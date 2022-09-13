6A/5A/4A
Team Points Record LW
1. Longview (13) 209 3-0 1
2. Carthage (1) 195 3-0 2
3. Gilmer 178 3-0 3
4. Lufkin 174 3-0 4
5. Texas High 154 2-1 5
6. Plea.Grove 129 2-1 7
7. Rusk 126 3-0 8
8. Marshall 100 2-1 9
9. Lindale 96 2-1 11
10. Hallsville 74 3-0 12
11. Van 69 2-1 6
12. Chapel Hill 58 1-2 13
13. Whitehouse 51 3-0 15
14. Kilgore 38 1-2 14
15. Tyler Legacy 19 1-2 10
Others receiving votes: Jasper 4; Athens 2; Liberty-Eylau 2; Center 1; Palestine 1.
Dropped out: None.
3A/2A/TAPPS
Team Points Record LW
1. Timpson (9) 205 3-0 3
2. Mt. Vernon (5) 201 3-0 2
3. Daingerfield 166 2-1 1
4. West Rusk 160 2-1 5
5. Malakoff 148 2-1 6
6. Carlisle 133 3-0 9
7. Beckville 122 2-1 8
8. Winnsboro 109 3-0 10
9. Waskom 86 1-1 4
10. Joaquin 67 2-1 13
11. Gladewater 66 1-2 10
12. Atlanta 61 3-0 14
13. Tatum 45 1-2 12
14. Tenaha 25 2-1 7
15. Jefferson 23 2-1 15
Others receiving votes: Corrigan-Camden 22; Grace Community 22; Lovelady 4; Maud 4; Troup 4; Frankston 2; DeKalb 1.
Dropped out: None.