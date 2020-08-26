ET FOOTBALL

Tonight

Gilmer at Gladewater, 7 p.m.

Tenaha vs. Honey Grove, 7 p.m. (at Athens)

Friday

Carthage at Kilgore

Henderson at L-Eylau

Splendora at Chapel Hill

Palestine at Van

Lindale at Kaufman

Sabine at Spring Hill

Bullard at Mabank

Jefferson at Pittsburg

Brownsboro at Athens

Center at Tatum

Daingerfield at Atlanta

New Diana at New Boston

Harmony at Elysian Fields

Canton at Mineola

Malakoff at Grandview

Bonham at Quitman

Arp at Hughes Springs

Garrison at Waskom

Winona at Lone Oak

Ore City at Redwater

Grand Saline at Cooper

Beckville at Joaquin

Union Grove at Chism

Carisle at Westwood

Frankston at Timpson

Boles at Overton

Hawkins at Maud

Linden-Kildare at Queen City

Troup at Alto

Buffalo at Elkhart

Tenaha vs. Honey Grove, 7 p.m.

Willow Bend at Leverett’s Chapel

U. Hill at Stephenville Faith, 5 p.m.

(at Throckmorton)

Saturday

West Rusk vs. E. Chambers, TBA (at Lufkin)