Beckville: Allison Baker

Big Sandy: Gracie Jenison; Chyler Ponder; Elizabeth Worden

Carthage: Makhai Lewis; McKenna Zett; Chesney Baker; Addison Surratt; Jada McLinn

Elysian Fields: Adrian Pacheco; Sha’Mya Glenn; Sabra Griffin; Hali Mitchell

Gilmer: Madyson Tate; Delaney Wilson; Alexia Mathis; Aaleya Morton; Kirsten Waller

Hallsville: Cassidy Cole

Hawkins: Jordyn Warren

Leverett’s Chapel: Michelle Jamaica

Linden-Kildare: Peyton Turner; Kendall Wells

Longview HEAT: Jordan Parker; Jaelyn Cleveland; Jenna Parker

Ore City: Jade Draper

Paul Pewitt: Destiny Jones; Calli Osmon; Kailyn Jones; Mya Heath

Pine Tree: Malaeka Wilson; Hannah Berry

Sabine: Mikinzi Cantrell; Maddie Furrh; Aubree McCann

Union Grove: Brooke Reeves; Shayla Gallagher

Union Hill: Hailea Downs; Londyne Fort; Briana Edwards; Alex Mitcham

Waskom: Alaina Dyson; Skyie Middlebrook

White Oak: Emma Hill; Natalie Reed; Macy Weeks; Alysa Hall