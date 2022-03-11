Bill Secord Relays
at Spring Hill
VARSITY GIRLS
Team totals: Gilmer 203, Lindale 120, Cumberland Academy 79, Gladewater 78, New Diana 74, Spring Hill 63
Individual results
100 meters: A. Kemp, Gilmer 12.33; S. Dixon, ND 12.34; G. Hawkins, Cumberland 12.66
200 meters: K. Floyd, Gladewater 25.79; L. Jones, Gilmer 27.64; M. Warren, Cumberland 27.65
400 meters: Y. Palacios, Cumberland 1:04.99; H. Balcorta, Gladewater 1:05.25; S. Mudoh, Spring Hill 1:06.03
800 meters: G. Soboia, Lindale 2:30.04; Y. Palacios, Cumberland 2:35.94; A. Ramires, Cumberland 2:39.21
1600 meters: M. Chavez, Gilmer 5:53; B. Bodenheimer, Spring Hill 6:00.35; A. Ramires, Cumberland 6:09.54
3200 meters: B. Bodenheimer, Spring Hill 12:51; M. Chavez, Gilmer 12:53; M. Sprouse, Gilmer 13:26
100 hurdles: B. Daughtry, Lindale 16.40; A. Bradshaw, Gilmer 16.60; F. Gilbreath, Gilmer 16.62
300 hurdles: A. Bradshaw, Gilmer 47.31; B. Daughtry, Lindale 49.80; J. Newsome, Gilmer 50.56
400 relay: New Diana (K. Crow, M. Ludgate, A. Ridge, S. Dixon) 50.67; Gilmer 51.57; Cumberland 51.84
800 relay: Gilmer (F. Gilbreath, A. Kemp, L. Jones, A. Bradshaw) 1:46.30; Gladewater 1:50.19; New Diana 1:50.85
1600 relay: Lindale (B. Daughtry, L. Daniels, R. Cates, G. Saboia) 4:14.29; Gilmer 4:25.64; Spring Hill 4:30.13
Long jump: S. Dixon, ND 17-0.50; A. Bradshaw, Gilmer 16-11; M. Police, Gladewater 16-2.25
Shot put: M. Daniels, Cumberland 33-9; A. Webb, Gilmer 32-9; Z. Mumphrey, Lindale 31-5
Discus: M. Tate, Gilmer 99-1.50; Z. Mumphrey, Lindale 86-0; K. Johnston, Gilmer 83-6
Triple jump: M. Tate, Gilmer 34-5.50; M. Police, Gladewater 34-1.75; T. Garrett, ND 33-6.50
High jump: A. Bradshaw, Gilmer 5-2; R. Cates, Lindale 4-10; T. Garrett, New Diana 4-10
Pole vault: P. Walters, Lindale 10-6; C. Ward, Gilmer 10-6; E. Brown, Spring Hill 9-0
VARSITY BOYS
Team totals: Hallsville 184, Lindale 164, Gilmer 118, Cumberland Academy 45, Gladewater 37, Spring Hill 34, Winona 23, New Diana 12
Individual results
100 meters: R. Fluellen, Gilmer 10.94; E. Nicholson, Hallsville 11.09; C. Johnson, Cumberland 11.14
200 meters: L. Jackson, Gilmer 22.85; T. Spencer, Hallsville 23.38; G. Enloe, Hallsville 23.31
400 meters: C. Maya, Lindale 51.06; T. Cook, Cumberland 53.59; K. Reed, Hallsville 53.76
800 meters: S. Hawthorne, Hallsville 2:02.56; G. Broomall, Hallsville 2:04.16; R. Shepa, Lindale 2:08.15
1600 meters: S. Hawthorne, Hallsville 4:45.84; N. Bodenheimer, Spring Hill 4:48.92; R. Shepa, Lindale 4:49.97
3200 meters: N. Bodenheimer, Spring Hill 10>23; J. Avedikian, Hallsville 10>:24; C. Monroe, Hallsville 10:48
110 hurdles: C. Duffy, Gilmer 15.56; B. Crane, Gladewater 17.38; C. Sanders, Lindale 17.65
300 hurdles: C. Duffy, Gilmer 42.09; C. Dodd, Gilmer 43.10; A. Romero, Lindale 43.19
400 relay: Gilmer (W. Blakeley, L. Jackson, R. Fluellen, T. Tate) 43.40; Hallsville 43.48; Lindale 43.71
800 relay: Lindale (B. Maya, E. Alford, J. Seekford, M. Shannon) 1:33.21; Gilmer 1:33.29; Winona 1:33.59
1600 relay: Lindale (A. Gutierrez, C. Maya, E. Alford, J. Seekford) 3:30.86; Gilmer 3:34.28; Hallsville 3:38.06
Long jump: C. Johnson, Cumberland 21-6; K. Reed, Hallsville 20-7.50; E. Alford, Lindale 20-1.75
Shot put: C. Poe, Lindale 51-6; D. Barnes, Cumberland 47-4; A. Bell, Gilmer 44-5
Discus: S. Trunstall, Hallsville 138-1.50; B. Brinkman, Spring Hill 135-10; D. Barnes, Cumberland 124-3
Triple jump: R. Alford, Lindale 41-6.50; W. Blakeley, Gilmer 40-3; E. Bergin, Winona 29-11
High jump: J. Ferris, Lindale 6-4; Z. Florence, Hallsville 6-0; T. Sheffield, Hallsville 6-0
Pole vault: B. Grace, Lindale 13-6; I. Pollard, Lindale 13-0; T. Coleman, Hallsville 13-0
JV BOYS
Team totals: Lindale 187, Hallsville 152, Gilmer 93, Winona 64, Spring Hill 56, New Diana 34, Gladewater 18, Cumberland Academy 5
Hawk Relays
at Hawkins
VARSITY GIRLS
Team totals: White Oak 237.5, Tyler HEAT 107, Frankston 96, Hawkins 71.5, T.K. Gorman 52, Harleton 30, Alba-Golden 24, Hooks 2
Individual results
100 meters: T. Billingsly, Frankston 13.66; J. Pennington, White Oak 13.82; A. Milligan, White Oak 13.97
200 meters: Z. Jackson, Harleton 27.86; K. Edwards, Whtie Oak 23.38; A. Lobue, White Oak 28.73
400 meters: Z. Jackson, Harleton 1:04.40; A. Jones, White Oak 1:04.75; A. Strickland, HEAT 1:04.86
800 meters: A. Jones, White Oak 2:36.65; L. Lay, HEAT 2:37.91; G. Schoenberger, HEAT 2:40.35
1600 meters: E. Meads, Gorman 5:46.66; L. Lay, HEAT 5:53.17; B. Hasz, HEAT 5:59.25
3200 meters: E. Meads, Gorman 12:31; L. Lay, HEAT 12:40; B. Hasz, HEAT 13:01
100 hurdles: A. Saccoccio, White oak 17.11; K. Davis, Frankston 18.07; K. Dugger, White Oak 18.88
300 hurdles: C. Turner, Hawkins 50.96; A. Saccoccio, White Oak 51.55; K. Nabors, Frankston 52.96
400 relay: White Oak (J. Pennington, A. Milligan, K. Edwards, L. Baker) 52.34; Frankston 52.87; HEAT 53.12
800 relay: White Oak (E. Teague, A. Saccoccio, K. Edwards, L. Baker) 1:53.98; Alba-Golden 1:58.65; Hawkins 1:59.08
1600 relay: White Oak (A. Clinkscales, A. Milligan, A. Lobue, A. Jones) 4:22.23; HEAT 4:30.86; Gorman 4:37.42
Long jump: E. Teague, White Oak 16-1.50; J. Mitchell, Frankston 15-8.25; C. Turner, Hawkins 15-5.75
Shot put: H. Warrick, Hawkins 30-6; E. Nix, White Oak 30-2.50; K. Bright, White Oak 29-6.50
Discus: A. Dixon ,White Oak 88-0; L. Wilson, Hawkins 87-3; K. Bright, White oak 82-0.50
Triple jump: K. Davis, Frankston 34-0.50; A. Jones, White oak 32-9.25; C. Turner, Hawkins 32-5
High jump: A. Clinkscales, White oak 4-10; A. Iske, White Oak 4-10; J. Mitchell, Frankston 4-10
Pole vault: L. Baker, White Oak 9-6; J. Pennington, White Oak 8-6; S. Beggs, HEAT 7-6
VARSITY BOYS
Team totals: White Oak 208, Alba-Golden 97, Frankston 88, Tyler HEAT 80, Harleton 59, Hawkins 47, Avinger 18, T.K. Gorman 17, Union Hill 1
Individual results
100 meters: K. Davis, Frankston 12.08; J. Hallman, AG 12.10; R. Redden, White Oak 12.16
200 meters: R. Friddell, White Oak 22.93; R. Harper, Frankston 24.67; G. Hartley, AG 25.18
400 meters: B. Williams, White Oak 53.92; B. Brink, HEAT 53.94; H. Wright, AG 55.47
800 meters: B. Brink, HEAT 2:08.94; B. Jacyno, White oak 2:09.29; C. Frans, Gorman 2:17.51
1600 meters: H. Hasz, HEAT 4:31.50; A. Pinson, White Oak 5:06.74; M. Tremble, HEAT 5:12.85
3200 meters: H. Hasz, HEAT 10:04; J. Hasz, HEAT 11:03; M. Tremble, HEAT 11:25
110 hurdles: D. Morgan, White Oak 16.23; M. Carter, White Oak 18.25; R. Searer, Hawkins 18.98
300 hurdles: M. Carter, White Oak 42.74; J. Skinner, AG 45.68; R. Searer, Hawkins 45.83
400 relay: White Oak (R. Redden, J. Pratt, M. Carter, R. Friddell) 45.19; AG 45.51; Harleton 45.91
800 relay: Harleton (S. Booth, G. Shries, C. Raibon, C. Johnson) 1:37.01; White Oak 1:38.15; AG 1:39.63
1600 relay: White Oak (B. Williams, T. Poe, M. Langford-Barlow, R. Friddell) 3:40.45; AB 3:47.34; HEAT 3:49.84
Long jump: T. Rogers, Frankston 19-4.75; I. Allen, Frankston 19-0; L. Elder, Avinger 18-8.75
Shot put: J. Hester, Hawkins 46-0; R. Redden, White Oak 45-0; L. Woods, Harleton 39-2
Discus: J. Hester, Hawkins 135-2; K. Suggs, Harleton 117-7; S. Foster, Frankston 107-6.50
Triple jump: J. Samples, Avinger 39-6; T. Peterson, AG 39-5.50; R. Friddell, White Oak 37-8
High jump: B. Williams, White Oak 6-0; I. Allen, Frankston 5-8; B. Allen, Frankston 5-8
Pole vault: K. Cobb, White Oak 12-0; C. Fears, White Oak 11-0; D. Dacus, Hawkins 10-3
JV BOYS
Team totals: White Oak 152, Hawkins 129, Alba-Golden 100, Frankston 96, Union Hill 55, Harleton 43, Avinger 16, Hooks 8
Cardinals Relays
at Liberty City
VARSITY GIRLS
Team totals: Sabine 242, Queen City 138, Union Grove 90, Elysian Fields 57, Big Sandy 36, Ore City 34, Sabine Blue 9
Individual results
100 meters: A. Jones, OC 13.29; N. Harrison, QC 13.50; E. Morelli, Sabine 13.72
200 meters: A. Jones, OC 28.16; P. Doyle, EF 28.56; E. Morelli, Sabine 28.75
400 meters: E. Roberts, Sabine 1:05.84; M. Bachert, BS 1:07.15; S. Oden, QC 1:08.77
800 meters: G. Winn, UG 2:35.93; D. Trevino, Sabine 2:37.75; V. Gonzalez, Sabine 2:42.59
1600 meters: D. Trevino, Sabine 6:08.05; F. Garcia, Sabine 6:12.15; G. Stanford, UG 6:15.22
3200 meters: F. Garcia, Sabine 13:07.99; G. Stanford, UG 13:08.93; E. Logan, Sabine 13:27.81
100 hurdles: Z. Messick, BS 17.25; P. Childress, Sabine 17.53; C. Brown, Sabine 17.56
300 hurdles: T. McCellon, QC 50.97; Z. Messick, BS 51.49; K. Bogenschutz, Sabine 54.14
400 relay: QC (S. Oden, C. Johnson, T. McCellon, N. Harrison) 52.66; Sabine 53.15; UG 54.78
800 relay: QC (B. Garner, J. Cook, C. Johnson, N. Harrison) 1:53.92; EF 1:56.56; Sabine 1:57.03
1600 relay: QC (B. Garner, J. Cook, S. Oden, T. McCellon) 4:29.24; Sabine 4:33.90; UG 4:36.79
Long jump: A. Rhodes, Sabine 14-7.75; D. Trevino, Sabine 14-5; T. McCellon, QC 14-4
Shot put: C. Stiger, QC 37-2; C. Sparks, Sabine 35-0; T. Brooks, Sabine 34-3
Discus: M. Roberts, UG 91-11.50; C. Stiger, QC 90-5; T. Brooks, Sabine 80-2.50
Triple jump: C. Johnson, QC 33-3.50; N. Harrison, QC 32-7.50; A. Rhodes, Sabine 30-10
High jump: C. Brown, Sabine 4-10; T. McCellon, QC 4-10; A. Rhodes, Sabine 4-8
Pole vault: C. Minter, BS 9-0; K. Bogenschutz, Sabine 8-6; C. Brown, Sabine 8-0
VARSITY BOYS
Team totals: Sabine 181.5, Queen City 109.5; Elysian Fields 105, Union Grove 82, Ore City 65, Big Sandy 32, Fruitvale 18
Individual results
100 meters: C. Fortson, Sabine 11.51; J. Drayton, QC 11.55; W. Goodnight, EF 11.56
200 meters: L. Kirkindoll, Sabine 23.15; A. Woodard, UG 23.21; S. Whaley, EF 24.17
400 meters: D. Dowell, Sabine 55.80; B. Pobuda, Sabine 56.29; N. Herring, QC 58.66
800 meters: G. Sims, EF 2:09.01; S. Fernandez, UG 2:13.21; D. Fontenot, BS 2:17.73
1600 meters: G. Sims, EF 4:48; B. Fuller, UG 5:31.21; K. Maldonado, Sabine 5:39.98
3200 meters: G. Sims, EF 10:20.53; K. Maldonado, Sabine 11:41.92; D. Simms, EF 11:45.04
110 hurdles: C. Lovell, EF 17.39; J. Kyle, OC 17.44; Q. Ellison, QC 17.53
300 hurdles: C. Lovell, EF 45.23; Q. Ellison, QC 46.65; C. McKinney, Sabine 47.42
400 relay: Sabine (C. Fortson, C. Hardin, D. Branham, L. Kirkindoll) 44.39; QC 45.11; OC 46.02
800 relay: QC (J. Drayton, M. Drayton, K. Fincher, T. Granberry) 1:35.48; EF 1:38; Sabine 1:40.07
1600 relay: UG (S. Fernandez, A. Woodard, B. Hammett, C. Cowan) 3:48.87; Sabine 3:49.53; QC 3:52.15
Long jump: J. Burns, Sabine 19-10; R. Roys, Sabine 19-0.50; C. Fortson, Sabine 19-0.50
Shot put: C. Davis, QC 39-3.50; W. Goodnight, EF 38-3.50; J. Fenwick, BS 36-7
Discus: J. Fenwick, BS 123-6; D. Campbell, OC 113-10; T. Callaway, Fruitvale 107
Triple jump: J. Burns, Sabine 41-2.50; J. Kyle, OC 40-6; Q. Ellison, QC 40-0.50
High jump: J. Dezelle, BS 6-4; J. Kyle, OC 5-10; D. Manasseh, QC 5-10
Pole vault: D. Dowell, Sabine 12-0; T. Moore, UG 11-6; L. Turner, UG 9-6
JV BOYS
Team totals: Sabine 185, Queen City 135, Ore City 100, Union Grove 99, Elysian Fields 59