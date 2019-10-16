KILLS
Player, team No.
B. Brown, Whitehouse 494
H. Kreck, Rains 488
A. Pippins, B. Sandy 456
E. Allen, Tatum 455
M. Cantrell, Sabine 374
S. Bell, Sabine 368
J. Cleveland, HEAT 336
L. Jaco, Hawkins 330
A. McCann, Sabine 328
C. Hicks, Carthage 323
M. Mize, Beckville 301
H. Craig, Henderson 299
J. Shaw, L. Chapel 293
H. Ware, Timpson 292
L. Lewis, Longview 276
Jo. Parker, HEAT 276
C. Cole, Hallsville 275
R. Tenbrook, H. Springs 275
K. Courtney, Timpson 268
A. Pacheco, E. Fields 268
A. Jones, S. Hill 265
D. Jones, P. Pewitt 261
L. Baker, W. Oak 259
A. Tavo, Henderson 258
A. Taylor, Whitehouse 257
A. Mills, Henderson 251
L. Baker, Beckville 251
A. McDermott, Hallsville 242
M. Colbert, Longview 240
S. Glenn, E. Fields 239
K. Settles, Harmony 234
K. Rivers, Beckville 234
J. Abercrombie, Kilgore 229
M. Thomas, Kilgore 226
C. Osmon, P. Pewitt 225
J. Cook, O. City 223
J. Seahorn, Harmony 223
A. Ervin, O. City 220
J. Ventimiglia, Jefferson 201
M. Seale, S. Hill 198
D. Wilson, Gilmer 198
K. Idrogo, Whitehouse 197
M. Zett, Carthage 193
E. Ellenburg, Marshall 192
B. Reeves, U. Grove 189
J. Terry, Marshall 188
F. Kruebbe, Carthage 188
K. Stroud, Tatum 181
S. Sommerfeld, P. Tree 180
G. Jenison, B. Sandy 178
L. Terry, Rains 172
C. Ponder, B. Sandy 171
M. Wilson, P. Tree 170
K. Jones, U. Grove 167
C. Johnson, H. Springs 166
A. Hall, W. Oak 163
R. Griffin, E. Fields 159
A. Jones, Hallsville 158
K. Jones, Tatum 157
A. Nichols, S. Hill 151
A. Williams, Whitehouse 151
M. Wilson, Marshall 151
J. Haley, L-Kildare 149
S. Watkins, Harmony 148
A. Kennedy, H. Springs 147
A. Baker, Beckville 145
D. Collins, Timpson 144
S. Smith, Rains 140
P. Turner, L-Kildare 138
R. Rodriguez, Hallsville 138
J. McLin, Carthage 137
B. Behrens, Timpson 136
A. Morris, Beckville 132
M. Dunaway, Marshall 130
A. Northcutt, Henderson 129
K. Traylor, Rains 128
L. George, Longview 126
T. Ellis, E. Fields 126
C. Smith, E. Fields 126
M. Furrh, Sabine 125
C. Cotton, Jefferson 119
R. Hanson, Winona 119
T. Johnson, Jefferson 118
S. Gallagher, U. Grove 117
J. Carter, Jefferson 113
N. Reed, W. Oak 110
R. Stuart, Sabine 108
E. Hill, Marshall 107
H. Jordan, Gilmer 107
A. Eynon, W. Oak 106
K. Waller, Gilmer 103
DIGS
Player, team No.
M. Lacaze, U. Grove 739
H. Mitchell, E. Fields 631
P. Turner, L-Kildare 541
S. Chamberlain, U. Grove 502
A. Evans, Longview 496
M. Jamaica, L. Chapel 486
R. Thorn, O. City 484
H. Kreck, Rains 468
R. Griffin, E. Fields 460
C. Buchanan, Marshall 444
A. Morton, Gilmer 439
P. McAree, Rains 421
K. Jones, U. Grove 412
B. Brown, Whitehouse 410
S. Schott, S. Hill 408
C. Baker, Carthage 408
R. Foster, Whitehouse 405
J. Madlock, L-Kildare 378
S. Dancy-Vasquez, Tatum 375
K. Stroud, Tatum 373
E. Allen, Tatum 372
K. Hughes, L. Chapel 367
L. Terry, Rains 358
C. Judd, U. Grove 357
A. Taylor, Whitehouse 350
K. Idrogo, Whitehouse 348
S. Bell, Sabine 343
M. Weeks, W. Oak 329
H. Craig, Henderson 327
J. Abercrombie, Kilgore 318
E. McKinney, H. Springs 311
M. Wynn, Timpson 309
Je. Parker, HEAT 304
A. Baker, Beckville 297
J. Shaw, L. Chapel 296
S. Griffin, E. Fields 289
L. Lewis, Longview 281
L. Baker, W. Oak 278
A. Mills, Henderson 275
H. House, Whitehouse 274
K. Dean, O. City 273
H. Owens, Whitehouse 273
C. Heath, P. Pewitt 272
K. Rivers, Beckville 272
R. Larkins, O. City 270
M. Thomas, Kilgore 262
A. Surratt, Carthage 261
M. Zett, Carthage 255
A. Tavo, Henderson 254
A. Caldwell, Winona 254
B. Stewart, H. Springs 250
S. Richter, Sabine 249
M. Mize, Beckville 239
T. Barry, P. Tree 238
J. Johnson, B. Sandy 235
C. Osmon, P. Pewitt 229
A. Brooks, U. Grove 229
C. Ponder, B. Sandy 227
K. Stewart, Carthage 226
K. Courtney, Timpson 222
A. McCann, Sabine 222
A. Northcutt, Henderson 214
C. Smith, E. Fields 210
G. Colley, Henderson 209
D. Jones, P. Pewitt 204
L. Fort, U. Hill 203
H. Jordan, Gilmer 201
S. Monroe, Rains 200
M. Cantrell, Sabine 195
K. Honeycutt, E. Fields 194
L. Haley, L. Chapel 191
S. Day, Kilgore 186
L. Worden, B. Sandy 186
C. Bates, Sabine 185
H. Downs, U. Hill 181
C. Ellenburg, Marshall 180
C. Jimerson, Henderson 178
M. Truelove, Marshall 178
H. Brown, L. Chapel 177
D. McElyea, Kilgore 176
G. Jenison, B. Sandy 176
F. Kruebbe, Carthage 174
N. Reed, W. Oak 172
S. Horne, L. Chapel 169
A. Pippins, B. Sandy 161
R. Willie, Harmony 160
Jo. Parker, HEAT 160
S. Riley, W. Oak 158
E. Palmer, Marshall 157
G. Harris, Beckville 157
A. Sewell, O. City 155
M. Greenwood, Tatum 155
J. Davis, P. Tree 155
M. Rhame, Harmony 154
E. Rogers, Hallsville 154
K. McGinty, Rains 153
P. Adams, B. Sandy 153
K. Campbell, S. Hill 152
A. Sorenson, Tatum 152
B. Reeves, U. Grove 152
M. Seale, S. Hill 150
S. Elliott, Beckville 150
Ja. Parker, HEAT 149
G. Winn, U. Grove 149
A. Ervin, O. City 146
A. Pacheco, E. Fields 143
A. Mathis, Gilmer 139
A. Vallery, Kilgore 138
S. Ramsey, Timpson 137
C. Ferrill, Hallsville 136
R. Hanson, Winona 136
M. Espinoza, U. Hill 134
M. Wilson, P. Tree 133
A. Morris, Beckville 131
A. Jones, Hallsville 130
K. Jones, Marshall 128
A. Chamberlain, Gilmer 128
L. Couch, Kilgore 127
A. Jones, S. Hill 125
K. Waller, Gilmer 124
J. Draper, O. City 122
J. Ventimiglia, Jefferson 122
K. Jones, P. Pewitt 122
M. Plunk, S. Hill 121
E. Ellenburg, Marshall 121
A. Nichols, S. Hill 119
M. Richey, HEAT 115
J. Mott, Rains 115
T. Ellis, E. Fields 115
S. Ellis, Jefferson 114
C. Chandler, E. Fields 113
M. Furrh, Sabine 110
Ry. Garrett, P. Tree 109
L. White, S. Hill 106
E. Hill, W. Oak 106
K. Brock, Rains 105
J. Warren, Hawkins 104
A. Lindsey, Winona 104
R. Couture, Gilmer 103
A. Gardner, E. Fields 103
B. Edwards, U. Hill 103
BLOCKS
Player, team No.
K. Settles, Harmony 123
K. Jones, Tatum 121
H. Jordan, Gilmer 116
C. Hicks, Carthage 114
T. Helton, Henderson 103
B. Edwards, U. Hill 89
J. Seahorn, Harmony 88
B. Jackson, U. Hill 84
M. Jaco, Hawkins 83
C. Cole, Hallsville 81
A. Pippins, B. Sandy 81
J. Burks, O. City 76
H. Ware, Timpson 75
K. Traylor, Rains 74
A. Mills, Henderson 68
K. Biggs, Tatum 67
A. McCann, Sabine 67
M. Thomas, Kilgore 66
L. George, Longview 66
S. Glenn, E. Fields 66
S. Gallagher, U. Grove 64
A. Pacheco, E. Fields 61
E. Allen, Tatum 58
R. Davis, Tatum 58
H. Kreck, Rains 58
M. Tate, Gilmer 58
M. Lewis, Carthage 58
M. Wilson, P. Tree 57
M. Mize, Beckville 57
T. Ellis, E. Fields 56
J. Terry, Henderson 55
A. Jones, S. Hill 53
J. Shaw, L. Chapel 53
B. Brown, Whitehouse 51
M. Warren Hawkins 51
F. Kruebbe, Carthage 51
Jo. Parker, HEAT 50
H. Downs, U. Hill 50
ASSISTS
Player, team No.
S. Richter, Sabine 1,258
R. Foster, Whitehouse 980
A. Jones, Hallsville 858
L. Worden, B. Sandy 770
A. Sorenson, Tatum 759
K. Stewart, Carthage 669
C. Ellenburg, Marshall 667
C. Jimerson, Henderson 625
Ja. Parker, HEAT 616
N. Reed, W. Oak 590
S. Griffin, E. Fields 534
A. Baker, Beckville 530
S. Elliott, Beckville 465
N. Smith, Timpson 440
E. Hatley, Longview 434
J. Draper, O. City 406
A. Vallery, Kilgore 392
K. Wells, L-Kildare 387
K. Jones, P. Pewitt 341
A. Mathis, Gilmer 340
L. Haley, L. Chapel 337
A. Daily, Harmony 329
A. Eddington, Hawkins 322
Ry. Garrett, P. Tree 318
E. McKinney, H. Springs 311
S. Frederick, Longview 290
D. McElyea, Kilgore 268
K. Jones, U. Grove 256
J. Crocker, P. Pewitt 253
B. Stewart, H. Springs 250
M. Plunk, S. Hill 247
C. Chandler, E. Fields 247
J. Mott, Rains 246
K. Brock, Rains 241
A. Alexander, S. Hill 238
B. Behrens, Timpson 236
S. Smith, Carthage 227
L. Dacus, Hawkins 222
K. Lindsey, Gilmer 218
D. Nash, Harmony 216
A. Sewell, O. City 208
M. Traylor, S. Hill 204
M. Jordan, Jefferson 198
Re. Garrett, P. Tree 195
J. Holland, U. Hill 192
K. Courtney, Timpson 189
S. Robinson, Jefferson 177
S. Gallagher, U. Grove 164
E. Allen, Tatum 146
C. Judd, U. Grove 109
N. Garrett, Jefferson 105
ACES
Player, team No.
M. Furrh, Sabine 116
S. Richter, Sabine 104
C. Cole, Hallsville 91
H. Kreck, Rains 90
K. Jones, U. Grove 86
K. Courtney, Timpson 80
K. Stewart, Carthage 74
M. Cantrell, Sabine 70
J. Shaw, L. Chapel 69
A. Sorenson, Tatum 68
A. Morris, Beckville 68
M. Mize, Beckville 68
Ja. Parker, HEAT 67
A. Jones, Hallsville 66
E. Allen, Tatum 64
J. Cleveland, HEAT 63
M. Weeks, W. Oak 62
E. Rogers, Hallsville 61
R. Foster, Whitehouse 58
S. Elliott, Beckville 58
M. Jamaica, L. Chapel 56
S. Griffin, E. Fields 56
S. Bell, Sabine 54
L. Couch, Kilgore 53
A. McDermott, Hallsville 53
A. McCann, Sabine 53
K. Campbell, S. Hill 52
H. Brown, L. Chapel 51
S. Robinson, Jefferson 51
R. Griffin, E. Fields 51
Jo. Parker, HEAT 50
L. Baker, W. Oak 50
Coaches are asked to submit updated season statistics by 3 p.m. each Wednesday for Thursday publication. Statistics may be emailed to jstallard@news-journal.com .