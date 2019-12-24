Beckville: Allison Baker
Big Sandy: Gracie Jenison; Chyler Ponder; Elizabeth Worden
Carthage: Makhai Lewis; McKenna Zett; Chesney Baker; Addison Surratt; Jada McLinn
Elysian Fields: Adrian Pacheco; Sha’Mya Glenn; Sabra Griffin; Hali Mitchell
Gilmer: Madyson Tate; Delaney Wilson; Alexia Mathis; Aaleya Morton; Kirsten Waller
Hallsville: Cassidy Cole
Hawkins: Jordyn Warren
Leverett’s Chapel: Michelle Jamaica
Linden-Kildare: Peyton Turner; Kendall Wells
Longview HEAT: Jordan Parker; Jaelyn Cleveland; Jenna Parker
Ore City: Jade Draper
Paul Pewitt: Destiny Jones; Calli Osmon; Kailyn Jones; Mya Heath
Pine Tree: Malaeka Wilson; Hannah Berry
Sabine: Mikinzi Cantrell; Maddie Furrh; Aubree McCann
Union Grove: Brooke Reeves; Shayla Gallagher
Union Hill: Hailea Downs; Londyne Fort; Briana Edwards; Alex Mitcham
Waskom: Alaina Dyson; Skyie Middlebrook
White Oak: Emma Hill; Natalie Reed; Macy Weeks; Alysa Hall