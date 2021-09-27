Thursday, Sept. 30
U. Grove at L-Kildare
Friday, Oct. 1
Legacy at Skyline, 7 p.m.
Wylie East at Longview
Pine Tree at Nacogdoches
Texas High at Hallsville
Jacksonville at Marshall
Whitehouse at Mt. Pleasant
Chapel Hill at Lindale
Henderson at Athens
Mabank at Palestine
Van at L-Eylau
Bullard at Van Alstyne
Brownsboro at Brook Hill
Pleasant Grove at Carthage
Mineola at Bonham
New Boston at Gladewater
Jefferson at White Oak
Atlanta at Sabine
Harmony at Grand Saline
Arp at Troup
Winona at Quitman
Paul Pewitt at Hooks
Harleton at Elysian Fields
Hughes Springs at Ore City
Queen City at New Diana
Carlisle at Big Sandy
Hawkins at Beckville
West Sabine at Overton, 7 p.m.
Grace at Beaumont Kelly
All Saints at Grace Prep, 7 p.m.
T.K. Gorman at Shelton, 7 p.m.
Grace at Beaumont Kelly
U. Hill at Saint Jo, 7 p.m.
C. Heritage at Campbell
Tyler HEAT at Fruitvale
A. Springs at Tyler Kings, 7 p.m.
Saturday, Oct. 2
Colmesneil at Tenaha, 6 p.m.
G. Christian at ET Chargers, 11 a.m.