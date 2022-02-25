At Pirate Stadium, Longview
Varsity Girls
Team totals: Longview 86, Liberty-Eylau 68, Marshall 61, Pine Tree 61, Hallsville 59, Texas High 52, Nacogdoches 24, Kilgore 23
Individual results
100 meters: M. Wilson, Marshall 12.74; I. Aldridge, L-E 13.26; K. Evans, Nac 13.4
200 meters: S. Mills, Marshall 26.35; B. Mitchell, Longview 26.49; J. Morrow, Longview 27.77
400 meters: D. Johnson, Longview 1:01.32; A. Stansell, Longview 1:03.63; F. Parker, L-E 1:07.63
800 meters: A. Perkins, Hallsville 2:22.47; C. Brewer, Nac 2:44.25; M. Kvarda, L-E 2:46.37
1600 meters: A. Perkins, Hallsville 5:28.09; R. Almanza, Kilgore 5:43.36; K. Hatfield, Hallsville 6:03.20
3200 meters: R. Almanza, Kilgore 12:23.80; K. Hatfield, Hallsville 12:34.93; K. Glass, Hallsville 12:47.32
100 hurdles: B. Hatchett, Texas High 16.63; J. Mitchell, Pine Tree 17.50; F. Parker, L-E 18.13
300 hurdles: J. Scroggins, Pine Tree 51.10; A. Edwards, T. High 52.25; T. Smith, Hallsville 52.83
400 relay: Marshall (A. Allen, A. Smith, S. Mills, M. Wilson) 49.03; L-E 49.79; Longview 50.12
800 relay: L-E (N. Hill, L. Jeffery, T. Chatman, I. Aldridge) 1:50.35; Longview 1:50.94; Pine Tree 1:52.19
1600 relay: Longview (A. Stansell, K. Taylor, D. Johnson, B. Mitchell) 4:13.82; Marshall 4:15.83; Texas High 4:23.80
Varsity Boys
Team totals: Kilgore 92, Marshall 80, Atlatna 65, Longview 57, Hallsville 44, Pine Tree 41, Liberty-Eylau 28, Texas High 27
Individual results
100 meters: D. Taylor, Longview 11.01; J. Roney, Kilgore 11.22; A. Jackson, Atlanta 11.46
200 meters: C. Rider, Kilgore 22.97; C. Gipson, Marshall 23.35; J. Wells, Atlanta 23.40
400 meters: S. Taylor, Marshall 51.49; M. Gray, Pine Tree 53.36; J. Robinson, Atlanta 53.61
800 meters: S. Hawthorne, Hallsville 2:02.76; M. Gray, Pine Tree 2:04.56; E. Likins, Texas High 2:06.32
1600 meters: S. Hawthorne, Hallsville 4:40.25; R. May, Kilgore 4:43.43; G. Broomall, Hallsville 4:57.81
3200 meters: R. May, Kilgore 10:01.53; Z. Gutierrez, Kilgore 10:41; J. Avedikian, Hallsville 10:41.20
110 hurdles: M. Tyeskie, Kilgore 14.88; J. Stewart, L-E 15.20; D. Robinson, Marshall 16.22
300 hurdles: M. Tyeskie, Kilgore 41.08; H. Huey, Pine Tree 44.61; D. Smith, Marshall 44.79
400 relay: Longview (J. Hale, D. Taylor, Z. Moon, J. Curry) 43.01; Kilgore 43.20; Marshall 43.66
800 relay: Atlanta (J. Wells, M. Cauley, A. Jackson, I. Chandler) 1:31.22; Longview 1:32.77; L-E 1:33.84
1600 relay: Atlanta (J. Wells, M. Cauley, I. Chandler, J. Robinson) 3:33.51; Marshall 3:35.32; Kilgore 3:37.39
JV GIRLS
Team totals: Hallsville 118, Longview 95, Pine Tree 71, Liberty-Eylau 49, Nacogdoches 46, Texas High 40, Longview Green 8, Kilgore 5
JV BOYS
Team totals: Pine Tree 120, Longview 83, Atlanta 76, Hallsville 62, Marshall 47, Texas high 38, Kilgore 3, Longview Green 3