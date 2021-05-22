Texas Early College High School has released the names of their graduates.
Included are: Nathan Alexander, Brianna Arias, Kassidy Brooks, Emily Brown, Kylie Coit, Pavan Cox, Emily Cummings ,Keylee Daly, Isaiah Fair-Miles, Teviyan Hayley, Milton Houston ,Logan Jameson-Hatch, Kalyn Jackson, Ashlin Johnson, Kenneth Kelding ,Jada Kelley, Jacob Lambright ,Logan Landreneaux, Jamian Manning, Julian Mierop ,Katelyn Minatrea, Lindsay Pleban, Lane Phillips, Johnnie Pollard ,Trevor Reeves, Leslie Rhoades, Diana Valle-Rios, Anthony Sanchez, Caleb Shady, Alise Shipwash, Paul Simmons, Miguel Tamez ,Taylor Warren, Savanna Wilburn, Ariana Williams and Hayden Williams.