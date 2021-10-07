The following students were named to honor roll lists at Marshall High School.
A Honor Roll
Ava Grace Adams, Allison Yulitzan Beltran-Villegas, Kellsy Michelle Blue-Johnson, Gavin Scott Carlile, Karla Ines Chavez Garcia, Calista Kay Fancher, Malachi Linea Igbokwe, Ahjia Renae James, Jiya M Mistry, Brianna Perez, Angie Yen Pham, Jayce Bazar Pritchard, Julienne Marie Shepard, Molly Michael Skinner, Rylee Grace Smith, Joseph Jayden Townsend, Walton Jeffries Truelove, Ryleigh Nichole Underwood, , Maiyory Valenzuela Salomon, Brisania Vazquez, Brandon Alexandro Velasquez, Jaci Velazquez Avalos, Claire Elizabeth Abney, Ava Taylor Burke, Lexi Jo Burkham, Bailor Marie Burris, Alondra Isabel Carbajal, Evelyn Foster Carlile, Patricia Dianey Collazo, Denise Tejeda Corona, Wendy Esquivel, Layla Rose Ford, Jezael Guardado, Alyssa Rochelle Helton, Johan David Ibarra, Joshua Michael King, Ricky Dale Oney, Sarah Jane Palmer, Danny Kien Pham, Cade Andrew Runyan, Dallan Jack Shaw, Kenneth Charles Villearreal, Saige McKenna Wilkins, Madison Brooke Wright, LaTravion Christopher Adams, Jonah Iverell Baird, Beatriz Bedolla, Rashower Nicole Bennett-Jenkins, Edward Jesus Carbajal, Julia Hope Carlile, Carson Rex Combs, Karina Villafranco Cordova, Isabella Wade Emery, Eduardo Nectali Fajardo, Liobardo Eliasib Farjardo, Levi Thomas Ford, Vinuth Senhas Gamage, Are’anna Y’monnie Gill, Rene Martin Hernandez Martinez, Kenleigh Shay Lindemann, Emanuel Martinez, Iris Guadalupe Oviedo-Hernandez, Emily Bharat Patel, Andrew Carter Paul, Lareina Corrine Pascua Raymundo, Alyson Grace Roberson, Nathaly Peres Tinoco, Mario Tovar, Alyssa Amaris Vences, Nathalie Itzel Avelar, Levi Ernest Baird, Angelina Breann Balensia, Travis Edward Bister, Emily Paige Black, Frank Boyd Buchanan, Beau Burris, Kenneth Andrew Calloway, Yanet Gaudalupe Carbajal, Garrett Moody Cotten, Samuel Alonzo Delgado, Tristan Bryce Dixon-Wells, Brooks Asher Fitts, Jalen Ross Frye, Martha Hurtado Gaspar, Nayeli Vargas Gonzalez, Karmen Selenia Griffin, Jimena Yareli Gutierrez, Yarely Hernandez, Carlos Manuel Hill, Emily Barrow Hill, Gloryanna Elise Hill, Javier Jaimes, Jose Angel Jimenez, Maria Patlan Leal, Brendan Adams Loyal Loveless, Brianna Natalie Lovera, Miranda Reese Luce, Melissa Martinez Chavez, Juana Mata-Leal, Maxwell Shane Matlock, Mi’keyla Deshawn McCray, Javarius Ra Shawn Mitchell, Keatrick Damon Mitchell, Daniel Eduardo Monzalvo, Kaitlyn Nicole Moore, Jacob Holt Oden, Amanda Saideth Ortiz, Sam Alan Palmer, Dhruv Pareshbhai Patel, Jamie Bharat Patel, Julie Yen Pham, Carlos Ponce Arzate, Alonzieo Dewayne Pryor, Jovany Reyes, Domar A’shun Roberson, LaKayla Danae Rogers, Jackelin Rojas Sanchez, Henry Clay Roth, Angela Lizbeth Sanchez, Jada Shepard, Piper Acha Simpson, Ronald Wayne Skinner, Kennedy Alexandria Smith, Skylar Makenzie Smith, Melissa Solorzano Arenas, Margaret Joel Truelove, Kamryn Simone Turner, Victor Hugo Valles, Alexia LaTicia Whitaker, Campbell Stephen White, Taya De’Ann Williams, Mahogany Rae Wilson
AB Honor Roll
Samuel Blair Abney, Andrew Tyrone Allison, Luis Acuna Aparicio, Oscar Manuel Argots, Alain Jesus Banuelos Hernandez, Alan Martin Banuelos Hernandez, Jolie Elizabeth Bennett, Richard Duffy Billeaud, Zarey’a Trychelle Bonner, Joi Denae Burks, Jordyn Nacole Clough, Christopher Dashawn Crawford, Jaylani Nariah David, Gracie Mae Dubois, Ally Nicole Dunn, Jeannette Ann Marie Elliott, Evie Clara Ellis, Jayden LeDerric Epps, Katia Espinoza, Dayne Ryan Ferguson, Amanda Elizabeth Flansburg, Alexavier Galvan, Jesus Gomez, Gabriela Evett Gonzalez, Briah Dhaniel Jacely Gray, Austen Jeffrey Hand, Angelica Hernandez Flores, Cinthya Guadalupe Hernandez, Jason Jaimes, Christopher Raymon Jefferson, Jamiyon Design Johnson, Christine Lanice Jones, Nicholas Arms Jones, Paige Amber Kirsch, Keyunta Charles Lias, Amarilis Violeta Lopez, Emely Lopez, Skylar Kamryn Jean Lucas, Jeremiah Daniel McCowan, Trevor Cole McDaniel, Lisbeth Mendoza Chaparro, Loveleea Angeliya Mims, Jeremiah Marciano Mnanyo, Olando Travis Morton, Michael Alexander Nobles, Gebari Dereon Norris, Michael Angel Onofre, Jordan James Owen, Taylor Paige Parker, Allie Grace Payne, Josh Steven Pineda, Khyser Lee Preston, Jaden Dominique Reaves, Sophia Miranda Rivera, Javonta Damon Robertson, Bryan Alexis Robinson, James Horiel Rojas, Yakelin Salazar, Andrew Sanchez, Karlee Danielle Sawyer, Brooke Kailyn Skinner, Skylah Breann Slaten, Dameon Mark-Keith Smith, Graham Fisher Smith, Kabrianna Rochelle Sneed, Alexa Yuridia Solorzano, Sa’Mya Brenay Spratling, Kathy Suarez, Kaylee Marie Suarez, Briana Rene Theus, Tre’Von Mikel Tucker, Ashley Vega, Sydney Claire Walsh, J’Kyron Blake Warren, Presley Ann West, G’nya Nirme Williams, Laci Avionna Denise Williams, Kaydence Makenzi Windham, Ja’Nevaeh Renee Winkley, Alaila Iman Allen, Malachi Myles Baird, Bryan Jeremias Becerro, Brooke Abigail Blackburn, Amaria Gabrianna Boyd, Tamiya Equanya Cameron, Karol Casas, Alyssa Jade Clark, Tania-Yamileth Resendiz Dominguez, Journei Tranae Fields, Stevie Lafaye Love Fowler, Carter Judge Goodwin, Mattea Sage Gray, London Jain Haaland, Michaela Dawn Haaland, Cameron Keionda Hall, Asia Nichole Harrison, Miguel Angel Hernandez, Raygen Stuart Hobb, Zackery Taylor Hopkins, David Owen Hudson, Kaylee Jachay Hygh, Julius Robert Johnson, Vathana Pagnha Khuon, Camden Allen Langley, Camron Jackson McKinney, Bryan Lee Medina, Emeterio Mendez, Lauren Elizabeth Minatrea, Aden Jeremiah Montoya, Andres Monzalvo, Josiah Jamal Moore, Victoria Navarro, Kaleb Dipan Patel, Savannah Reese Payne, Esther Perez, Precious Marchele Porter, Magaly Ramirez, Jance Reuben Ramos, Jamaya Shardaie Reynolds, Alex Sanchez, Diego Santiago-Orduna, Collier Cade Slone, Marisol Solache, Connor James Stampley, Tristan Laroyce Thomas, Carmen Hernandez Tinoco, Naveen Hope Taal, Tairyn Michelle Venado, Giovana Victoriano-Rios, Jadyn Makynlee Wagnon, Terrence Dewayne Walker, MacKenzie Jade Welch, A’laiah Trelynn Allen, Abran Alvarado, Tia Michelle Barnes, Karlie Gracie Beavers, Paulina Virginia Betancourt, Kendall Ann Bickerdike, Layla Celess Burgos, Kayla U’Emilyia Carraway, Caitlyn Michelle Carruth, Alphonza Khoren Clayborn, Daniella Contreras, Joe’Travian Nateiz Crawford, Mia Faith Dunaway, Caitlyn Grace Ellenburg, Bailey Elizabeth Glanton, Maximiliano Gonzalez-Valdez, Ti’Nique Malai Goudeau, Kurt Allen Griffin, Tatiana Ra’Quel Griffith, Korren Dion Harris, Tyler Dashun Hayley, Jose Manuel Hernandez, Nathali Esther Hernandez, Andrew Logan Berrera, Joanna Elizabeth Jaimes, Racheal Michelle James, Micah Nathaniel Johnson, Bre’Asia Samaria King, Zachary Mitchell Lester, Lucy Lopez, Santiago Emmanuel Luna Zuniga, Juliette Macedo-Suarez, Alondra Martinez, Rylee Cathleen Mathis, Gi’Kovian DeSean McCoy, Jaylon Darnell McFarland, Paris LaTrevia McFarland, Dayana Medellin Martinez, Yesenia Anahi Mendieta, Flor Esmeralda Montes, Karen Francisco Montuerto, Corbin Grant Napier, Ariyana Brooke Nightingale, Lileana Thalia Eurana Ocanas, Rubi Alondra Villafranco Olvera, Emily Alexandra Ortega-Avalos, Kaylee Alivia Perez, Gavin Arthur Pilarowski, Maci Cole Podzemny, Kora SheNedra Rodgers, Cecilia Isabel Rodriguez, Maxsimiliano Hernandez Rodriguez, Ja’Kayla Ny’Cole Rusk, Hershel Rithy Sam, Sandy Angelina Sanchez, Yessenia Sanchez, Ethan Rose Seals, Jayani Mia Shepard, Jeffrey Logan Shepard, Gibran Simental, Zachary Foster Smith, Alyssa Mae Sommers, Jabari Christopher Stancill, Jalara Nikole Starling, Kalie Marie Stephens, Trystan Leigh Pyle Stephens, T’Niya Tyvia Thomas, Yatzyry Vazquez, Hannah Nikole Wallace, Karlie Renae Watson, Hayle Jalia White, Jakaylon Amere Deshea Williams, Kiana Niqole Abercrombie, Alexa Alejandro Acosta, Peter Anthony Aguirre, Elizabeth Jean Allen, Elver Alexis Areas Almanza, Camila Andrea Arias Martinez, Holley Pearl Avants, Stephanie Barrientos-Diaz, Markyri LaNette Bledsoe, Rayonna Boyd, Tania Zinae Bracey, DaNajia Dymond Bradley, Tatiana Buffin, Alexis Carachuri, Estephanie Cardenas Torres, Takoreious Emorea Carter, Yahir Casarez, Khazen John Chiles, Carmen Cruz, Wendy Isabel DeLaPaz, Caidyn Mikal Downey, Jazmin Monae Ennis, Jason Alberto Gaona-Reyes, Andres Garcia, Sharevia Shavia George, Yair Gonzales, Jamya Bell Grant, Austin Kei’onte Green, A’breanna T’nia Hayes, Karla Jessenia Guadalupe Hernandez, Viridiana Vences Hernandez, Lauryn Nicole Hurd, Serenity Joy Jackson, Deanndra Marcel Jernigan, Khamani Shamar Jeter-Horn, Deja Lanee-Nicole Johnson, Iyana Isabel Johnson, Kieran Ethan Kale, Cristy Leal, Viviana Lopez Mateos, Daisy Luna, Malachi Shauntez Maddox, Dayana Martinez, Jose Ruiz Martinez, Monserrat Gonzales Martinez, Porfirio Aguirre Martinez, Jesus Esteban Mendez Elias, Anastazia Marie Mills, Keveasha Angelina Mims, Brandon Andrew Mindel, Jose Leonardo Morales, LyTivia Arie Morrow, Emily Lizbeth Olvera, Michael Jose Olvera, Bryan Ali Ortuno, Andrew James Phillips, Ta’Niyah Sha’Diamon Roberson, Vincent LeMarji Roberts, Amiya Shuntynea’ Robertson, Diamond Marie Rodney-Draper, Eduardo Rodriguez, Xitali Munoz Rojas, LeeChristian Naomi Rudd, Yanet Cristina Salazar, Taron Jaziah Satchell, Cailie Lynn Smith, Diamond Shakura Smith, Drevion Mar’tez Smith, T’Kayia Le’Nae Smith, Kristy Irene Solache, Jazmine Unique Thomas, Michael Edgar Tomlinson, Saira Gisela Torres Reyna, Tomas Torres, Juan Luis Valdez, Trinity Dawnyae Watts, Madyson Denise White, Martavious Dewyel Wilder, Zandashia Ishanique Williams, Madison Endreya Wilson, Jazarah Christine Yelloweagle, D’azia Denea York