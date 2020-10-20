Fabulous 15 poll
6A/5A/4A
Team, Points Record Last Week
1. Carthage (14), 210 5-0 1
2. Longview, 194 3-1 2
3. Texas High, 179 3-0 3
4. Pleasant Grove, 170 5-2 4
5. Gilmer, 150 6-1 6
6. Lindale, 133 6-2 7
7. Tyler Legacy, 117 2-2 5
8. Marshall, 106 2-1 8
9. Whitehouse, 104 3-0 9
10. Pine Tree, 89 2-0 10
11. Kilgore, 68 5-2 12
12. Jasper, 54 6-1 11
13. Center, 45 5-2 13
14. Bullard, 19 6-2 NR
15. Palestine, 13 5-3 NR
Others receiving votes: Lufkin 9; Tyler High 9; Paris 8; Mount Pleasant 2; Chapel Hill 1.
3A/2A/TAPPS
Team, Points Record Last Week
1. Daingerfield (12), 192 6-1 1
2. Gladewater, 184 6-2 2
3. Malakoff (1), 169 4-2 3
4. Waskom, 167 5-0 4
5. Mt. Vernon (1), 163 7-0 5
6. Joaquin, 136 7-0 6
7. Mineola, 134 6-1 8
8. Timpson, 102 8-0 12
9. Tatum, 88 4-1 11
10. Hawkins, 70 8-0 14
11. Elysian Fields, 53 5-2 10
12. Grapeland, 41 6-2 7
13. San Augustine, 32 3-3 9
T14. Paul Pewitt, 31 4-2 15
T14. Hu. Springs, 31 3-2 13
Others receiving votes: Tyler Grace Community 29; Bullard Brook Hill 27; Winnsboro 12; Harleton 8; Diboll 6; White Oak 4; Tyler All Saints 1.