy Lopez, Santiago Emmanuel Luna Zuniga, Juliette Macedo-Suarez, Alondra Martinez, Emanuel Martinez, Adriana Martinez-Landaverde, Gi’Kovian DeSean McCoy, Jaylon Darnell McFarland, Yesenia Anahi Mendieta, Flor Esmeralda Montes, Karen Francisco Montuerto, Corbin Grant Napier, Michael Alexander Nobles, Iris Guadalupe Oviedo-Hernandez, Andrew Carter Paul, Kaylee Alivia Perez, Gavin Arthur Pilarowski, Maci Cole Podzemny, Logan Cole Presley, Maxsimiliano Hernandez Rodriguez, Hershel Rithy Sam, Kevin Valle Sanchez, Yessenia Sanchez, Anahy Santander, Ethan Ross Seals, Jayani Mia Shepard, Spencer Allen Taylor, Nathaly Peres Tinoco, Mario Tovar, Yatzyry Vazquez, Elisa Vences Esquivel, Hannah Nikole Wallace, Karlie Renae Watson, Hayle Jalia White, Ashyia La’Neke Wilder, Carol Ann Williams, Jakaylon Amere Deshea Williams
12th Grade: Kiana Niqole Abercrombie, Tamia Dyshae Adkins, Peter Anthony Aguirre, Elizabeth Jean Allen, Angelina Breann Balensia, Travis Edward Bister, Markyri LaNette Bledsoe, Tatiana Buffin, Beau Burris, Brentley Bethel Cabrales, Kenneth Andrew Calloway, Yanet Guadalupe Carbajal, Yahir Casarez, Khazen John Chiles, Kervon Andrew Crawford, Terrell Da’Shun Davis, Miguel Angel Diosdado, Jazmin Monae Ennis, Jeremy Earl O’Neil Fowler, Andres Garcia, Karmen Selenia Griffin, Francisco Hernandez, Viridiana Vences Hernandez, Yarely Hernandez, Gloryanna Elise Hill, Lauryn Nicolee Hurd, LaTravion Jamon Jackson, Serenity Joy Jackson, Shakayla Darnya Jenkins, Aleiah Renee Johnigan, Deja Lanee-Nicole Johnson, Iyana Isabel Johnson, Cristy Leal, Brendan Adams Loyal Loveless, Brianna Natalie Lovera, Daisy Luna, Javier D’Lon Madison, Dayana Martinez, Faith Amberlin Martinez, Keveasha Angelina Mims, Brandon Andrew Mindel, Gracie Elizabeth Mireles, Javarius Ra Shawn Mitchell, Gunner William Moore, LyTivia Arie Morrow, Carina Olvera, Emily Lizbeth Olvera, Michael Jose Olvera, Bryan Ali Ortuno, Sam Alan Palmer, Alonzieo Dewayne Pryor, Samantha Jasmine Quintanilla, Juan Yahir Ramirez Chavez, Homelit Renteria, Eduardo Rodriguez, Jackelin Rojas Sanchez, Henry Clay Roth, LeeChristian Naomi Rudd, Jose Ruiz Martinez, A’laya Brandee Russell, Yanet Cristina Salazar, Luis Ruben Sanchez-Ortuno, Machaela Elizabith Shute, Asiah Monay Smith, Diamond Shakura Smith, Kristy Irene Solache, Azucena Tapia-Laureano, KhaLei JaNai Taylor, Juan Luis Valdez, Diamond Satilda Vaughn, Kyara Vazquez, Trinity Dawnyae Watts, Alexia LaTicia Whitaker, Campbell Stephen White, Madyson Denise White, Martavious Dewyel Wilder, Jazarah Christine Yelloweagle