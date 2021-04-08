Batting Average
(Minimum 25 at bats)
T. Childs, Harleton .556; D. Lamborn, Gary .487; A. Galyean, Sabine .486; D. Etheredge, Beckville .485; C. Cox, Longview .473; T. Bush, Longview .473; C. Ervin, Kilgore. 464; C. Davidson, Beckville .457; T. Bryan, Beckville .452; D. Adkins, Kilgore .451; D. Livingston, Gary .448; W. Jackson, W. Rusk .447; P. Snow, Winona .442; C. Nixon, Daingerfield .438; E. Kates, Gladewater .432; M. Staruska, Hawkins .432; D. Creager, W. Oak .429; J. Burns, Sabine .429; G. Flores, Longview .426; J. Melton, G. Saline .422; T. Lee, Hallsville .421; D. Carrell, W. Oak .421; M. Johnson, L-Kildare .421; B. Jimmerson, Daingerfield .419; T. Mines, P. Pewitt. 413; R. Wilkerson, E. Fields .411; L. Sauceda, Daingerfield .410; A. Stanley, Gilmer .409; J. Lee, L-Kildare .409; M. Houston, Hallsville .407; C. Keith, W. Rusk .407; T. Tittle, Harmony .404; C. Pippen, Kilgore .404; C. Patterson, Sabine .404; J. Cockerham, Gary .400
Home Runs
(Minimum 2)
R. Wilkerson, E. Fields 5; G. Flores, Longview 4; C. Davidson, Beckville 4; C. Martin, S. Hill 3; D. Adkins, Kilgore 3; J. Lee, L-Kildare 3; C. Cox, Longview 2; G. Jones, W. Oak 2
RBI
(Minimum 15)
M. Huey, Sabine 29; C. Davidson, Beckville 29; W. Jackson, W. Rusk 28; J. Lee, L-Kildare 27; T. Bush, Longview 24; D. Carrell, W. Oak 24; A. Stanley, Gilmer 24; G. Flores, Longview 22; D. McElyea, Kilgore 22; J. Burns, Sabine 22; Z. Conde, Hawkins 22; C. Cox, Longview 21; L. Jones, Hallsville 21; C. Patterson, Sabine 21; C. Ervin, Kilgore 20; M. Houston, Hallsville 20; T. Childs, Harleton 20; R. Wilkerson, E. Fields 20; T. Mines, P. Pewitt 20; P. Smith, Hawkins 20; P. McBride, Sabine 19; T. Tittle, Harmony 19; C. Wadding, Harmony 19; G. Jones, W. Oak 19; S. Smith, Carthage 19; J. Farquhar, W. Rusk 18; B. Adams, Hawkins 19; T. Bryan, Beckville 19; N. Grubbs, E. Fields 18; J.D. Ballard, E. Fields 18; C. Keith, W. Rusk 18; C. Cowan, U. Grove 18; B. Barlow, S. Hill 17; T. Lee, Hallsville 17; C. Richardson, Sabine 17; B. Hopkins, Harleton 17; B. Baker, Harmony 17; M. Whiddon, Tatum 17; J. Zuniga, Winona 17; J. Melton, G. Saline 17; C. Martin, S. Hil l16; T. Puckett, W. Oak 16; C. Sanders, Harleton 16; D. Dacus 16; D. Etheredge, Beckville 16; C. Cuff, Carthage 16; D. Granberry, P. Pewitt 15; M. Staruska, Hawkins 15; B. Mason, W. Rusk; 15; J. Harper, W. Rusk 15; P. Lyon, W. Rusk 15; B. Seahorn, Harmony 15; C. Pippen, Kilgore 15; J.D. Thompson, Rusk 15; J. Clark, Harleton 15; L. Wright, Harleton 15; C. Mulkey, L-Kildare 15
Stolen Bases
(Minimum 10)
P. Snow, Winona 51; K. Henry, Harmony 25; G. Bzdil, W. Oak 22; C. Nixon, Daingerfield 22; C. McFarland, Winona 21; B. Walker, Hallsville 20; M. Bower, U. Grove 19; T. Barkley, U. Grove 19; H. Green, P. Pewitt 19; C. Wharton, Winona 18; J. Zuniga, Winona 18; A. Galyean, Sabine 18; J. Covington, W. Oak 17; T. Mines, P. Pewitt 17; C. McNew, Carthage 16; D. Lamborn, Gary 16; D. Vissering, P. Pewitt 16; D. Adkins, Kilgore 14; M. Rigdon, Carlisle 14; A. Morgan, Carthage 14; B. Jimmerson, Daingerfield 14; J. Clark, Harleton 14; Jak. Roquemore, Carthage 14; A. Gatson, Longview 13; B. Chambliss, Daingerfield 13; L. Sauceda, Daingerfield 13; D. Livingston, Gary 13; P. Chamness, Gary 13; K. Stripland, Sabine 13; C. DeLeon, Carlisle 13; B. Weaver, Harleton 13; L. Wright, Harleton 13; T. Childs, Harleton 13; J. Stovall, S. Hill 12; P. Smith, Hawkins 12; J. Burns, Sabine 12; N. Grubbs, E. Fields 12; D. Stafford, Harleton 12;C. Smith, U. Grove 12; K. Turner, P. Tree 12; W. Dixon, Rusk 12; T. Harper, W. Rusk 12; W. Jackson, W. Rusk 12; N. Paddie, Carthage 12; B. Barlow, S. Hill 11; R. Friddell, W. Oak 11; S. Smith, Carthage 11; R. Wilkerson, E. Fields 11; B. Seahorn, Harmony 11; C. Cowan, U. Grove 11; Z. Conde, Hawkins 11; G. Cotton, Marshall 11; H. Wynne, Gilmer 10; C. Stewart, Hallsville 10; C. Loveless, Sabine 10
Pitching Wins
(Minimum 3)
J. Drewery, Hallsville 7; L. Grant, Longview 5; L. Bowden, Hallsville 5; J. Burns, Sabine 5; M. Johnson, L-Kildare 5; Z. Conde, Hawkins 5; J.D. Thompson, Rusk 5; A. Brown, S. Hill 4; E. Ballard, S. Hill 4; C. Blakeley, Hallsville 4; D. McElyea, Kilgore 4; P. McBride, Sabine 4; G. Jones, W. Oak 4; J. Frazier, Hawkins 4; E. Patterson, Harmony 4; T. Tittle, Harmony 4; J. Illingworth, E. Fields 4; R. Wilkerson, E. Fields 4; W. Jackson, W. Rusk 4; C. Davidson, Beckville 4; T. Watkins, Gilmer 4; M. Bower, U. Grove 4; D. Livingston, Gary 4; M. Cirkel, Rusk 4; J. Melton, G. Saline 4; J. Beltran, Longview 3; C. Pippen, Kilgore 3; C. Cowan, U. Grove 3; H. Wynne, Gilmer 3; R. Milam, Tatum 3; L. Tovar, Rusk 3; J. Harper, W. Rusk 3; C. Siegley, W. Oak 3; T. Puckett, W. Oak 3; G. Cotton, Marshall 3; M. Huey, Sabine 3; B. Kindle, G. Saline 3; T. Childs, Harleton 3;
Strikeouts
(Minimum 25)
J.D. Thompson, Rusk 102; J. Melton, G. Saline 71; G. Cotton, Marshall 66; M. Huey, Sabine 64; J. Drewery, Hallsville 54; Z. Conde, Hawkins 52; T. Watkins, Gilmer 50; E. Ballard, S. Hill 48; M. Bower, U. Grove 47; J. Beltran, Longview 46; L. Bowden, Hallsville 45; D. Lewis, Daingerfield 45; A. Brown, S. Hill 44; T. Bryan, Beckville 44; T. Tittle, Harmony 44; M. Johnson, L-Kildare 43; E. Patterson, Harmony 43; E. Foreman, N. Diana 42; R. Milam, Tatum 42; W. Jackson, W. Rusk 42; D. Vissering, P. Pewitt 42; L. Burks, O. City 42; J. Harper, W. Rusk 41; G. Jones, W. Oak 40; Z. Malone, N. Diana 39; W. Fell, P. Tree 39; T. Byrd, Daingerfield 39; J. Frazier, Hawkins 38; L. Tovar, Tatum 37; R. Wilkerson, E. Fields 37; D. Granberry, P. Pewitt 36; J. Burns, Sabine 34; L. Grant, Longview 33; T. Childs, Harleton 33; J. Illingworth, E. Fields 33; H. Green. P. Pewitt 32; A. Verner, Gladewater 31; H. Cannon, U. Grove 30; C. Davidson, Beckville 30; H. Wynne, Gilmer 28; M. Cirkel, Rusk 28; D. McElyea, Kilgore 27; C. Bradley, Henderson 27; C. Cowan, U. Grove 27; H. Lafleur, Kilgore 26; B. Kindle, G. Saline 26; T. Puckett, W. Oak 25; H. Kelehan, Marshall 25
Coaches are asked to submit updated statistics by 10 p.m. each Wednesday for Friday publication. Statistics may be submitted to jstallard@news-journal.com