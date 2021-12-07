The following students were named to honor roll lists at Marshall High School for the second six weeks’ period, Marshall ISD announced.
A Honor Roll
9th Grade: Ezequiel Jesus Hernandez, Journey Jada Shanice Ishmon, Ahjia Renae James, Jiya M. Mistry, Angie Yen Pham, Julienne Marie Shepard, Graham Fisher Smith, Rylee Grace Smith, Walton Jeffries Truelove, Ryleigh Nichole Underwood, Maiyory Valenzuela Salomon, Brisania Vazquez
10th Grade: Claire Elizabeth Abney, Alaila Iman Allen, Malachi Myles Baird, Amaria Gabrianna Boyd, Ava Taylor Burke, Lexi Jo Burkham, Alondra Isabel Carbajal, Evelyn Foster Carlile, Alyssa Jade Clark, Patricia Dianey Collazo, Denise Tejeda Corona, Wendy Esquivel, Journei Tranae Fields, Layla Rose Ford, Jezael Guardado, London Jain Haaland, Michaela Dawn Haaland, Zackery Taylor Hopkins, Johan David Ibarra, Johsua Michael King, Victoria Navarro, Ricky Dale Oney, Sarah Jane Palmer, Esther Perez, Danny Kien Pham, Cade Andrew Runyan, Dallan Jack Shaw, Marisol Solache, Connor James Stampley, MacKenzie Jade Welch, Saige Mckenna Wilkins, Madison Brooke Wright
11th Grade: Jonah Iverell Baird, Rashower Nicole Bennett-Jenkins, Paulina Virginia Betancourt, Edward Jesus Carbajal, Julia Hope Carlile, Karina Villafranco Cordova, Vinuth Senhas Gamage, Are’anna Y’monnie Gill, Rene Martin Hernandez Martinez, Zachary Mitchell Lester, Kenleigh Shay Lindemann, Jaylon Darnell McFarland, Iris Guadalupe Oviedo-Hernandez, Emily Bharat Patel, Alyson Grace Roberson, Ethan Ross Seals, Zachary Foster Smith, Nathaly Peres Tinoco, Mario Tovar, Alyssa Amaris Vences, Hayle Jalia White
12th Grade: Levi Ernest Baird, Angelina Breann Balensia, Travis Edward Bister, Tania Zinae Bracey, Frank Boyd Buchanan, Beau Burris, Kenneth Andrew Calloway, Yanet Gaudalupe Carbajal, Caidyn Mikal Downey, Jalen Ross Frye, Orlando Garrido-Cabrera, Nayeli Vargas Gonzalez, Jordyn D’Mykal Graves-Harrison, Jimena Yareli Gutierrez, Yarely Hernandez, Carlos Manuel Hill, Emily Barrow Hill, Javier Jaimes, Maria Patlan Leal, Brendan Adams Loyal Loveless, Miranda Reese Luce, Melissa Martinez Chavez, Maxwell Shane Matlock, Mi’keyla Deshawn McCray, Anastazia Marie Mills, Gracie Elizabeth Mireles, Keatrick Damon Mitchell, Kaitlyn Nicole Moore, Jacob Holt Oden, Xamanda Saideth Ortiz, Jamie Bharet Patel, Julie Yen Pham, Domar A’shun Roberson, Ta’Niyah Sha’Diamon Roberson, Vincent LeMarji Roberts, Jackelin Rojas Sanchez, Henry Clay Roth, Angela Lizbeth Sanchez, Jada Shepard, Piper Acha Simpson, Kennedy Alexandria Smith, Skylar Makenzie Smith, Margaret Joel Truelove, Tayla De’Ann Williams, Mahogani Rae Wilson
AB Honor Roll
9th Grade: Ava Grace Adams, Alain Jesus Banuelos Hernandez, Magaly Bedolla, Allison Yulitzan Beltran-Villegas, Richard Duffy Billeaud, Kellsy Michelle Blue-Johnson, Zarey’a Trychelle Bonner, Mary Jane Kathleen Boyer, Hunter James Branch, Joe Denae Burks, Gavin Scott Carlile, Karla Ines Chavez Garcia, Evie Clara Ellis, Dayne Ryan Ferguson, Gabriela Evett Gonzalez, Malachi Linea Igbokwe, Jamiyon Deshun Johnson, Raigan Marie Johnson, Christine Lanice Jones, Paige Amber Kirsch, Skylar Kamryn Jean Lucas, Jeremiah Daniel McCowan, Trevor Cole McDaniel, Nicholas Morales Maldonado, Gebari Dereon Norris, Michael Angel Onofre, Josh Steven Pineda, Estefanie Rubi Ramirez, Jaden Dominique Reaves, James Horiel Rojas, Yakelin Salazar, Brooke Kailyn Skinner, Molly Michael Skinner, Skylah Breann Slaten, Kathy Suarez, Brandom Alexandro Velasquez, Jaci Velazquez Avalos, Sydney Claire Walsh, J’Kyron Blake Warren, Sara Michelle Weaver, Laci Avionna Denise Williams
10th Grade: Wendy Natasha Baez, Bryan Jeremias Becerro, Jakairi Elise Blacknell, Bailor Marie Burris, Elease Brenay Butts, Tamiya Equanya Cameron, Karol Casas, Jhazeel Cruz, Stevie Lafaye Love Fowler, Mikaela Shae Gaffney, Claire Hope Godwin, Alyssa Rochelle Helton, Ivan Eduardo Hernandez, Mauricio Hernandez, Miguel Angel Hernandez, Alex Martinez Herrera, David Owen Hudson, Kyla Chanel Hurd, Karla Daniela Ibarra Ponce, Charity Nicole Kezerle, Vathana Pagnha Khuon, Camron Jackson McKinney, Bryan Lee Medina, Emeterio Mendez, Hennassey Mackenzie-Mila Merritt, Lauren Elizabeth Minatrea, Aden Jeremiah Montoya, Marlene Jeaneth Moreno, Tamara Gisela Najera Alvarez, Caden Drake Allen Noblit, Kaleb Dipan Patel, Savannah Reese Payne, Magaly Ramirez, Jance Reuben Ramos, Alex Sanchez, Modesto Serrato, Collier Cade Slone, Tristan Laroyce Thomas, Delenzia Turner, Kenneth Charles Villearreal, Terrence Dewayne Walker
11th Grade: LaTravion Christopher Adams, A’laiah Trelynn Allen, Karli Grace Beavers, Beatriz Bedolla, Kendall Ann Bickerdike, Layla Celess Burgos, Caitlyn Michelle Carruth, Alphonza Khoren Clayborn, Carson Rex Combs, Daniella Contreras, Joe’Tavian Nateiz Crawford, Mia Faith Dunaway, Caitlyn Grace Ellenburg, Isabella Wade Emery, Eduardo Nectali Fajardo, Liobardo Eliasib Fajardo, Levi Thomas Ford, Jocelyn Galvan, Bailey Elizabeth Glanton, Kurt Allen Griffin, Tatiana Ra’Quel Griffith, Korren Dion Harris, Andrea Hernandez, Jose Manuel Hernandez, Maria Luisa Hernandez-Flores, Joanna Elizabeth Jaimes, Micah Nathaniel Johnson, Tony Bernard Kiel, Lucy Lopez, Santiago Emmanuel Luna Zuniga, Juliette Macedo-Suarez, Emanuel Martinez, Adriana Martinez-Landaverde, Rylee Cathleen Mathis, Ronaldo Mederos, Karen Francisco Montuerto, Corbin Grant Napier, Rubi Alondra Villafranco Olvera, Andrew Carter Paul, Kaylee Alivia Perez, Maci Cole Podzemny, Monica Lea Ramirez, Lareina Corrine Pascua Raymundo, Maxsimiliano Hernandez Rodriguez, Ja’Kayla Ny’Cole Rusk, Sandy Angelina Sanchez, April Allison Sanchez-Guzman, Anahy Santander, Jayani Mia Shepard, Jeffrey Logan Shepard, Kalie Marie Stephens, T’Niya Tyvia Thomas, Yatzyry Vazquez, Natalie Velazquez Velazquez, Hannah Nikole Wallace, Karlie Renae Watson, Ashyia La’Neke Wilder, Carol Ann Williams, Jakaylon Amere Deshea Williams, Micarah Lajai Williams
12th Grade: Kiana Niqole Abercrombie, Peter Anthony Aguirre, Elizabeth Jean Allen, Nathalie Itzel Avelar, Genieve Loriane Bishop, Emily Paige Blalock, Markyri LaNette Bledsoe, Courtney Elizabeth Bristow, Alexis Carachuri, Estephanie Cardenas Torres, Yahir Casarez, Khazen John Chiles, Garrett Moody Cotten, Carmen Cruz, Wendy Isabel DeLaPaz, Tristan Bryce Dixon-Wells, Brooks Asher Fitts, Jeremy Earl O’Neil Fowler, Jason Alberto Gaona-Reyes, Andres Garcia, Martha Hurtado Gaspar, Austin Kei’onte Green, Karmen Selenia Griffin, Karla Jessenia Guadalupe Hernandez, Gloryanna Elise Hill, Lauryn Nicolee Hurd, LaTravion Jamon Jackson, Serenity Joy Jackson, Yareli Jaimes, Khamani Shamar Jeter-Horn, Deja Lanee-Nicole Johnson, Iyana Isabel Johnson, JaDerick Bernard Jones, Angel Pineda Juarez, Kieran Ethan Kale, Cristy Leal, Dayana Martinez, Faith Amberlin Martinez, Monserrat Gonzales Martinez, Kaidynce Fay McAndrews, Landry Kayte McLendon, Brandon Andrew Mindel, Javarious Ra Shawn Mitchell, Daniel Eduardo Monzalvo, Anthony Monzon, LyTivia Arie Morrow, Emily Lizbeth Olvera, Michael Jose Olvera, Ramiro Osorio, Sam Alan Palmer, Andrew James Phillips, Carlos Ponce Arzate, Samantha Jasmine Quintanilla, Jovany Reyes, Rubi Esmeralda Reynoso, Amiya ShunTynea’ Robertson, LaKayla Danae Rogers, Xitalili Munoz Rojas, Lee Christian Naomi Rudd, Yanet Cristina Salazar, Taron Jaziah Satchell, Ronald Wayne Skinner, Cailie Lynn Smith, Diamond Shakura Smith, T’Kayia Le’Nae Smith, Kristy Irene Solache, Melissa Solorzano Arenas, Raela Shaqueal Spratling, KhaLei JaNai Taylor, Jazmine Unique Thomas, Tomas Torres, Kamry Simone Turner, Juan Luis Valdez, Victor Hugo Valles, Trinity Dawnyae Watts, Alexia LaTicia Whitaker, Campbell Stephen White, Madyson Denise White, Ja’Marquez D’Quinon Williams, Markavion D’Mon Williams, Zandashia Ishanique Williams, Madison Endreya Wilson, Elizabeth Hope Woodfin, Jazarah Christine Yelloweagle, D’azia Denea York