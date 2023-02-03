The following students at Sam Houston Elementary School have been named to honor rolls for the third six weeks’ period, Marshall ISD said.
A Honor Roll
1st Grade: Jennifer Camila Acuna-Hernandez, Izai Argote, Noah Cruz Argote, Caden Lane Atchley, Erik Michael Aucoin, James Matthew Baker, Camden Phillip Bell, Avery Blaine Blackburn, Keniyah Tashlynn Mo’nae Bonner, Draya Shaniece Boyd, Kendal Faye Bradford, Danyiah Monae’ Bradley, Lilyann Jean Bradley, James Nolan Brown, Hayden Knox Burris, Ariana Chavez-Garcia, Kynzington Na’Kym Childress, Jett Macoy Clements, Trinity Rushelle Darty, Alexa Deanda, Case Parker Duncan, Lyla Knight Fancher, Elaina Jade Fowler, Leland Knox Gale, Sophia Marie Galvan, Emma Evelyn Gomez, Jadiel Efrain Guerrero, Madelyn Claire Hammond, Benjamin Coolhand Harper, Samuel Malique Harris, Lennon June Hay, Abigail Grace Heard, Kyle Jordan Hicks, Gi’Zyiah Leilani Irving, Evelyn Jaimes-Gonzales, Adalynn Grace Johnson, Blake Alexander Johnson, Kayla Nicole Q Johnson, Zoey Alise Jones, Cooper Calvin Keeney, Angel Alexis Loredo, Finley Scott Luce, Yulitza Anayi Luna Santiago, Caleb Joel Martinez, Hunter Olivia Maxey, Taurus James Mcdonald, Rodvin Omar Mejia Perez, Lilieth Mendoza, Anthony Noyola, Erwin Jamir Olvera, JaKayla Marie Parish, Elizabeth Claire Parrish, Everly Star Patton, Makaylie Elise Potts, Lily Ann Purvis, Jesus Javier Ramirez, Gilberto Rivera, Cole Ryan Rogers, Leon Roland, Jayden Andre Sanchez, Lesslie Julette Sanchez, Naomi Marie Saucedo, Cooper Donald Scott, Case Michael Shields, Blakelynn Faye Shirley, Alayah Nicole Smith, Trenton Justus Smith, DeLayni E’nae Spears, Nathanael Besong Tabi, Serenity Jai Taylor, Kynleigh Ahmari Turner, Kashton Thor Valdez, Ja’Kyra Janae Washington, Lynden Faith Wiggins, Nathaniel Keith Wood, Caleb Josue Zambrano, Giuliana Noelle Zuniga
2nd Grade: Jaime Abelardo, Kevin Jeovani Abelardo, Fabian Alexander Argote, Aaron Armando Baez-Ortiz, Savannah Brooke Barton, David Jaxson Bayless, Cooper Scott Beavers, Mia Dawn Blubaugh, Elijah Kristopher Breeden, Rayden Cordero Cole, Grayson Aleksander Crawford, Elijah Carter Davis, Diana Do, Phillip Ayrick Ross Dudley, Emma Elaine Edwards, Melanie Nicole Escareno, Liam McLeod Fenton, Brooks Thomas Glanton, Finley Rose Griffis, Griffin Haynes Hammett, Barbara Ruth Harman, Judge Phillips Hart, Alexa Hernandez, Luis Angel Hernandez, McClane Rose Hood, Jhett Asher Illingworth, Kylan Anthony Johnson, McKenzie Grace Kitchen, Jaxten Alan Kizziar, Jadalynn Destynee Lewis, Kali IJ NAI Manning, Evan Martinez Landaverde, Olivia Grace Martinez, Jared Jamal Morton, Olivia Anne Oliver, Anna Faith Payne, Kaitlyn Nicole Perkins, Kylie Grace Person, Earl Render Rickmon, Brynlee Grace Rotondo, Isaac Jude Spears, Yasenia Ayanna Mae Stephens, Emi Claire Villegas, Mauro Villela, Kingsleigh Renea Washington, Henly Rielle Wells, Reed Scott Woodruff
3rd Grade: Xander Baron Acevedo, Miranda Acosta Chavez, Baylee James Alexander, Phoebe Kay Atchley, Jose Orlando Avalos, Carly Cardenas, Alexa Sofia Elias, Rileigh Grace Guyer, Jamie Marie Haltom, Lorelei Paige Hammond, Mariah Makynnlea Harris, Maxinne Mairely Hernandez, Callee Lynn Hunt-Perry, Micah David Hurley, Kaydence Chanelle Lewis, Isaac Knightley Martinez, Yaritza Ramirez, Jaxon Ryan Redmon, Michelle Salgado, Adrian Esteban Sanchez, Dayton Jamal Sanders, Adrian Suarez Jaimes, Kassidy Elise Taylor, Zachary Knox Ware, Rose Marion Wilcox, Raven Lyric Woodward
4th Grade: Amy Cattleya Alonso, Sebastian Banuelos Hernandez, Kaylee Benitez Gonzalez, Ka’Miah Nicole Bennett, Lee Elizabeth Broadus, Lola Hope Duncan, Brittany Espinoza, Leslie Mia Garcia, Nicole Garcia, Estrella Gonzalez Hernandez, Reid Michael Haynes, Stephen Clayton James, Will Allen Jimerson, Curtis Andre Johnson, Travis Laron Johnson, Katya Mendoza, Natalie Sophia Moreno, Andre Malachi Morton, Callen Nash Newton, Charles Bear Parker, Blaine Tyler Patton, Mollie Blake Pringle, Mateo Saenz, Preston Drake Smith, Elisha Turner, Truett Gabriel Yates, Gia Nichole Zuniga
5th Grade: Amariyah Chanel Adams, Olivia Kate Adams, Hudson Michael Beavers, Jaydenn Beltran, Josue Deanda, Jynia Monique Dudley, Calee Delese Dukes, Caiden Lee Elliott, Reagan Mae Jazel Johnson, Darlene Priscilla Mares Munoz, Rebeca Navarro, Aaron Michael Spears, Andrew Joseph Spears, Dulce Maria Tinoco-Martinez
AB Honor Roll
1st Grade: Zara Annalisa Marian Acevedo, Henry Rowan Booher, Ashley Melanie Casas, Kamarien Deshun Davis, Alan Gonzalez, Kinsley Renee Gray, Kolby Chrystine Gray, Jesiah Hernandez, Kolt Henry Johnson, Ziya Im Unique Lacy, Julissa Analy Martinez, Tate McCoy Nicholson, Aaron Alexander Olvera, Alyson Maritza Oviedo, Jonael Roberto Puerto, Jacob Ramirez, Joseph Cirilo Ramirez
2nd Grade: Liliana Jewel Allison, Kathryn Elizabeth Anderson, Denarius Elijah Vaughnk Andrus, Erick Saul Arce, Gael Sauceda Arteaga, Eva Rosa Balderas Argote, Alexa Banda Moreno, Axel Swade Beavers, Travis James Bishop, Benjamin Buenrostro, Clara Nicole Carolan, Ricardo Leonel Casarez, Max Dale Devore, Camila Yaretzi Gaona-Gonzalez, Isaac Aaron Joaquin, Tripp Eldon Johnson, Paisley Rae Kizer, Ajaycia Dianne Yvette Malone, Stephanie Martinez, Major Dwayne McMillian, Matteo Montes De Oca, Travis Case Morrison, Natalia Emma Olvera, Kason Lee Payne, Sophia Clair Payne, Ronnie Alexander Ramirez Segura, Harper Lynn Ratcliff, Elijah Jason Reeves, Chloe Isabel Rodriguez, Adrienne Jade Salazar, Leonardo Daniel Salazar, Ashlynn Brielle Sanders, Samuel Ray Smith, Natalie Grace Torgerson, Kaydence Denise Turner, Gracilynn Marie Jamiah Webb
3rd Grade: Izac Jesus Aguirre, Abigail Argote, Isabella Serenitee Ashcraft, Brody Liam Balderas, Jesaias Manuel Banuelos, Elaina Faye Benson, Aubrey Lee Blackburn, Princess Lilian Brazzell, Anna Lynn Broadway, Christopher James Carolan, John Cannon Chaler, Lionel Childress, Rhya D’avyan Cole, Gerardo Abimael Cruz Ortuno, Giselle Deanda, Alejandro Elias, Aprya Rayana Everitt, Na’ilah An’nur Fulton, Adrian Marcelo Garcia, Mariah Janay Gatlin, Xavier Brayden Givens, Logan Skye Hollie, Marshall Wesley Jeans, Mariah Ale’a Jones, Mia Derianna Jones, Kinsley Grace Kamp, Kensi Valerie Keith, Zori Naomi Lacy, Magali De Jesus Martinez, Memory Jade Mayer, Fernando Gael Miranda Izaguirre, Yocelin Jakelin Montes, Juan Diego Monzon, Preston Mitchell Parkman, Pedro Yael Reyes Briones, Aubrey Marie Robertson, Ahnesti Renee Sparks, Sarah Yineth Stampley, Rose Emoungue Tabi, Adrian Christian Tello, Luis Armando Torres, Angel Alexander Tovar, Kayleigh Alyse Turner, Yaretzi Guadalupe Valadez Gonzalez, Luis Roberto Vazquez, McKinnley Isabella Voelkel, Carl Joanthany Whitaker, De’Marei Unique Willie
4th Grade: Samone Iyina Isis Andrus, William Joseph Aucoin, Kandy Baez-Ortiz, Ty’Zhyreion Raylon Brents, Donnie Lee Brown, Sophia Paige Campbell, Jocelyn Anabel Cardenas, Nevaeh Danielle Carrasco, Jalen Maevry Clements, Laney Grace Crawford, Chloe Michelle Daniel, Jayda Shakym Dudley, Jayden Alexander Escareno, Miles Ford Fenton, Lexi Ali Gonzalez, Avynn Mae Hood, Addison Grace Howe, Imani Chanel Jefferson, Zayne Lecrae Jimmerson, Spring Elise Jones, Gavin-Michael Jordan, Jaxon Cooper Henry Jordan, Joselyn Lopez Mendoza, Yuliza Anely Mendoza Mendez, Todd Dewayne Mooney, Eli Francisco Olvera, Jonathan Alexis Olvera, Julio Adrian Olvera, Silvia Dalis Olvera, Jace Daniel Parker, Juan Ignacio Pina, Abelardo Carbajal Pineda, Lauren Grace Rickards, Jody Lamar Roland, Allyson Lilianna Sanchez, Jayce Lamar Sanders, Aiden Alexander Stoker, Eyan Jayce Keon Stoker, Aaliaya Danae Tatum, Evelynn Grace Valdez, Walker William Westly, Lane Bradley Wiggins, Klayre Annette Windham, William Wayne Winn
5th Grade: Za’Miyah Briann Adkins, Cindy Baltazar, Jose Alfredo Banda-Moreno, Addison E’Lise Blackshire, Joseph Levi Burgos, Carter Grant Calderon, Victoria Ivanna Cardenas Escalante, Dylan Manuel Cardenas, Jackson Tate Culbertson, Taylor Grace Dossett, Gentry Ann Erwin, Jaedyn Rishard Fields, Tesa Bella Figueroa-OBrion, Zariah Vaykese Gatlin, Alexandro Gonzalez, Flory Gonzalez, Arianna Amara Griffith, Josue Angel Grimaldo, William Greyson Hammond, America Hernandez Flores, Marely Hernandez, Amara Nicole Houston, Mason Wayne Kirksey, Kylee Blayne Knox, Zoey Unique Lacy, Morgan Marie Love, Lauren Janet Martinez-Herrera, Kaylee Ann Moore, Alba Morales, Elisabet Morales, Carter Preston Newton, Cynthia Guadalupe Olvera, Greyson Glen Oney, Ximena Jazmin Ortiz, Grayson James Page, Nathan Cruz Pena, Keiley Ja’Shae Pree, Yesenia Ramirez, Carmen Socorro Rivera, Axel Horacio Saenz, Easton Zachary Shields, Kinsler Talan Sisk, Madeleine Rebecca Smith, Oscar Uriel Torres, Aiden Howard Turner, Sofia Itzel Valadez Gonzalez, Kellan James Willis, Jaxson Chad Taylor Wood, Ella Kate Woodruff