The following students have been named to honor rolls at William B. Travis Elementary School for the fourth six weeks’ period, Marshall ISD announced.
A Honor Roll
1st Grade: Alexander Daniel Baez, Dominic Micah Balderas, Amairany Guadal Baltazar-Hernandez, Sofia Casas, Ezra Jose Dutra, Rylee Ann Hammonds, Alan Hernandez-Melchor, Makenize Joy Hicks, Valeria Ramirez Ramirez, Lauren Nicole Rodriguez, Evelyn Claire Roman, Adrienne Jade Salazar, Alexander Santiago, Asiana Uy, Reed Scott Woodruff, Jesus Eduardo Zuniga
2nd Grade: Alexis Badillo Ramos, Brennan Elijah Beck, Abigail Yesenia Monzon, Juan Pablo Resendiz Salazar
3rd Grade: Angel Ignacio Galvan, Thalia Gaona Alejandro, Maritza Garcia Morales, Sophia Rose Gauthier, Slayton Michael Gray, Emmalee Elizabeth Keith, Sebastian Adrian Simental, Jose Santos Vasquez Madrid, A’Shana Denise Williams
4th Grade: Lily Catherine Beck, La’niah Elizabeth Herron, Allie Marie Leonard, Karen Vanessa Lopez, Aaliyah Ka’mor Shepard, Kaylin Elizabeth Slocum
5th Grade: Trinity Alexis Adams, Julissa Mederos Bueno, Kyleigh Estelle Gomez, Kayden Mack Guice, Rubicelia Garcia Morales
AB Honor Roll
1st Grade: Zuheily Yaitza Avila Romero, Ja’Tyvia Nichole Boyd, Serenity Faith Fields, Arturo Carlos Garcia Bonilla, Soani Nicolle Garcia Funes, Braylynn Kane Gibson, Ky’Myryia Doretha Haynes, Anneliese Deanna Shanel Joyner, Ta’Derian Marquez Leary, Baylor Lyn Logan, Jonathan Said Lucas, Carter Grayson Maguire, Michelle Moreno, Silvia Maria Olvera, Amir Patlan, Angel Daniel Saban, Rosalyn Alaina Salgado, Emily Sanchez Cruz, Alex Mikel Torres, Anthony Jose Vasquez Madrid, Paul Allen Wayman, Melody Rose Whatley
2nd Grade: Jaxon Lee Allen, Leonardo Argote, Victor Mederos Bueno, Amairani Lizeth Castillo, Ceselie Evelyn Cendejas, Jacquie-Lee Annette Cleveland, Kylie Renee Cooper, Kayla Milagros Corona Aspeitia, Wyatt Axel Crawford, Julian Elisai Cruz-Talavera, Lucia Galilea Elizaldo Banuelos, Perla Madai Franco, Holly Faith Frazier, Ingrid Salazar Gallegos, Brandon Josiah Galvan, Michael Guerrero Ramirez, Jeremy Jared Luna, Gabrielle Nicole McKee, Laylah Cynthia Morrow, Christopher Adrian Olea, Gabriella Marie Peery-Silvan, Allison Peralta Gonzalez, Victoria Peralta Gonzalez, Alondra Itzel Ramirez Ramirez, Juana Sofia Reyes, Reese Renea Robinson, Andrea Rodriguez, Jacob Ismael Rodriguez, Mariana Santander, Heriberto Jose Serrano Alejandro, Javier Simental, Ryder Cole Simmons, Sophia Rose Smith, Kamron Ta’rell Hezzek Thomas, Edward Gael Torres, Liliana Valle, Joey Sebastian Villegas, Ke’Lil D’King Wheeler
3rd Grade: Callie Derui Antune, Anthony Argote, Toan Bui Phong, Payton Louann Ellis, Jax Nolan Ford, Victor Antonio Garcia, Emmanuel Jaimes, Yexson Neymar Ortega Diaz, Joseph Benjamin Ortiz, Angello Louis Peery-Llamas, Zoe Yazmin Sierra-Sierra, Conner James-Robert Wayman
4th Grade: Julyssabeth Guadalupe Acuna Vargas, Olivia Kate Adams, Taya Joy Anderson, Summer Sky Aranda, Emily Marie Brown, Morgan Marie Cochran, Hortencia Jamileth Garcia-Mateos, Braxton Nephi Jeffries, William Kade Jones, Mason Wayne Kirksey, Raquel Analy Miranda Ibarra, Lupita Molina, Colton Blaine Napier, Jaxon Ray Pipkin, Roselyn Ramirez, Jabriel Malik Rawls, Moises Salgado, Kaitlyn Trevino-Montes, Ryan Velazquez, Cailen Joel Whiteside, Delacey Victoria Williams
5th Grade: Isabella Nicole Aranda, Lizeth Benitez Baltazar, Raven Michole Bernoudy, Alan Carbajal, Kai’Lian Devan Charles Bass, Axel Fernando Dominguez, Regina Constanza Duran Diosdado, Karen Flores, Joselin Michel Gaona Donjuan, Alan Gomez, Laura Gonzalez, Michelle Isabella Gonzalez, Yasmin Isabel Gutierrez-Lopez, Valeria Guadalupe Hernandez, Jurnee Lanae Hollie, Briana Jayden Kuhn-Emeadi, Justin Tyrone Lattin, Emery Katia Leal, Leah Renee Lester, Kyndall Lynn McGuire, Felipe Mendez, Lia Paola Peralta Gonzalez, Krystalyn Ramirez, Andres Resendiz, Brianna Abigail Reyes, Damarion Jonterius Rivers, Landon James Roberts, Miranda Myra Sanchez, Rider Sebastian Seals, Mckynleigh Lynn Storie, Christian De Undra Thomas, Adrian Juan Valdez-Munoz, Benny Vargas, Emanuel Elioenai Vega, Jhasalynn Dyknese Williams