KILLS
Player, team No.
B. Brown, Whitehouse 516
H. Kreck, Rains 510
E. Allen, Tatum 491
M. Cantrell, Sabine 397
S. Bell, Sabine 386
J. Cleveland, HEAT 368
A. McCann, Sabine 354
L. Jaco, Hawkins 351
J. Shaw, L. Chapel 338
C. Hicks, Carthage 323
H. Craig, Henderson 316
M. Mize, Beckville 308
H. Ware, Timpson 305
C. Cole, Hallsville 301
Jo. Parker, HEAT 298
L. Baker, W. Oak 298
R. Tenbrook, H. Springs 291
L. Lewis, Longview 290
A. Pacheco, E. Fields 289
A. Tavo, Henderson 280
K. Courtney, Timpson 273
D. Jones, P. Pewitt 272
A. Jones, S. Hill 269
A. Taylor, Whitehouse 268
A. Mills, henderson 264
M. Colbert, Longview 257
A. McDermot, Hallsville 256
J. Abercrombie, Kilgore 254
L. Baker, Beckville 250
S. Glenn, E. Fields 248
J. Seahorn, Harmony 245
M. Thomas, Kilgore 244
J. Cook, O. City 243
K. Settles, Harmony 243
K. Rivers, Beckville 243
C. Osmon, P. Pewitt 238
A. Ervin, O. City 230
D. Wilson, Gilmer 223
S. Sommerfeld, P. Tree 218
K. Idrogo, Whitehouse 214
J. Ventimiglia, Jefferson 208
M. Seale, S. Hill 202
B. Reeves, U. Grove 196
K. Stroud, Tatum 193
M. Zett, Carthage 193
M. Wilson, P. Tree 190
F. Kruebbe, Carthage 188
L. Terry, Rains 181
A. Hall, W. Oak 178
C. Johnson, H. Springs 176
A. Jones, Hallsville 173
K. Jones, U. Grove 172
R. Griffin, E. Fields 167
K. Jones, Tatum 161
S. Watkins, Harmony 161
A. Kennedy, H. Springs 160
S. Smith, Rains 160
A. Williams, Whitehouse 159
A. Nichols, S. Hill 157
A. Baker, Beckville 152
D. Collins, Timpson 151
H. Jordan, Gilmer 142
B. Behrens, Timpson 141
A. Morris, Beckville 140
R. Rodriguez, Hallsville 138
A. Northcutt, Henderson 137
J. McLin, Carthage 137
K. Traylor, Rains 135
L. George, Longview 133
M. Furrh, Sabine 133
T. Ellis, E. Fields 132
C. Smith, E. Fields 130
N. Reed, W. Oak 129
R. Hanson, Winona 125
S. Gallagher, U. Grove 124
C. Cotton, Jefferson 123
J. Carter, Jefferson 120
K. Waller, Gilmer 117
A. Eynon, W. Oak 116
R. Stuart, Sabine 114
M. Tate, Gilmer 112
L. Couch, Kilgore 105
M. Warren, Hawkins 100
DIGS
Player, team No.
M. Lacaze, U. Grove 754
H. Mitchell, E. Fields 676
M. Jamaica, L. Chapel 553
A. Mitcham, U. Hill 540
A. Evans, Longview 533
R. Thorn, O. City 517
S. Chamberlain, U. Grove 505
H. Kreck, Rains 493
R. Griffin, E. Fields 488
A. Morton, Gilmer 476
P. McAree, Rains 449
S. Schott, S. Hill 434
B. Brown, Whitehouse 420
K. Jones, U. Grove 415
K. Hughes, L. Chapel 409
C. Baker, Carthage 408
R. Foster, Whitehouse 405
L. Terry, Rains 390
S. Dancy-Vasquez, Tatum 386
E. Allen, Tatum 378
K. Stroud, Tatum 377
M. Weeks, W. Oak 368
K. Idrogo, Whitehouse 367
S. Bell, Sabine 366
A. Taylor, Whitehouse 364
C. Judd, U. Grove 360
H. Craig, Henderson 348
Je. Parker, HEAT 341
J. Abercrombie, Kilgore 336
J. Shaw, L. Chapel 335
M. Wynn, Timpson 324
K. Dean, O. City 311
A. Mills, Henderson 305
S. Griffin, E. Fields 301
A. Baker, Beckville 301
L. Baker, W. Oak 300
L. Lewis, Longview 292
S. Sommerfeld, P. Tree 289
H. Owens, Whitehouse 288
H. House, Whitehouse 286
C. Heath, P. Pewitt 286
R. Larkins, O. City 284
K. Rivers, Beckville 275
A. Tavo, Henderson 272
M. Thomas, Kilgore 272
A. Caldwell, Winona 268
S. Richter, Sabine 263
T. Barry, P. Tree 261
A. Surratt, Carthage 261
M. Zett, Carthage 255
C. Osmon, P. Pewitt 250
A. McCann, Sabine 248
L. Fort, U. Hill 247
M. Mize, Beckville 246
K. Courtney, Timpson 241
A. Brooks, U. Grove 233
A. Northcut, Henderson 228
K. Stewart, Carthage 226
C. Smith, E. Fields 222
H. Jordan, Gilmer 221
S. Monroe, Rains 217
G. Colley, Henderson 215
D. Jones, P. Pewitt 215
C. Bates, Sabine 213
L. Haley, L. Chapel 206
S. Day, Kilgore 206
M. Cantrell, Sabine 205
H. Brown, L. Chapel 204
J. Davis, P. Tree 201
K. Honeycutt, E. Fields 199
H. Downs, U. Hill 194
C. Jimerson, Henderson 193
D. McElyea, Kilgore 189
A. Gresham, Sabine 186
S. Horne, L. Chapel 180
N. Reed, W. Oak 180
S. Riley, W. Oak 179
Jo. Parker, HEAT 175
F. Kruebbe, Carthage 174
R. Tenbrook, H. Springs 172
R. Willie, Harmony 171
K. McGinty, Rains 169
A. Sewell, O. City 168
Ja. Parker, HEAT 168
A. Sorenson, Tatum 167
C. Johnson, H. Springs 166
M. Greenwood, Tatum 164
A. Mathis, Gilmer 164
M. Rhame, Harmony 162
G. Winn, U. Grove 162
J. Cleveland, HEAT 161
G. Harris, Beckville 160
E. Rogers, Hallsville 156
M. Espinoza, U. Hill 156
K. Campbell, S. Hill 154
B. Reeves, U. Grove 153
A. Ervin, O. City 152
E. McKinney, H. Springs 151
A. Pacheco, E. Fields 149
M. Wilson, P. Tree 149
S. Elliott, Beckville 149
R. Hanson, Winona 146
A. Vallery, Kilgore 145
L. Couch, Kilgore 143
C. Ferrill, Hallsville 141
S. Ramsey, Timpson 141
A. Chamberlain, Gilmer 139
A. Jones, Hallsville 137
K. Jones, P. Pewitt 134
K. Waller, Gilmer 132
J. Ventimiglia, Jefferson 130
S. Ellis, Jefferson 130
A. Jones, S. Hill 129
A. Morris, Beckville 129
J. Draper, O. City 128
Ry. Garrett, P. Tree 125
J. Holland, U. Hill 124
T. Ellis, E. Fields 124
M. Plunk, S. Hill 123
M. Richey, HEAT 122
T. Cates, P. Tree 122
J. Mott, Rains 121
A. Nichols, S. Hill 120
C. Chandler, E. Fields 118
M. Furrh, Sabine 116
E. Hill, W. Oak 116
B. Edwards, U. Hill 115
L. White, S. Hill 113
J. Warren, Hawkins 111
K. Brock, Rains 111
A. Gardner, E. Fields 110
L. Dacus, Hawkins 109
V. Miller, Hawkins 107
A. Lindsey, Winona 107
R. Couture, Gilmer 107
BLOCKS
Player, team No.
H. Jordan, Gilmer 133
K. Settles, Harmony 129
K. Jones, Tatum 127
C. Hicks, Carthage 114
T. Helton, Henderson 111
M. Jaco, Hawkins 95
J. Seahorn, Harmony 94
C. Cole, Hallsville 87
K. Traylor, Rains 82
B. Edwards, U. Hill 78
H. Ware, Whitehouse 78
J. Burks, O. City 77
M. Thomas, Kilgore 72
B. Jackson, U. Hill 72
A. Mills, Henderson 72
L. George, Longview 70
A. McCann, Sabine 70
K. Biggs, Tatum 68
S. Glenn, E. Fields 67
E. Allen, Tatum 66
S. Gallagher, U. Grove 66
M. Warren, Hawkins 65
H. Kreck, Rains 64
M. Tate, Gilmer 64
M. Mize, Beckville 61
R. Davis, Tatum 60
T. Ellis, E. Fields 60
M. Wilson, P. Tree 60
M. Lewis, Carthage 58
J. Shaw, L. Chapel 57
A. Jones, S. Hill 56
B. Brown, Whitehouse 54
J. Cleveland, HEAT 53
Jo. Parker, HEAT 52
F. Kruebbe, Carthage 51
C. Hoffman, Rains 50
ASSISTS
Player, team No.
S. Richter, Sabine 1,331
R. Foster, Whitehouse 1,047
A. Jones, Hallsville 915
A. Sorenson, Tatum 811
C. Jimerson, Henderson 679
N. Reed, W. Oak 673
Ja. Parker, HEAT 672
K. Stewart, Carthage 669
A. Baker, Beckville 554
S. Griffin, E. Fields 551
S. Elliott, Beckville 485
E. Hatley, Longview 468
N. Smith, Timpson 465
J. Draper, O. City 436
A. Vallery, Kilgore 412
A. Eddington, Hawkins 404
A. Mathis, Gilmer 403
L. Haley, L. Chapel 387
Ry. Garrett, P. Tree 364
A. Daily, Harmony 356
K. Jones, P. Pewitt 356
E. McKinney, H. Springs 331
D. McElyea, Kilgore 310
S. Frederick, Longview 305
L. Dacus, Hawkins 299
K. Lindsey, Gilmer 271
B. Stewart, H. Springs 268
K. Jones, U. Grove 267
J. Crocker, P. Pewitt 266
C. Chandler, E. Fields 264
J. Mott, Rains 259
K. Brock, Rains 250
M. Plunk, S. Hill 247
A. Alexander, S. Hill 245
D. Nash, Harmony 242
B. Behrens, Timpson 236
S. Smith, Carthage 227
Re. Garrett, P. Tree 218
A. Sewell, O. City 217
M. Traylor, S. Hill 211
M. Jordan, Jefferson 198
K. Courtney, Timpson 195
S. Robinson, Jefferson 180
S. Gallagher, U. Grove 168
E. Allen, Tatum 150
N. Garrett, Jefferson 118
C. Judd, U. Grove 115
ACES
Player, team No.
M. Furrh, Sabine 117
S. Richter, Sabine 109
C. Cole, Hallsville 95
H. Kreck, Rains 91
K. Jones, U. Grove 90
K. Courtney, Timpson 88
J. Shaw, L. Chapel 80
A. Jones, Hallsville 79
A. Sorenson, Tatum 78
E. Allen, Tatum 77
K. Stewart, Carthage 74
M. Mize, Beckville 74
M. Cantrell, Sabine 73
A. Morris, Beckville 73
M. Weeks, W. Oak 70
Ja. Parker, HEAT 68
A. Jones, S. Hill 67
J. Cleveland, HEAT 66
E. Rogers, Hallsville 64
R. Foster, Whitehouse 61
L. Baker, W. Oak 61
S. Elliott, Beckville 60
M. Jamaica, L. Chapel 59
A. McCann, Sabine 59
S. Robinson, Jefferson 58
S. Griffin, E. Fields 58
S. Bell, Sabine 57
M. Wilson, P. Tree 57
L. Couch, Kilgore 55
A. McDermott, Hallsville 55
K. Stroud, Tatum 55
H. Brown, L. Chapel 55
C. Bates, Sabine 53
R. Griffin, E. Fields 53
K. Rivers, Beckville 53
K. Campbell, S. Hill 52
B. Reeves, U. Grove 51
D. McElyea, Kilgore 50
C. Osmon, P. Pewitt 50
Coaches are asked to submit updated season statistics by 3 p.m. each Wednesday for Friday publication. Statistics may be emailed to jstallard@news-journal.com