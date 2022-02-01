The following students have been named to honor rolls at William B. Travis Elementary School for the third six weeks’ period, Marshall ISD announced.
A Honor Roll
1st Grade: Alexander Daniel Baez, Dominic Micah Balderas, Amairany Guadal Baltazar-Hernandez, Sofia Casas, Ezra Jose Dutra, Serenity Faith Fields, Rylee Ann Hammonds, Alan Hernandez-Melchor, Baylor Lyn Logan, Valeria Ramirez Ramirez, Evelyn Claire Roman, Angel Daniel Saban, Alexander Santiago, Crystal Elisabet Vega, Paul Allen Wayman, Reed Scott Woodruff
2nd Grade: Brennan Elijah Beck, Victor Mederos Bueno, Amairani Lizeth Castillo, Ceselie Evelyn Cendejas, Kyle Renee Cooper, Christopher Adrian Olea, Gracee Ann Marie, Gabriella Marie Peery-Silvan, Victoria Peralta Gonzalez, Oziel Ramirez, Juan Pablo Resendiz Salazar, Javier Simental, Sophia Rose Smith, Kamron Ta’rell Hezzek, Edward Gael Torres, Oliver Jude Yaktiyol
3rd Grade: Maritza Garcia Morales, Sophia Rose Gauthier, Sebastian Adrian Simental, Jose Santos Vasquez Madrid
4th Grade: Julyssabeth Guadalupe Acuna Vargas, Olivia Kate Adams, Lily Catherine Beck, Ryan Velazquez Avalos, Delacey Victoria Williams
5th Grade: Alan Carbajal, Axel Fernando Dominguez, Joselin Michel Gaona Donjuan, Michelle Isabella Gonzalez, Justin Tyrone Lattin, Emery Katia Leal, Rubicelia Garcia Morales, Miranda Myra Sanchez, Emanuel Elicenai Vega
AB Honor Roll
1st Grade: Zuheily Yaitza Avila Romero, Ja’tyvia Nichole Boyd, Bryson Wayne Bradbury, Bryanna Ivet Comunidad Mendoza, Manuel Eli Flores Valle, Soani Nicolle Garcia Funes, Braylynn Kane Gibson, Ky’Myryia Doretha Haynes, Makenzie Joy Hicks, Austin Chad Jackson, Anneliese Deanna Sahne Joyner, Alison Laureano-Gonzalez, Jonathan Said Lucas, Saison Lane Lucas, Carter Grayson Maguire, Michelle Moreno, Silvia Maria Olvera, Dairy Dayani Paredes Ortega, Amir Patlan, Lauren Nicole Rodriguez, Adrienne Jade Salazar, Rosalyn Alaina Salgado, Emily Sanchez Cruz, Asiana Uy, Anthony Jose Vasquez Madrid, Alexander Vazquez Cruz, Diego Alejandro Yanes Chacon, Jesus Eduardo Zuniga
2nd Grade: Connor Lee Alexander, Jaxon Lee Allen, Leonardo Argote, Leigh-Anna Paige Beham, Jacquie-Lee Annette Cleveland, Wyatt Axl Crawford, Jaden Michael Darville, Lucia Galilea Elizalde Banuelos, Holly Faith Frazier, Brandon Josiah Galvan, Lizeth Garrido Cabrera, Brandon Gonzales, Madysen Rheece Jones, Armani Bentley-Cashe McCoy, Gabrielle Nicole McKee, Abigail Yesenia Monzon, Laylah Cynthia Morrow, Allison Peralta Gonzalez, Alondra Itzel Ramirez Ramirez, Reese Renea Robinson, Jacob Ismael Rodriguez, Josue Rojas, Alyssa Sophia Sanchez, Sebastiana Lizet Santiago-Canas, Karter James-John Survia, Ketuarh Lashae Sutton, Liliana Valle, Ke’Lil D’King Wheeler, Sarah Cheyenne Williams
3rd Grade: Titan Gabriel Anderson, Callie Derui Antune, Sophia Grace Balderas, Aaliyah Grace Beham, Axton Fenix Brown, Toan Bui Phong, Braydon Dean Butler, Yosmar Carbajal, Christian Corona Aspeitia, Nathalia Delgado, Brayden Taylor Duncan, Payton Louann Ellis, Jax Nolen Ford, Angel Ignacio Galvan, Thalia Gaona Alejandro, Sofia Isabel Garcia Escobedo, Victor Antonio Garcia, Kevin Alexander Gonzalez Godoy, Alexander Giovani Gonzalez, Slayton Michael Gray, Whitley Paige Hale, Emmanuel Jaimes, Emmalee Elizabeth Keith, Danixa Lopez, Santiago Loredo, Jaxon Scott Miles, Jahir Adan Morales, Yexson Neymar Ortega Diaz, Daisy Sofia Ortega-Avalos, Joseph Benjamin Ortiz, Angello Louis Peery-Llamas, Dylan Johan Ponce Martinez, Oscar Alexis Rodriguez, Zoe Yazmin Sierra-Sierra, Conner James-Robert Wayman, A’Shana Denise Williams, Tamara Marie Williams, Timorion Tyron Williams
4th Grade: Taya Joy Anderson, Summer Sky Aranda, Carter Blue Archield, Aidan Nicholas Armstrong, Emily Marie Brown, Morgan Marie Cochran, Hortencia Jamileth Garcia-Mateos, Marlee Ann Haynie, LaDarrian Johnson, William Kade Jones, Mason Wayne Kirksey, Tristan Kai Landry, Karen Vanessa Lopez, Raven Laveau Marulli, Colton Blaine Napier, Marco Alexandro Olea Velasquez, Jaxon Ray Pipkin, Roselyn Ramirez, Moises Salgado, Agustin Jayden Tlatoa, Justin Rashad Washington, Cailen Joel Whiteside, Jaxson Christopher Williams, Lexie Kole Wintle, Malachi Cain Zuber
5th Grade: Trinity Alexis Adams, Sienna Michelle Allen, Isabella Nicole Aranda, Lizeth Benitez Baltazar, Raven Michole Bernoudy, Julissa Mederos Bueno, Natalie Isabella Cardona, Isabel Ponce Carmona, Kai’Lian Devan Charles Bass, Regina Constanza Duran Diosdado, Karen Flores, Ines Gaona Fajardo, Kyleigh Estelle Gomez, Laura Gonzalez, Kayden Mack Guice, Yasmin Isabel Gutierrez-Lopez, Valeria Guadalupe Hernandez, June Lane Hollie, T’Azia Denet House, Yoanna Nahomy Leyva, Kyndall Lynn McGuire, Felipe Mendez, Lia Paola Peralta Gonzalez, Krystalyn Ramirez, Brianna Abigail Reyes, Damarion Jonterius Rivers, Landon James Roberts, Mckynleigh Lynn Storie, Christian De Undra Thomas, Adrian Juan Valdez-Munoz, Benny Vargas, Jhasalynn Dyknese Williams, Jhazlynn Dykole Williams