ASSISTS
Player, team No.
S. Elliott, Beckville 1039
T. Clark, Bullard 1039
E. Hill, W. Oak 1028
L. Pyle, Hallsville 891
C. Freeman, Henderson 855
A. Sorenson, Tatum 808
A. Mumphrey, Kilgore 799
T. Mack, S. Hill 786
R. Lux, Sabine 769
K. Estrada, Carlisle 672
K. Horton, Arp 661
C. Hopkins, T. High 643
N. Weir, Overton 583
C. Chatman, P. Tree 553
I. Mata, W. Rusk 512
A. Ivy, Lindale 508
E. Bitter, Carthage 506
C. Ellenburg, Marshall 499
T. Jackson, Longview 490
A. Rhame, Whitehouse 489
K. Pate, Gilmer 475
M. Luce, Grace 427
B. Cherry, T. High 417
T. Hawkins, Hawkins 400
J. Warren, Hawkins 396
G. Hector, Harmony 376
K. Jefferey, Longview 376
C. Speaker, Jacksonville 367
T. Reece, N. Diana 366
C. Abney, Marshall 313
L. Trimble, Harmony 302
A. Werbeck, Gilmer 299
A. Rowe, Carthage 250
A. Smith, N. Diana 204
H. Bray, S. Hill 186
DIGS
Player, team No.
A. Gibson, W. Rusk 733
C. Bailey, Bullard 681
I. Emery, Marshall 650
S. Emery, Overton 617
A. Smith, Overton 614
A. Brown, Overton 598
P. Warren, Gilmer 574
B. Smith, Overton 557
A. Everitt, Henderson 553
A. Carpenter, Arp 540
I. Mata, W. Rusk 532
K. Murphy, W. Rusk 472
C. Buckner, W. Rusk 466
C. Clack, T. High 452
A. Nichols, Arp 412
Kar. Stroud, Tatum 410
M. Lumpkin, T. High 399
A. Harris, Beckville 393
A. Fisher, S. Hill 387
G. Patterson, Whitehouse 368
C. Wedding, P. Tree 362
J. Vasquez, Kilgore 359
C. Chatman, P. Tree 358
M. Nelson, Hallsville 348
M. McKinney, W. Oak 346
T. Williams, Carthage 341
L. Luscombe, Bullard 338
O. Anderson, Bullard 332
L. Pyle, Hallsville 331
C. Dean, Gilmer 321
F. Henry, P. Tree 321
M. Cooley, Whitehouse 319
A. Ridge, Lindale 311
T. Clark, Bullard 310
T. Smith, Hawkins 306
J. Scroggins, P. Tree 304
E. Rocha, Carlisle 301
Kay. Stroud, Tatum 292
S. Elliott, Beckville 292
C. Hopkins, T. High 290
L. Jones, Beckville 288
A. Young, Harmony 286
C. Ellenburg, Marshall 285
L. Schroeder, P. Tree 282
A. Mumphrey, Kilgore 277
N. Weir, Overton 276
A. Alexander, Longview 274
K. McDowell, Beckville 272
M. Birdsong, Arp 272
K. Foster, Tatum 266
C. Dennis, Kilgore 265
A. Morris, Beckville 263
G. Hector, Harmony 262
B. Cherry, T. High 260
E. Roberts, Sabine 259
C. Gill, Jacksonville 254
L. Jones, Harmony 253
M. Hodges, Carthage 243
G. Jewell, Grace 241
R. Seahorn, Harmony 240
A. Rhame, Whitehouse 240
K. Horton, Arp 239
J. Warren, Hawkins 236
A. Sutton, Hallsville 230
C. Brown, Sabine 230
B. Brooks, Kilgore 226
A. Sorenson, Tatum 222
A. Roberson, Marshall 221
F. Traore, Longview 220
L. Trimble, Harmony 218
C. Green, N. Diana 217
K. Perkins, T. High 216
E. Hill, W. Oak 213
N. Buckner, P. Tree 211
C. Speaker, Jacksonville 210
S. LeJeune, W. Rusk 206
E. Bitter, Carthage 202
K. Johnston, Gilmer 201
T. Jackson, Longview 200
T. Hawkins, Hawkins 200
J. Gipson, P. Tree 196
S. Sutton, Hallsville 195
C. Manasse, S. Hill 194
K. Pate, Gilmer 190
S. Lackey, Jacksonville 190
C. Stewart, Sabine 185
C. Abney, Marshall 180
T. Mack, S. Hill 176
L. Wilson, Hawkins 174
C. Baker, Hallsville 172
I. Witt, Kilgore 171
L. Barr, Beckville 171
D. Farias, Carthage 169
A. Iske, W. Oak 169
B. Converse, Longview 168
S. Irwin, S. Hill 164
K. Shuttlesworth, Arp 159
G. Martinez, N. Diana 156
E. Gonzalez, P. Tree 153
C. Turner, Hawkins 151
T. Reece, N. Diana 150
K. Taylor, Longview 44
ACES
Player, team No.
T. Hawkins, Hawkins 104
L. Pyle, Hallsville 90
A. Sorenson, Tatum 87
A. Clinkscales, W. Oak 84
N. Weir, Overton 81
J. Scroggins, P. Tree 80
A. Carpenter, Arp 75
A. Iske, W. Oak 75
C. Green, N. Diana 72
L. Wilson, Hawkins 71
C. Bowles, S. Hill 69
B. Smith, Overton 69
K. Estrada, Carlisle 68
M. Birdsong, Arp 67
L. Schroeder, P. Tree 66
A. Rhame, Whitehouse 65
Kay. Stroud, Tatum 64
J. Warren, Hawkins 61
T. Jackson, Longview 60
K. Horton, Arp 60
C. Bailey, Bullard 60
M. Lumpkin, T. High 58
S. Sutton, Hallsville 57
C. Brown, Sabine 57
Kar. Stroud, Tatum 55
K. Nobles, Overton 54
C. Ellenburg, Marshall 53
R. Seahorn, Harmony 52
I. Mata, W. Rusk 51
C. Turner, Hawkins 50
A. Smith, Overton 50
C. Chatman, P. Tree 50
BLOCKS
Player, team No.
C. Ellenburg, Marshall 156
S. Mills, Marshall 137
K. Vickery, Lindale 107
R. Seahorn, Harmony 105
A. Allen, Marshall 99
J. Morrow, Longview 95
C. Abney, Marshall 91
J. Scroggins, P. Tree 85.5
M. Tate, Gilmer 83
A. Iske, W. Oak 81
J. Roberts, Carthage 80
L. Ibarra, Carlisle 74
A. Caron, S. Hill 73
C. Clark, Bullard 73
L. Jones, Harmony 73
K. Biggs, Tatum 72
C. Brown, Sabine 72
L. Wilson, Gilmer 68
C. Carter, W. Oak 66
C. Thomas, Hallsville 64
A. Gill,Marshall 63
O. Simmons, Hallsville 62
M. J. Liles, Beckville 61
K. Holcomb, Carlisle 61
P. Abernathy, N. Diana 60
A. Harris, Beckville 60
B. Brooks, Kilgore 59
K. Pawlik, Arp 59
M. Nunez, Whitehouse 59
T. Hill, Hallsville 56
A. Helton, Marshall 53
L. Schroeder, P. Tree 52.5
J. Gipson, P. Tree 52.5
E. Ugbini, P. Tree 52.5
J. Bagley, Carthage 52
C. Manasse, S. Hill 51
KILLS
Player, team No.
R. Seahorn, Harmony 463
B. Cherry, T. High 452
C. Brown, Sabine 447
A. Morris, Beckville 399
P. Whiteland, Bullard 394
M. Lumpkin, T. High 389
M. Birdsong, Arp 378
K. Washington, Henderson 377
L. Wilson, Gilmer 362
A. Harris, Beckville 347
C. Carter, W. Oak 343
J. Roberts, Carthage 336
O. Anderson, Bullard 336
M. Cooley, Whitehouse 324
A. Ridge, Lindale 317
K. Nobles, Overton 310
C. Hopkins, T. High 306
B. Brooks, Kilgore 297
B. Converse, Longview 297
J. Scroggins, P. Tree 289
A. Gill, Marshall 280
O. Simmons, Hallsville 279
C. Clark, Bullard 279
C. Bowles, S. Hill 278
K. Scott, Tatum 263
A. Nutt, Grace 257
C. Green, N. Diana 256
J. Morrow, Longview 256
M. Tate, Gilmer 252
C. Thomas, Hallsville 249
A. Iske, W. Oak 247
K. Foster, Tatum 246
B. Mitchell, Longview 246
K. Biggs, Tatum 242
A. Clinkscales, W. Oak 238
C. Manasse, S. Hill 233
M. Hodges, Carthage 231
M. Thurmond, Kilgore 230
A. Caron, S. Hill 228
C. Buckner, W. Rusk 218
L. Schroeder, P. Tree 209
K. Hart, Carlisle 208
M. Nunez, Whitehouse 207
J. Bagley, Carthage 205
Kay. Stroud, Tatum 205
A. McClanahan, W. Oak 205
K. Wedell, Whitehouse 199
C. Ellenburg, Marshall 197
K. Murphy, W. Rusk 194
T. Hill, Hallsville 191
T. Foreman, Jacksonville 187
N. Fisher, S. Hill 185
L. Wilson, Hawkins 182
C. Turner, Hawkins 181
K. Holcomb, Carlisle 180
L. Sanchez, S. Hill 176
T. Hawkins, Hawkins 175
E. Roberts, Sabine 170
C. Abney, Marshall 169
C. Wright, Hallsville 166
A. Helton,Marshall 160
A. Smith, Overton 160
J. Gipson, P. Tree 159
L. Trimble, Harmony 157
E. Nix, W. Oak 155
K. Meyer, Whitehouse 155
L. Pyle, Hallsville 152
J. Warren, Hawkins 152