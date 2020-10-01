Class 6A/5A
ACES
Player, team No.
L. Flores, Lufkin 15
J. Scroggins, P. Tree 14
B. Hodges, Lufkin 10
ASSISTS
Player, team No.
A. Jones, Hallsville 148
L. Flores, Lufkin 107
E. Hatley, Hallsville 79
C. Chatman, P. Tree 76
R. Garrett, P. Tree 69
A. Alexander, Hallsville 61
M. Lila, Lufkin 53
BLOCKS
Player, team No.
O. Simmons, Hallsville 21
M. Colbert, Longview 13
J. Scroggins, P. Tree 13
J. Morrow, Longview 12
M. Wilson, P. Tree 11
C. Morgan, Lufkin 11
DIGS
Player, team No.
J. Davis, P. Tree 101
A. Evans, Longview 87
M. Wilson, P. Tree 72
L. Flores, Lufkin 68
E. Rogers, Hallsville 66
B. Hodges, Lufkin 57
J. Rusk, Longview 54
T. Cates, P. Tree 52
S. Frederick, Longview 51
M. Kier, Lufkin 51
M. Lila, Lufkin 34
KILLS
Player, team No.
M. Wilson, P. Tree 84
M. Colbert, Longview 48
A. McDermott, Hallsville 47
K. Coutee, Lufkin 46
N. Cox, Lufkin 41
B. Mitchell, Longview 37
C. Fadal, P. Tree 37
O. Cimmons, Hallsville 30
L. Flores, Lufkin 29
J. Morrow, Longview 27
J. Scrobins, P. Tree 27
M. Pyle, Hallsville 25
Class 4A/3A/2A
ACES
Player, team No.
A. Harris, Beckville 67
K. Stroud, Tatum 64
Jo. Parker, HEAT 44
A. Morris, Beckville 43
M. Traylor, S. Hill 42
K. Campbell, S. Hill 42
S. Schott, S. Hill 42
K. Rivers, Beckville 39
M. Greenwood, Tatum 39
A. Sorenson, Tatum 39
H. McGee, P. Pewitt 38
A. Oney N. Diana 35
S. Elliott, Beckville 34
C. Osmon, P. Pewitt 33
S. Richter, Sabine 32
F. Kruebbe, Carthage 32
M. Richey, HEAT 32
J. Hendrix, W. Rusk 31
B. Croft, W. Oak 30
A. Hall, W. Oak 29
M. Furrh, Sabine 28
K. Wilkinson, W. Oak 27
Je. Parker, HEAT 25
ASSISTS
Player, team No.
A. Sorenson, Tatum 572
K. Pierce, Lindale 490
M. Traylor, S. Hill 433
S. Richter, Sabine 428
A. Baker, Beckville 403
S. Smith, Carthage 400
J. Loeza, N. Diana 347
L. Dacus, Hawkins 332
E. Hall, W. Oak 332
C. Chandler, E. Fields 314
S. Elliott, Beckville 304
S. Lejeune, W. Rusk 280
S. Jones, P. Pewitt 256
J. Warren, Hawkins 249
J. Harris, Gilmer 247
L. Trimble, Harmony 237
M. Shaw, E. Fields 219
K. Lindsey, Gilmer 181
M. Corley, HEAT 157
M. File, HEAT 124
BLOCKS
Player, team No.
A. Boyd, Gladewater 64
J. Seahorn, Harmony 57
H. Jordan, Gilmer 57
J. Bell, Gladewater 55
M. Lewis, Carthage 50
M. Settles, Harmony 48
S. Wylie, Lindale 48
K. Jones, Tatum 45
M.J. Weatherford, Beckville 37
A. McCann, Sabine 35
K. Timmons, Carthage 35
A. Turner, Gladewater 33
A. Caron, S. Hill 31
Jo. Parker, HEAT 31
K. Rivers, Beckville 30
A. Bradshaw, Gilmer 30
M. Tate, Gilmer 28
J. Roberts, Carthage 27
B. Philen, Lindale 27
H. Oliver, Gladewater 27
M. Warren, Hawkins 25
DIGS
Player, team No.
R. Harris, Gilmer 303
S. Dancy-Vasquez, Tatum 297
S. Jones, P. Pewitt 251
P. Morton, W. Rusk 251
S. Schott, S. Hill 247
C. Osmon, P. Pewitt 234
Je. Parker, HEAT 226
K. Stroud, Tatum 217
A. Morris, Beckville 212
A. Harris, Beckville 205
M. Seale, S. Hill 200
J. Casey, W. Rusk 199
M. Furrh, Sabine 185
F. Kruebbe, Carthage 180
A. Gresham, Sabine 177
A. McCann, Sabine 170
M. Bottoms, P.Pewitt 164
A. Baker, Beckville 163
S. Richter, Sabine 160
H. McGee, P. Pewitt 150
T. Ward, N. Diana 145
K. King, W. Rusk 144
M. Warren, Hawkins 142
M. Traylor, S. Hill 137
K. Rivers, Beckville 137
M. Richey, HEAT 134
Jo. Parker, HEAT 134
S. Lejeune, W. Rusk 133
L. Baker, W. Oak 130
H. Jordan, Gilmer 128
M. Rhame, Harmony 125
E. Dodge, Carthage 125
M. Jamaica, L. Chapel 115
S. smith, Carthage 115
K. Campbell, S. Hill 114
B. Croft, W. Oak 114
C. Bates, Sabine 111
A. Sorenson, Tatum 111
M. Weeks, W. Oak 111
J. Avalos, L. Chapel 109
M. Thurman, Lindale 108
A. Morton, Gilmer 107
A. Boyd, P. Pewitt 104
M. Blizzard, W. Rusk 104
J. Howard, Hawkins 103
H. Auvil, E. Fields 100
KILLS
Player, team No.
S. Steen, Lindale 259
A. McCann, Sabine 228
K. Stroud, Tatum 221
Jo. Parker, HEAT 218
C. Smith, E. Fields 216
L. Jaco, Hawkins 213
K. Rivers, Beckville 197
T. Ellis, E. Fields 197
K. Jones, Tatum 190
C. Osmon, P. Pewitt 190
C. Bowles, S. Hill 180
F. Kruebbe, Carthage 160
A. Morris, Beckville 159
S. Wylie, Lindale 153
L. Baker, Beckville 145
L. Baker, W. Oak 145
M. Warren, Hawkins 135
M. Lewis, Carthage 135
M. Brown, Tatum 125
T. Ward, N. Diana 120
T. Garrett, N. Diana 116
A. harris, Beckville 115
J. Seahorn, Harmony 112
H. Jordan, Gilmer 112
M. Seale, S. Hill 110
R. Stuart, Sabine 110
K. Johnston, Gilmer 106
M. Settles, Harmony 103
C. Mayfield, S. Hill 102