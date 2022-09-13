6A/5A/4A

Team Points Record LW

1. Longview (13) 209 3-0 1

2. Carthage (1) 195 3-0 2

3. Gilmer 178 3-0 3

4. Lufkin 174 3-0 4

5. Texas High 154 2-1 5

6. Plea.Grove 129 2-1 7

7. Rusk 126 3-0 8

8. Marshall 100 2-1 9

9. Lindale 96 2-1 11

10. Hallsville 74 3-0 12

11. Van 69 2-1 6

12. Chapel Hill 58 1-2 13

13. Whitehouse 51 3-0 15

14. Kilgore 38 1-2 14

15. Tyler Legacy 19 1-2 10

Others receiving votes: Jasper 4; Athens 2; Liberty-Eylau 2; Center 1; Palestine 1.

Dropped out: None.

3A/2A/TAPPS

Team Points Record LW

1. Timpson (9) 205 3-0 3

2. Mt. Vernon (5) 201 3-0 2

3. Daingerfield 166 2-1 1

4. West Rusk 160 2-1 5

5. Malakoff 148 2-1 6

6. Carlisle 133 3-0 9

7. Beckville 122 2-1 8

8. Winnsboro 109 3-0 10

9. Waskom 86 1-1 4

10. Joaquin 67 2-1 13

11. Gladewater 66 1-2 10

12. Atlanta 61 3-0 14

13. Tatum 45 1-2 12

14. Tenaha 25 2-1 7

15. Jefferson 23 2-1 15

Others receiving votes: Corrigan-Camden 22; Grace Community 22; Lovelady 4; Maud 4; Troup 4; Frankston 2; DeKalb 1.

Dropped out: None.

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