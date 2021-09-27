Thursday, Sept. 30

U. Grove at L-Kildare

Friday, Oct. 1

Legacy at Skyline, 7 p.m.

Wylie East at Longview

Pine Tree at Nacogdoches

Texas High at Hallsville

Jacksonville at Marshall

Whitehouse at Mt. Pleasant

Chapel Hill at Lindale

Henderson at Athens

Mabank at Palestine

Van at L-Eylau

Bullard at Van Alstyne

Brownsboro at Brook Hill

Pleasant Grove at Carthage

Mineola at Bonham

New Boston at Gladewater

Jefferson at White Oak

Atlanta at Sabine

Harmony at Grand Saline

Arp at Troup

Winona at Quitman

Paul Pewitt at Hooks

Harleton at Elysian Fields

Hughes Springs at Ore City

Queen City at New Diana

Carlisle at Big Sandy

Hawkins at Beckville

West Sabine at Overton, 7 p.m.

Grace at Beaumont Kelly

All Saints at Grace Prep, 7 p.m.

T.K. Gorman at Shelton, 7 p.m.

Grace at Beaumont Kelly

U. Hill at Saint Jo, 7 p.m.

C. Heritage at Campbell

Tyler HEAT at Fruitvale

A. Springs at Tyler Kings, 7 p.m.

Saturday, Oct. 2

Colmesneil at Tenaha, 6 p.m.

G. Christian at ET Chargers, 11 a.m.

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