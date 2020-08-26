ET FOOTBALL
Tonight
Gilmer at Gladewater, 7 p.m.
Tenaha vs. Honey Grove, 7 p.m. (at Athens)
Friday
Carthage at Kilgore
Henderson at L-Eylau
Splendora at Chapel Hill
Palestine at Van
Lindale at Kaufman
Sabine at Spring Hill
Bullard at Mabank
Jefferson at Pittsburg
Brownsboro at Athens
Center at Tatum
Daingerfield at Atlanta
New Diana at New Boston
Harmony at Elysian Fields
Canton at Mineola
Malakoff at Grandview
Bonham at Quitman
Arp at Hughes Springs
Garrison at Waskom
Winona at Lone Oak
Ore City at Redwater
Grand Saline at Cooper
Beckville at Joaquin
Union Grove at Chism
Carisle at Westwood
Frankston at Timpson
Boles at Overton
Hawkins at Maud
Linden-Kildare at Queen City
Troup at Alto
Buffalo at Elkhart
Tenaha vs. Honey Grove, 7 p.m.
Willow Bend at Leverett’s Chapel
U. Hill at Stephenville Faith, 5 p.m.
(at Throckmorton)
Saturday
West Rusk vs. E. Chambers, TBA (at Lufkin)