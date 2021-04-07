Boys
100 METERS
D. Taylor, Longview 10.54
K. Turner, P. Tree 10.67
D.J. Allen, Gladewater 10.74
L. Freeman, Longview 10.76
C. Stanley, Kilgore 10.75
B. Bolton, Pittsburg 10.79
W. Henderson, Gilmer 10.8
K. Meredith, Longview 10.90
T. Abney, Longview 10.91
L. Jackson, Gilmer 10.96
200 METERS
T. Abney, Longview 21.11
L. Freeman, Longview 22.04
Z. Moon, Longview 22.09
J. Mapps, Marshall 22.19
K.J. Williams, Pittsburg 22.25
K. Lewis, Gladewater 22.53
J. Holland, Mineola 22.60
J. Hale, Longview 22.68
M. Spraglin, Gilmer 22.69
D.J. Freeman, P. Tree 22.84
400 METERS
D. Smith, Gilmer 50.50
N. Parker, Tatum 50.81
C. McNeil, Harmony 50.89
T. Abney, Longview 51.60
K. Smith, Jefferson 51.89
B. Duckett, Longview 52.03
S. Taylor, Marshall 52.26
M. Cauley, Atlanta 52.39
T. Spencer, Marshall 52.51
S. Williams, P. Tree 52.62
800 METERS
J. Mendez, P. Tree 2:04.59
D. Laguna, Longview 2:06.30
S. Fernandez, U. Grove 2:07.23
B. Williams, W. Oak 2:08
J. Berryhill, Pittsburg 2:08
K. Burns, U. Grove 2:08.19
X. Johnson, Atlanta 2:08.89
M. Gray, P. Tree 2:09
J. Robinson, Atlanta 2:09
J. Rosas, Kilgore 2:10.91
1600 METERS
D. Laguna, Longview 4:44.03
J. Berryhill, Pittsburg 4:49
E. Crayton, C. Hill 4:50.7
K. Burns, U. Grove 4:52.75
N. Green, W. Oak 4:53
M. Bodenheimer, S. Hill 4:55.56
D. Robinson, Sabine 4:57
A. Bain, Kilgore 4:59.03
X. Martinez, P. Tree 4:59.12
R. May, Kilgore 4:59.78
3200 METERS
J. Berryhill, Pittsburg 10:14
M. Bodenheimer, S. Hill 10:17.08
D. Laguna, Longview 10:24.14
A. Bain, Kilgore 10:41
E. Crayton, C. Hill 10:42
R. May, Kilgore 10:48
N. Green, W. Oak 10:51
D. Robinson, Sabine 10:52.60
Z. Russell, P. Tree 10:59
C. Fincher, Atlanta 11:00.13
110 HURDLES
M. Tyeskie, Kilgore 14.31
S. Bush, Tatum 14.51
C. Rhodes, S. Hill 15.73
D. Jackson, Marshall 15.94
D. Pendergrass, Mineola 16.20
J. Blinks, P. Tree 16.21
G. Barnett, U. Grove 16.48
J. Pradia, Longview 16.53
D. Morgan, W. Oak 16.54
K. George, Atlanta 16.58
300 HURDLES
D. Jackson, Marshall 40.48
M. Tyeskie, Kilgore 40.81
J. Pradia, Longview 41.04
S. Bush, Tatum 41.96
S. Darty, Atlanta 42.25
C. Guidry, Gilmer 42.29
T. Bridges, Tatum 42.63
T.J. Moreland, Mineola 42.8
J. Blinks, P. Tree 42.97
C. Duffey, Gilmer 43.03
400 RELAY
Longview 41.62
P. Tree 42.58
Marshall 42.71
Pittsburg 42.93
Gilmer 43.02
C. Hill 43.04
Jefferson 43.22
Harmony 44.03
Kilgore 44.39
Mineola 44.4
800 RELAY
Longview 1:28.58
Gilmer 1:29.6
C. Hill 1:31.06
Mineola 131.30
P. Tree 1:31.88
Pittsburg 1:32.21
Marshall 1:32.27
Jefferson 1:32.5
Tatum 1:32.86
W. Oak 1:33
1600 RELAY
Mineola 3:24.5
Longview 3:25.68
Gilmer 3:27.6
Marshall 3:28.74
Harmony 3:30.97
Jefferson 3:32.5
Tatum 3:32.59
Atlanta 3:33.49
P. Tree 3:35.92
W. Oak 3:36
LONG JUMP
D.J. Allen, Gladewater 21-8
D. Thomas, Longview 21-5
J. Hale, Longview 21-0.50
D. Smith, Gilmer 21-0
E. Garrison, Pittsburg 20-10.50
K. Dowden, Jefferson 20-9
K. Thomas, P. Tree 20-8
R. Duffey, Pittsburg 20-8
E. Webber, Harmony 20-6.50
D. Rider, Kilgore 20-6.50
HIGH JUMP
D. Collins, Atlanta 6-6
J. Dezelle, B. Sandy 6-4
L. Branson, P. Tree 6-0
C. Rider, Kilgore 6-0
D. Henderson, Marshall 5-10
B. Williams, W. Oak 5-10
B. Pobuda, Sabine 5-10
K. Easter, Atlanta 5-10
J. Holland, Mineola 5-10
D. Fite, Tatum 5-10
TRIPLE JUMP
K. Smith, Jefferson 46-5.50
J. Thomas, Marshall 44-1.50
T. Hutchins, Longview 43-5.25
K. Easter, Atlanta 43-2
Z. Moon, Longview 42-10
J. Burns, Sabine 42-8
C. Rider, Kilgore 42-7
A. Woodard, U. Grove 42-4
W. Blackely, Gilmer 41-11
T. Bridges, Tatum 41-3
SHOT PUT
M. Jitjaeng, B. Sandy 55-8
K. Kenney, Kilgore 49-2
J. Jacobs, Marshall 45-7
D. Elmore, Mineola 45-7
T. Sneed, Mineola 45-6.50
J. Monk, P. Tree 44-10
K. Johnson, U. Grove 44-6.50
I. McDonald, Jefferson 44-3
T. Adams, Atlanta 44-2
T. King, Atlanta 44-1.75
DISCUS
M. Jitjaeng, B. Sandy 182-6
J. Jacobs, Marshall 138-9
J. Anderson, Mineola 134-0
A. Foster, Sabine 131-9
M. Mumphrey, C. Hill 128-4
B. Brinkman, S. Hill 121-7
M. Ward, Tatum 119-3
M. Williams, Longview 117-11
O. Smith, Kilgore 117-8
J. Tatum, O. City 114-10.50
POLE VAULT
H. Clayton, Atlanta 14-0
A. Kirkpatrick, Tatum 13-6
K. Griffen, P. Tree 13-0
K. Cobb, W. Oak 12-6
D. Dowell, Sabine 12-6
A. McKenzie, Harmony 12-6
A. Blalock, Mineola 12-0
J. Hawkins, S. Hill 11-6
G. Thompson, W. Oak 11-6
C. Newman, S. Hill 11-0
C. Fears, W. Oak 11-0
T. Moore, U. Grove 11-0
A. Kennington, Atlanta 11-0
Girls
100 METERS
M. Pippins, Longview 11.88
C. Crain, Kilgore 12.19
T. Reid, Gilmer 12.26
C. Boyd, Daingerfield 12.52
M. Wilson, Marshall 12.54
J. Akinsuroju, Daingerfield 12.63
K. Gee, S. Hill 12.60
N. Harrison, Q. City 12.82
C. Arce, Longview 12.85
K. Taylor, Longview 12.9
K. King, P. Tree 12.9
200 METERS
L. Henderson, Longview 24.86
S. Mills, Marshall 24.87
T. Reid, Gilmer 25.39
A. Bruce, Daingerfield 26.20
I. Larry, Q. City 26.42
S. Fields, Daingerfield 26.42
K. Grant, Pittsburg 26.62
K. King, P. Tree 26.8
K. Taylor, Longview 26.90
T. King, Marshall 27.28
400 METERS
M. Peterson, Longview 58.99
A. Gill, Marshall 1:01.80
S. Hollins, Pittsburg 1:02.38
A. Allen, Marshall 1:03.04
C. Dixon, Longview 1:03.41
A. Smith, Marshall 1:03.69
K. Terry, W. Oak 1:03.85
A. Chamberlain, Gilmer 1:04.23
N. Perry, Gilmer 1:04.5
L. Brooks, Sabine 1:04.73
800 METERS
I. Breaux, Longview 2:21.26
E. Taylor, Kilgore 2:29.50
N. Styles, Pittsburg 2:35.43
A. Allen, Marshall 2:35.85
E. Hill, W. Oak 2:38
G. Winn, U. Grove 2:38.48
A. Jones, W. Oak 2:29
A. Ramirez, Pittsburg 2:39.37
V. Gonzalez, Sabine 2:40
V. Munoz, Gilmer 2:41
A. Buechter, Sabine 2:41
D. Trevino, Sabine 2:41
1600 METERS
I. Breaux, Longview 5:14.05
B. Bodenheimer, S. Hill 6:00.43
C. Rosas, Kilgore 6:02.63
Z. Craven, Kilgore 6:06.90
G. Stanford, U. Grove 6:09
E. Logan, Sabine 6:09.71
M. Chavez, Gilmer 6:10
S. Pyle, U. Grove 6:11
A. Buechter, Sabine 6:14.67
M. Benge, W. Oak 6:20
3200 METERS
I. Breaux, Longview 11:55.27
B. Bodenheimer, S. Hill 12:35.84
A. Ramirez, Pittsburg 12:56
G. Stanford, U. Grove 13:22
C. Rosas, Kilgroe 13:24
E. Logan, Sabine 13:26
M. Mark, Longview 13:33
S. Pyle, U. Grove 13:36
M. Benge, W. Oak 13:37
D. Trevino, Sabine 13:42.95
100 HURDLES
F. Gilbreath, Gilmer 16.32
A. Pegues, Longview 16.43
C. Ward, Gilmer 16.45
S. Parker, Gilmer 16.57
Z. Messick, B. Sandy 16.96
A. Williams, Daingerfield 16.99
A. Morris, Sabine 17.18
K. Reed, W. Oak 17.28
P. Childress, Sabine 17.40
J. Mitchell, P. Tree 17.45
300 HURDLES
A. Bradshaw, Gilmer 46.52
T. McGee, Longview 47.69
S. Mills, Marshall 48.28
R. Garrett, P. Tree 49.6
F. Gilbreath, Gilmer 49.83
A. McCann, Sabine 50.26
S. Key, Daingerfield 50.53
A. Chamberlain, Gilmer 50.62
T. McCellon, Q. City 51.36
S. Parker, Gilmer 51.53
400 RELAY
Longview 47.42
Marshall 48.52
Daingerfield 48.86
Q. City 51.68
Pittsburg 51.75
Kilgore 51.76
Sabine 52.24
W. Oak 53.29
W. Rusk 54.02
Carlisle 54.50
800 RELAY
Longview 1:42.17
Marshall 1:42.39
Daingerfield 1:46.1
Q. City 1:51
Kilgore 1:51.03
Sabine 1:51.62
W. Oak 1:52
W. Rusk 1:54
Pittsburg 1:55.11
U. Grove 1:56.42
1600 RELAY
Longview 4:05.31
Marshall 4:06.17
Gilmer 4:09
Pittsburg 4:20.78
W. Oak 4:26
Sabine 4:26.31
Daingerfield 4:30.7
Q. City 4:30.97
U. Grove 4:51.68
Carlisle 4:54
LONG JUMP
A. Bruce, Daingerfield 18-1.25
M. Pippins, Longview 17-6
T. King, Marshall 17-3
L. Jones, Gilmer 17-1
A. Bradshaw, Gilmer 16-7
I. Larry, Q. City 16-7
T. Reid, Gilmer 16-6
A. McCann, Sabine 16-6
J. Wilson, Longview 16-0
J. Peoples, Pittsburg 15-7
HIGH JUMP
A. Bradshaw, Gilmer 5-2
A. McCann, Sabine 5-2
A. Clinksscales, W. Oak 5-1
AT Anderson, Kilgore 5-0
A. Hall, W. Oak 5-0
A. Iske, W. Oak 5-0
A. Bruce, Daingerfield 5-0
A. Pegues, Longview 4-10
A. Morris, Sabine 4-10
P. Borrego, Sabine 4-10
C. Brown, Sabine 4-10
T. McCellon, Q. City 4-10
TRIPLE JUMP
T. King, Marshall 36-6.50
N. Harrison, Q. City 36-3.50
S. Fields, Daingerfield 35-9
J. Wilson, Longview 34-5.50
A. Evans, Longview 34-2
M. Wilson, Marshall 34-2
R. Garrett, P. Tree 34-0
K. King, P. tree 33-10
R. Couture, Gilmer 33-4
S. Chism, Marshall 33-1.50
SHOT PUT
P. Mathis, Longview 37-4.50
C. Sparks, Sabine 36-4
G. Allen, Daingerield 35-2
C. Stiger, Q. City 34-10.75
T. Brooks, Sabine 33-2
E. Lemelle, Pittsburg 33-1.75
A. Armour, Pittsburg 32-7
R. Spratling, Marshall 31-9
R. Petree, S. Hill 31-8
A. Webb, Gilmer 31-5
DISCUS
B. Scrofanni, Pittsburg 119-11.75
T. Brooks, Sabine 111-6.50
R. Petree, S. Hill 107-3
M. Willett, Sabine 102-1
T. Moss, Pittsburg 100-3.25
C. Stiger, Q. City 95-11
A. Armour, Pittsburg 94-2
M. Roberts, U. Grove 92-4.50
I. Taylor, Longview 92-4
M. Tate, Gilmer 90-0
POLE VAULT
L. Baker, W. Oak 11-0
C. Minter, B. Sandy 11-0
C. Ward, Gilmer 10-1
K. Bogenschutz, Sabine 8-6
J. Pennington, W. Oak 8-0
K. Langley, W. Oak 8-0
R. Stuart, Sabine 8-0
B. Clowers, U. Grove 8-0
M. Davidson, Gilmer 7-6
C. Brown, Sabine 7-6
Coaches are asked to submit updated times and distances by 10 p.m. each Tuesday for Thursday publication. Information may be emailed to jstallard@news-journal.com