ET BASKETBALL

GIRLS

Thursday, Dec. 26

Spring Hill at Hawkins Tourn., TBA

Hawkins at Hawkins Tourn., TBA

Paul Pewitt at Hawkins Tourn., TBA

TST At Hawkins Tourn., TBA

Tatum at Tenaha Tourn., TBA

White Oak at Tenaha Tourn., TBA

Sabine at Tenaha Tourn., TBA

N. Diana at Aggieland Tourn., TBA

Gladewater at Idabel Tourn., TBA

Union Grove at Leonard Tourn., TBA

Friday, Dec. 27

Longview at Hallsville Tourn., TBA

Pine Tree at Hallville Tourn., TBA

Hallsville at Hallsville Tourn., TBA

Marshall at Hallsville Tourn., TBA

Kilgore at Hallsville Tourn., TBA

Gilmer at Hallsville Tourn., TBA

Daingerfield at Hallsville Tourn., TBA

Spring Hill at Hawkins Tourn., TBA

Hawkins at Hawkins Tourn., TBA

Paul Pewitt at Hawkins Tourn., TBA

TST at Hawkins Tourn., TBA

Tatum at Tenaha Tourn., TBA

White Oak at Tenaha Tourn., TBA

Sabine at Tenaha Tourn., TBA

N. Diana at Aggieland Tourn., TBA

Harmony at Mt. Vernon, Tourn., TBA

Gladewater at Idabel Tourn., TBA

Harleton at Troup Tourn., TBA

Unio Grove at Leonard Tourn., TBA

BOYS

Thursday, Dec. 26

Pine Tree at Paris Tourn., TBA

Marshall at Paris Tourn., TBA

Kilgore at Paris Tourn., TBA

Ore City at Ore City Tourn., TBA

L-Kildare at Ore City Tourn., TBA

Sabine at Tenaha Tourn., TBA

White Oak at Tenaha Tourn., TBA

Carlisle at Tenaha Tourn., TBA

Hawkins at Hawkins Tourn., TBA

Harmony at Hawkins Tourn., TBA

West Rusk at Hawkins Tourn., TBA

TST at Hawkins Tourn., TBA

Friday, Dec. 27

Longview at Longview Tourn., TBA

Henderson at Longview Tourn., TBA

Pine Tree at Paris Tourn., TBA

Marshall at Paris Tourn., TBA

Kilgore at Paris Tourn., TBA

Spring Hill at Mansfield Tourn., TBA

Ore City at Ore City Tourn., TBA

L-Kildare at Ore City Tourn., TBA

Hawkins at Hawkins Tourn., TBA

Harmony at Hawkins Tourn., TBA

West Rusk at Hawkins Tourn., TBA

TST at Hawkins Tourn., TBA

New Diana at Winona Tourn., TBA

Sabine at Tenaha Tourn., TBA

White Oak at Tenaha Tourn., TBA

Carlisle at Tenaha Tourn., TBA

Beckville at Troup Tourn., TBA

Big Sandy at LaPoynor Tourn., TBA