The following students were named to the second six weeks’ honor roll lists at Marshall Junior High School, Marshall ISD said.
A Honor Roll
6th Grade: Kimberly Ashlyn Keith
7th Grade: Jaime Adolfo Cardenas, Traylon Maurteese Chaney, Alissa Grace Dobbins, Francelli Itzayanna Franco, Merediht Camila Gonzalez, Madison Nicole Harman, Gabriela Soledad Harris, Brittany Nicole Henry, Ali Kate Hicks, Thomas Eaton Holliday, Michael Benjamin Keith, Layton Monroe LaBouve, Chesney Skye Lindemann, Lucero Aparicio Lopez, Edwuin Loredo, Herlinda Sarely Montes, Abbygail Ruby Monzon Hernandez, Maggie Brynn Pringle, Preston James Reaves, Preston Alexander Rotondo, Cade Dwain Sellers, Julian Alysse Shaw, Landon Blocker Ware, Tristan Devaun Williams, Emma Grace Woodruff
8th Grade: Jagger Mykel Abernathy, Madilyn Emma Calderon, Jhaeleon Michael David, Maggie Elizabeth Hammett, Ariah Crishay Harris, Julia Katherine King, Ashley Jasmine Lopez, Adeline Rose Love, Carolann Grace Love, Jesus Maldonado, Rose Renee Moseley, Abigail Ragoyta Hernandez
AB Honor Roll
6th Grade: Michelle Acuna Hernandez, Leslie Guadalupe Alonso, Daisy Mederos Benitez, Aubree Rayne Bennett, Michael Landon Brady, Eric Earl Breedan, Ayla Sevil Brown, Ian Spencer Carlile, Alahi Axel Casas-Hernandez, Perla Castillo-Martinez, Kierstyn Elise Chastain, Brann Leigh Davis, Masen Anford Downs, Gage Ryan Erwin, John Jerry Fugler, Chason Allan Fuller, Miguel Angel Garcia Guevara, Kyleigh Estelle Gomez, Paisley Deann Griffis, Ty Wesley Grigsby, Kayden Mack Guice, Aubrey Leanne James, Jane Michael Jimerson, Dun’dre Amore Leary, DaNadrian Jamal Lewis, Lexie Arisbel Maldonado, Isai Samuel Martinez-Martinez, Tucker Lane McDaniel, Ryan Lane McGuire, Rubicelia Garcia Morales, Jesse James Amer Morgan, Nia Maxine Newhouse, Ximena Olvera, Corbyn Anthony Perkins, Aiden Lorraine Pilarowski, Lily Rebecca Pogue, Aiden Alexander Ponder, D’zayiah Dynette Quinn, Janet Ramirez, Miranda Myra Sanchez, Cohen Alexander Sheldt, Omari Tre’kell Lacha Thorn, Josue Valdez, Emanuel Elioenai Vega, Carlos Julian Venosa, Jasleen Alexie Ventura, La’Riyah Christina Wilbert, Jhazlynn Dykole Williams
7th Grade: Jaela Riann Alisabeth Abraham, Cayne Leland Alejandro, Nayeli Angela Arellano, Crystal Jimena Argote, Donnie Ray Baker, Wyatt Dalton Blackburn, Ja’tavious Dewyne Boyd, Austin Todd Britt, Devin Daniel Calvello, Litzzy Lucero Cardona, Caden Rylan Casteel, Callie Reese Christmas, Amiria Shylynn Cooper, Ella Kate Crisp, Casey Kole Cross, Yahir Alexander Cuenca, Lesly Guadalupe Diaz, Daniela Diosdado Olvera, Charlee Nicole Dossett, Charles Ray Dunn, Maleny Elias Santana, Melany Elias Santana, Sophia Esquivel, Geordee Eliana Everitt, Jason Guadalupe Flores, Jocelyn Yarely Flores, Lindsey Zoe Flores, Lexani Yandel Gaona, Yaneli E’Lise Garcia Gaona, Iymari Noelle Gatlin, Charlie Ray Gibson, Brody Scott Gould, Dakota Marie Gould, Phoebe Keturah Gould, Wyatt Shane Hartsell, De’Mya Lanette Henderson, Dixie Yannis Hernandez, LaQuavius Denelle Hicks, Michael Warren Jeans, Damian Markel Jones, Winter Rose King, Greyson Lawrence Langley, Aurie Isabella Loera, Emily Lopez Martinez, Emily Johana Lucas, Jayy Prince Manning, Yeimi Itshel Martinez Chavez, David Allen McBride, Jayden Tyrie Miles, Alexis Merrilyn Oney, Jonathan Osorio, Elizabeth Allison Owen, Kinsler Blake Payne, Rylee Lane Payne, Anna Belle Peters, Landon Aaron Pipkin, Vernon Dale Pittman, Jonathan James Ponder, Nohely Carmen Puerto, Leandro Rea, Harley Chane Reeves, Yiseli Aylen Reyes, Emily Estrella Rodriguez, Yocelin Rodriguez, Randy Lee Rudd, Madeline Claire Runyan, Johann Salazar, Keyla Maria Salazar, Rogelio Segovia, Hubier Serrato, Aliyah Nicole Sharp, Addysen James Slaten, Arielle La’Ann Sparks, Tru Ky’miah Spratling, Shawn Ben Starr, Olivia Reaksa Su, Sherlin Selene Suarez, Kayla Jean Thompson, Emily Sharlene Torres-Juarez, Zy’Kia Gabrielle Tucker, Amisadai Vences, Karime Lizette Vences, Kevyn Vences, Juan Ventura, Freddie Asesion Vera Aviles, Ky’Myrah O’Livia Washington, Addison Paige Watkins, Cameron E’jun Webb, Amaree Stephan Williams, Damyria Marie Williams, Trenstin Jamar Williams, Alyssa Brynn Willis, Tristen Mar’Quis Wright
8th Grade: Nevaeh Skye Atwood, Lottie Ruth Baird, Yareismi Michelle Baltazar, Rafael Banuelos Rodriguez, Abigail Bautista, Makylah Ann Bennett, Kirsten Annalee Bradley, Jadin Cheyenne Britt, Nola Grace Broadus, Peytan Bliss Campbell, Giselle Casarez, Genesis Elizabeth Cruz, Kyran Jamel Dessesaure, Michael Jakeb Dorough, Jayleen Guadalupe Espinoza Reyes, Emma Claire Fulton, Gael Garcia, Ella Grace Glanton, Josiah Jarell Griffin, Wyatt Jansen Harman, Xsteban Ahkil Hernandez, Mi’Asia I’Nae Hill, Ryeland Hobbs, Emir Simao Ibarra, Latham Michael Ingram, Jorge Dwayne Jaldin, Nevaeh Nicole James, Jason Tyler Johnigan, Jace Jeff Johnson, Peerles Xavier Johnson, Grant William Jones, Kendall Anne Lambright, Abby Lynelle Landers, Jerlyn Mariela Madrid Monroy, Hunter Zane Martin, Rekiyah Marveta Marie Martin, Mariana Martinez, Itzayana Mendez, Eddie James Mitchell, Yoselin Mota, Makenna Lynn Nance, Wyatt Harold Newman, Lesli Olvera Zuniga, Leslie Yvette Olvera, Jhovani Oviedo-Hernandez, Caleah Michelle Parish, Alijah Jamall Parker, Anahi Eraclea Perez, Kalayia Channique Pree, Daisy Ramirez, Anay Rueda Rodriguez, Jason Josue Salgado, Bryce Jayden Sanders, Jacob Malik Shephard, Gavin Lee Skinner, Madison Michelle Skinner, Kinlee Elizabeth Smith, Leanna Fay Smith, Brody Matthew Solis, Parker Grace Splawn, Cheyenne Rose Sutton, Leah Michelle Thomas, Maleya Sade Timmins, Laneigh Celeste Tivet, Monica Trejo, Fernando Valdez, Emily Adilene Valles, Christopher Rylan Wad, Khemistri Renee Wallace, Jack Curtis Weaver, Kendra Rose Welder, Evan Jacob Zaragoza