BLOCKS
Player, team No.
C. Ellenburg, Marshall 130
J. Blankinship, Rusk 127
S. Mills, Marshall 117
A. Allen, Marshall 96
R. Seahorn, Harmony 83
J. Morrow, Longview 81
C. Abney, Marshall 79
M. Tate, Gilmer 75
A. Iske, W.Oak 73
A. Caron, S. Hill 62
J. Wilson, Gilmer 60
M.J. Liles, Beckville 59
K. Biggs, Tatum 57
L. Jones, Harmony 57
C. Brown, Sabine 57
O. Simmons, Hallsville 57
J. Roberts, Carthage 56
A. Gill,Marshall 56
C. Carter, W. Oak 55
C. Thomas, Hallsville 55
P. Abernathy, N. Diana 51
A. Helton, Marshall 50
A. Harris, Beckville 49
T. Hill, Hallsville 48
K. Coleman, Beckville 46
H. Carlile, Marshall 43
B. Blanton, Troup 43
K. Holcomb, Carlisle 43
T. Foreman, Jacksonville 43
S. Dixon, N. Diana 42
L. Ibarra, Carlisle 42
K. Pawlik, Arp 40
C. Manasse, S. Hill 40
ACES
Player, team No.
T. Hawkins, Hawkins 86
L. Pyle, Hallsville 78
A. Sorenson, Tatum 73
A. Carpenter, Arp 67
B. Smith, Overton 64
C. Green, N. Diana 63
N. Weir, Overton 62
A. Clinkscales, W. Oak 61
K. Horton, Arp 59
C. Bowles, S. Hill 58
L. Wilson, Hawkins 58
M. Birdsong, Arp 57
A. Iske, W. Oak 57
K. Estrada, Carlisle 55
Q. Jordan, Troup 54
C. Haugeberg, Troup 53
T. Jackson, Lognview 52
J. Scroggins, P. Tree 52
M. Lumpkin, T. High 51
J. Warren, Hawkins 51
Kar. Stroud, Tatum 49
C. Ellenburg, Marshall 48
Kay. Stroud, Tatum 48
C. Brown, Sabine 48
S. Sutton, Hallsville 46
B. Blanton, Troup 45
N. Buckner, P. Tree 43
B. Phillips, Overton 43
E. Hill, W. Oak 42
C. Buckner, W. Rusk 42
B. Mata, W. Rusk 42
K. Nobles, Overton 42
A. Smith, Overton 42
M. McKinney, W. Oak 41
A. Mumphrey, Kilgore 41
A. Gibson, W. Rusk 40
B. Couch, Kilgore 40
C. Turner, Hawkins 40
KILLS
Player, team No.
C. Brown, Sabine 376
S. Boudreaux, Rusk 372
R. Seahorn, Harmony 366
B. Cherry, T. High 343
M. Birdsong, Arp 311
M. Lumpkin, T. High 310
B. Blanton, Troup 300
A. Harris, Beckville 290
L. Wilson, Gilmer 285
J. Roberts, Carthage 282
C. Carter, W. Oak 282
A. Morris, Beckville 277
J. Scroggins, P. Tree 256
C. Hopkins, T. High 237
C. Bowles, S. Hill 233
A. Gill, Marshall 230
K. Nobles, Overton 228
O. Simmons, Hallsville 223
B. Brooks, Kilgore 220
M. Tate, Gilmer 219
A. Iske, W. Oak 214
K. Biggs, Tatum 212
B. Converse, Longview 212
C. Green, N. Diana 211
K. Scott, Tatum 207
K. Foster, Tatum 206
A. Clinkscales, W. Oak 204
C. Thomas, Hallsville 200
J. Morrow, Longview 196
A. Caron, S. Hill 196
J. Blankinship, Rusk 195
C. Manasse, S. Hill 193
B. Mitchell, Longview 189
M. Thurmond, Kilgore 178
Kay. Stroud, Tatum 176
M. Hodges, Carthage 175
C. Buckner, W. Rusk 173
A. McClanahan, W. Oak 170
K. Murphy, W. Rusk 167
C. Haugeberg, Troup 167
C. Ellenburg, Marshall 165
L. Schroeder, P. Tree 164
J. Bagley, Carthage 156
K. Hart, Carlisle 156
T. Hawkins, Hawkins 155
T. Foreman, Jacksonville 152
L. Wilson, Hawkins 150
ASSISTS
Player, team No.
S. Elliott, Beckville 847
E. Hill, W. Oak 843
L. Pyle, Hallsville 697
A. Sorenson, Tatum 677
I. Torres, Rusk 659
T. Mack, S. Hill 648
K. Horton, Arp 594
A. Mumphrey, Kilgore 593
R. Lux, Sabine 566
C. Chatman, P. Tree 542
K. Estrada, Carlisle 515
C. Hopkins, T. High 507
N. Weir, Overton 472
C. Ellenburg, Marshall 415
B. Mata, W. Rusk 404
E. Bitter, Carthage 398
T. Wells, Troup 395
K. Pate, Gilmer 375
T. Jackson, Longview 362
T. Hawkins, Hawkins 324
S. Boudreaux, Rusk 314
J. Warren, Hawkins 314
G. Hector, Harmony 304
K. Jefferey, Longview 304
B. Cherry, T. High 298
C. Speaker, Jacksonville 272
T. Reece, N. Diana 261
Q. Jordan, Troup 259
C. Abney, Marshall 250
L. Trimble, Harmony 238
A. Werbeck, Gilmer 232
A. Smith, N. Diana 201
A. Rowe, Carthage 189
H. Bray, S. Hill 157
N. Burkhalter, Rusk 155
DIGS
Player, team No.
A. Gibson, W. Rusk 623
I. Emery, Marshall 539
M. Blizzard, W. Rusk 518
S. Emery, Overton 496
B. Mata, W. Rusk 480
A. Smith, Overton 480
A. Carpenter, Arp 476
B. Smith, Overton 476
P. Warren, Gilmer 453
A. Brown, Overton 427
N. Burkhalter, Rusk 414
C. Buckner, W. Rusk 402
K. Murphy, W. Rusk 397
Kar. Stroud, Tatum 362
C. Clack, T. High 347
C. Wedding, P. Tree 346
K. Taylor, Longview 341
A. Nichols, Arp 330
A. Fisher, S. Hill 322
A. Harris, Beckville 320
M. Lumpkin, T. High 313
M. McKinney, W. Oak 312
C. Chatman, P. Tree 295
F. Henry, P. Tree 286
J. Vasquez, Kilgore 276
M. Nelson, Hallsville 276
K. Williamson, Troup 273
L. Pyle, Hallsville 270
E. Rocha, Carlisle 261
L. Jones, Beckville 255
T. Williams, Carthage 250
T. Smith, Hawkins 243
S. Elliott, Beckville 239
Kay. Stroud, Tatum 238
A. Young, Harmony 236
C. Dean, Gilmer 235
C. Hopkins, T. High 233
K. Soster, Tatum 228
C. Ellenburg, Marshall 227
K. McDowell, Beckville 227
K. Horton, Arp 220
A. Mumphrey, Kilgore 216
N. Weir, Overton 216
A. Alexander, Longview 215
G. Hector, Harmony 213
N. Buckner, P. Tree 211
L. Jones, Harmony 210
C. Gill, Jacksonville 210
J. Scroggins, P. Tree 209
E. Roberts, Sabine 201
M. Birdsong, Arp 200
C. Dennis, Kilgore 198
R. Seahorn, Harmony 197
A. Sorenson, Tatum 196
A. Sutton, Hallsville 194
M. Hodges, Carthage 192
A. Roberson, Marshall 192
A. Morris, Beckville 190
F. Traore, Longview 188
C. Brown, Sabine 187
E. Hill, W. Oak 183
S. Sutton, Hallsville 183
B. Brooks, Kilgore 182
S. LeJeune, W. Rusk 180
J. Warren, Hawkins 179
C. Green, N. Diana 177
B. Cherry, T. High 173
L. Trimble, Harmony 172
L. Schroeder, P. Tree 171
C. Speaker, Jacksonville 166
C. Manasse, S. Hill 165
K. Pate, Gilmer 163
T. Hawkins, Hawkins 160
S. Boudreaux, Rusk 158
E. Bitter, Carthage 157
B. Blanton, Troup 156
S. Lackey, Jacksonville 155
E. Gonzalez, P. tree 153
C. Baker, Hallsville 151