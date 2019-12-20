ET BASKETBALL
GIRLS
Thursday
Spring Hill at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
Paul Pewitt at Hawkins Tourn., TBA
TST At Hawkins Tourn., TBA
Tatum at Tenaha Tourn., TBA
White Oak at Tenaha Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
N. Diana at Aggieland Tourn., TBA
Gladewater at Idabel Tourn., TBA
Union Grove at Leonard Tourn., TBA
Friday
Longview at Hallsville Tourn., TBA
Pine Tree at Hallville Tourn., TBA
Hallsville at Hallsville Tourn., TBA
Marshall at Hallsville Tourn., TBA
Kilgore at Hallsville Tourn., TBA
Gilmer at Hallsville Tourn., TBA
Daingerfield at Hallsville Tourn., TBA
Spring Hill at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
Paul Pewitt at Hawkins Tourn., TBA
TST at Hawkins Tourn., TBA
Tatum at Tenaha Tourn., TBA
White Oak at Tenaha Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
N. Diana at Aggieland Tourn., TBA
Harmony at Mt. Vernon, Tourn., TBA
Gladewater at Idabel Tourn., TBA
Harleton at Troup Tourn., TBA
Unio Grove at Leonard Tourn., TBA
Saturday
Longview at Hallsville Tourn., TBA
Pine Tree at Hallville Tourn., TBA
Hallsville at Hallsville Tourn., TBA
Marshall at Hallsville Tourn., TBA
Kilgore at Hallsville Tourn., TBA
Gilmer at Hallsville Tourn., TBA
Daingerfield at Hallsville Tourn., TBA
Spring Hill at Hawkins Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
Paul Pewitt at Hawkins Tourn., TBA
TST at Hawkins Tourn., TBA
Tatum at Tenaha Tourn., TBA
White Oak at Tenaha Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
N. Diana at Aggieland Tourn., TBA
Harmony at Mt. Vernon Tourn., TBA
Gladewater at Idabel Tourn., TBA
Harleton at Troup Tourn., TBA
Union Grove at Leonard Tourn., TBA
Campbell at Avinger, noon
BOYS
Thursday
Pine Tree at Paris Tourn., TBA
Marshall at Paris Tourn., TBA
Kilgore at Paris Tourn., TBA
Ore City at Ore City Tourn., TBA
L-Kildare at Ore City Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
White Oak at Tenaha Tourn., TBA
Carlisle at Tenaha Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
Harmony at Hawkins Tourn., TBA
West Rusk at Hawkins Tourn., TBA
TST at Hawkins Tourn., TBA
Friday
Longview at Longview Tourn., TBA
Henderson at Longview Tourn., TBA
Pine Tree at Paris Tourn., TBA
Marshall at Paris Tourn., TBA
Kilgore at Paris Tourn., TBA
Spring Hill at Mansfield Tourn., TBA
Ore City at Ore City Tourn., TBA
L-Kildare at Ore City Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
Harmony at Hawkins Tourn., TBA
West Rusk at Hawkins Tourn., TBA
TST at Hawkins Tourn., TBA
New Diana at Winona Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
White Oak at Tenaha Tourn., TBA
Carlisle at Tenaha Tourn., TBA
Beckville at Troup Tourn., TBA
Big Sandy at LaPoynor Tourn., TBA
Saturday
Longview at Longview Tourn., TBA
Henderson at Longview Tourn., TBA
Marshall at Paris Tourn., TBA
Kilgore at Paris Tourn., TBA
Spring Hill at Mansfield Tourn., TBA
Ore City at Ore City Tourn., TBA
L-Kildare at Ore City Tourn., TBA
Hawkins at Hawkins Tourn., TBA
Harmony at Hawkins Tourn., TBA
West Rusk at Hawkins Tourn., TBA
TST at Hawkins Tourn., TBA
New Diana at Winona Tourn., TBA
Sabine at Tenaha Tourn., TBA
White Oak at Tenaha Tourn., TBA
Carlisle at Tenaha Tourn., TBA
Beckville at Troup Tourn., TBA
Big Sandy at LaPoynor Tourn., TBA