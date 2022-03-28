The following students have been named to honor rolls at William B. Travis Elementary School for the fourth six weeks’ period, Marshall ISD announced.
A Honor Roll
1st Grade: Zuheily Yaitza Avila Romero, Alexander Daniel Baez, Amairany Guadal Baltazar-Hernandez, Ja’Tyvia Nichole Boyd, Ezra Jose Dutra, Braylynn Kane Gibson, Rylee Ann Hammonds, Alan Hernandez-Melchor, Makenize Joy Hicks, Allyson Mikaela Hortman, Jonathan Said Lucas, Silvia Maria Olvera, Amir Patlan, Valeria Ramirez Ramirez, Lauren Nicole Rodriguez, Evelyn Claire Roman, Adrienne Jade Salazar, Alexander Santiago, Asiana Uy, Paul Allen Wayman, Reed Scott Woodruff, Jesus Eduardo Zuniga
2nd Grade: Jaxon Lee Allen, Brennan Elijah Beck, Victor Mederos Bueno, Ceselie Evelyn Cendejas, Angel Osiel Guzman, Gabriella Marie Peery-Silvan, Juan Pablo Resendiz Salazar, Edward Gael Torres
3rd Grade: Thalia Gaona Alejandro, Yexson Neymar Ortega Diaz, Sebastian Adrian Simental, Jose Santos Vasquez Madrid, A’Shana Denise Williams
4th Grade: Olivia Kate Adams, Lily Catherine Beck, Leonardo Rene Guzman, Cailen Joel Whiteside, Delacey Victoria Williams
5th Grade: Isabella Nicole Aranda, Alan Carbajal, Axel Fernando Dominguez, Joselin Michel Gaona Donjuan, Kyleigh Estelle Gomez, Laura Gonzalez, Michelle Isabella Gonzalez, Kayden Mack Guice, Yoanna Nahomy Leyva, Kameron John McGuire, Felipe Mendez, Rubicelia Garcia Morales, Lia Paola Peralta Gonzalez, Brianna Abigail Reyes, Miranda Myra Sanchez, Emanuel Elioenai Vega
AB Honor Roll
1st Grade: Daleyza Aylin Acosta, Dominic Micah Balderas, Sofia Casas, Bryson Colt Collier, Bryanna Ivet Comunidad Mendoza, Geordyn Elise Fields, Serenity Faith Fields, Arturo Carlos Garcia Bonilla, Soani Nicolle Garcia Funes, Ky’Myryia Doretha Haynes, Anneliese Deanna Shanel Joyner, Ta’Derian Marquez Leary, Baylor Lyn Logan, Kaison Lane Lucas, Carter Grayson Maguire, Michelle Moreno, Dairy Dayani Paredes Ortega, Aileen Mackenzie Rodriguez, Jose Antonio Rodriguez, Angel Daniel Saban, Rosalyn Alaina Salgado, Emily Sanchez Cruz, Alex Mikel Torres, Alexander Vazquez Cruz, Crystal Elizabet Vega, Melody Rose Whatley
2nd Grade: Leonardo Argote, Alexis Badillo Ramos, Amairani Lizeth Castillo, Kylie Renee Cooper, Wyatt Axl Crawford, Jaden Michael Darville, Holly Faith Frazier, Brandon Josiah Galvan, Madysen Rheece Jones, Gabrielle Nicole McKee, Abigail Yesenia Monzon, Laylah Cynthia Morrow, Christopher Adrian Olea, Gracee Ann Marie Oney, Allison Peralta Gonzalez, Victoria Peralta Gonzalez, Alyssa Sophia Sanchez, Heriberto Jose Serrano Alejandro, Javier Simental, Sophia Rose Smith, Asher Allen Tamez, Kamron Ta’rell Hezzek Thomas, Liliana Valle, Giovani Vences, Joey Sebastian Villegas
3rd Grade: Kynsley Ste’Maria Alexander, Callie Derui Antune, Anthony Argote, Sophia Grace Balderas, Aaliyah Grace Beham, Braydon Dean Butler, Yosmar Carbajal, Christian Corona Aspeitia, Payton Louann Ellis, Jax Nolan Ford, Angel Ignacio Galvan, Maritza Garcia Morales, Victor Antonio Garcia, Sophia Rose Gauthier, Kevin Alexander Gonzalez Godoy, Alexander Giovani Gonzalez, Carmen Dayana Gonzalez-Hernandez, Slayton Michael Gray, Dani Francisco Gutierrez Lopez, Emmanuel Jaimes, Emmalee Elizabeth Keith, Santiago Loredo, Jahir Adan Morales, Jazmin Olvera Salazar, Joseph Benjamin Ortiz, Angello Louis Peery-Llamas, Lizandro Rea, Hanna Ruiz Contreras, Zoe Yazmin Sierra-Sierra, Conner James-Robert Wayman
4th Grade: Julyssabeth Guadalupe Acuna Vargas, Caiden Leemar Bell, Emily Marie Brown, El D. Carroll, Morgan Marie Cochran, Noah Augustus Daniels, Amari’Aunna Jalayah Fuller, Hortencia Jamileth Garcia-Mateos, Marlee Anne Haynie, Braxton Nephi Jeffries, LaDarrian Johnson, Mason Wayne Kirksey, Allie Marie Leonard, Karen Vanessa Lopez, Raven Laveau Marulli, Raquel Analy Miranda Ibarra, Lupita Molina, Colton Blaine Napier, Jaxon Ray Pipkin, Roselyn Ramirez, Jabriel Malik Rawls, Moises Salgado, Kaitlyn Trevino-Montes, Ryan Velazquez Avalos
5th Grade: Trinity Alexis Adams, Sienna Michelle Allen, Alondra Valentina Alva Berrios, Lizeth Benitez Baltazar, Raven Michole Bernoudy, Julissa Mederos Bueno, Isabel Ponce Carmona, Kai’Lian Devan Charles Bass, Regina Constanza Duran Diosdado, Cartavious Darnell Flanagan, Jemeria Fung, Ines Gaona Fajardo, Yasmin Isabel Gutierrez-Lopez, Valeria Guadalupe Hernandez, Jurnee Lanae Hollie, Kaden Lionel Jones, Justin Tyrone Lattin, Gaby Alexandra Laureano-Sanchez, Emery Katia Leal, Kyndall Lynn McGuire, Krystalyn Ramirez, Andres Resendiz, Damarion Jonterius Rivers, Landon James Roberts, Rider Sebastian Seals, Mckynleigh Lynn Storie, Adrian Juan Valdez-Munoz, Benny Vargas