ASSISTS
Player, team No.
T. Clark, Bullard 912
S. Elliott, Beckville 902
E. Hill, W. Oak 902
L. Pyle, Hallsville 762
A. Sorenson, Tatum 694
T. Mack, S. Hill 690
K. Horton, Arp 642
R. Lux, Sabine 620
C. Chatman, P. Tree 578
C. Hopkins, T. High 569
N. Weir, Overton 503
E. Bitter, Carthage 451
A. O’Brien, E. Fields 444
B. Mata, W. Rusk 440
C. Ellenburg, Marshall 438
T. Wells, Troup 437
T. Jackson, Longview 406
K. Pate, Gilmer 398
B. Colby, U. Grove 381
B. Cherry, T. High 347
G. Hector, Harmony 328
K. Jefferey, Longview 326
C. Speaker, Jacksonville 297
T. Reece, N. Diana 287
C. Abney, Marshall 267
L. Trimble, Harmony 261
Q. Jordan, Troup 259
A. Werbeck, Gilmer 247
A. Rowe, Carthage 220
A. Smith, N. Diana 203
H. Bray, S. Hill 167
ACES
Player, team No.
L. Pyle, Hallsville 86
A. Sorenson, Tatum 78
N. Weir, Overton 71
A. Clinkscales, W. Oak 69
A. Carpenter, Arp 67
C. Green, N. Diana 64
B. Smith, Overton 64
A. Iske, W. Oak 63
K. Horton, Arp 60
M. Birdsong, Arp 59
C. Haugeberg, Troup 57
C. Bailey, Bullard 57
Q. Jordan, Troup 55
T. Jackson, Longview 53
J. Scroggins, P. Tree 53
Kar. Stroud, Tatum 52
Kay. Stroud, Tatum 51
S. Sutton, Hallsville 50
C. Brown, Sabine 49
A. Smith, Overton 48
B. Blanton, Troup 46
K. Nobles, Overton 45
B. Mata, W. Rusk 45
BLOCKS
Player, team No.
C. Ellenburg, Marshall 140
S. Mills, Marshall 124
A. Allen, Marshall 96
R. Seahorn, Harmony 89
J. Morrow, Longview 85
C. Abney, Marshall 83
M. Tate, Gilmer 78
A. Iske, W. Oak 77
J. Roberts, Carthage 71
A. Caron, S. Hill 65
C. Clark, Bullard 64
L. Jones, Harmony 61
L. Wilson, Gilmer 60
J. Scroggins, P. Tree 60
A. Gill, Marshall 59
C. Thomas, Hallsville 59
O. Simmons, Hallsville 59
M.J. Liles, Beckville 59
K. Biggs, Tatum 58
T. Hill, Hallsville 58
C. Carter, W. Oak 58
C. Brown, Sabine 58
P. Abernathy, N. Diana 55
A. Harris, Beckville 54
A. Helton, Marshall 51
K. Stephens, E. Fields 51
B. Blanton, Troup 46
K. Coleman, Beckville 46
S. Dixon, N. Diana 45
KILLS
Player, team No.
R. Seahorn, Harmony 399
B. Chery, T. High 390
P. Whiteland, Bullard 353
M. Lumpkin, T. High 334
M. Birdsong, Arp 331
A. Morris, Beckville 329
B. Blanton, Troup 320
J. Roberts, Carthage 312
A. Harris, Beckville 306
L. wilson, Gilmer 304
C. Carter, W. Oak 301
O. Anderson, Bullard 289
J. Scroggins, P. Tree 272
B. Converse, Longview 263
C. Hopkins, T. High 260
K. Nobles, Overton 249
C. Clark, Bullard 248
A. Gill, Marshall 243
O. Simmons, Hallsville 243
C. Bowles, S. Hill 236
M. Tate, Gilmer 226
A. Iske, W. Oak 225
C. Green, N. Diana 224
K. Biggs, Tatum 217
C. Thomas, Hallsville 217
A. Clinkscales, W. Oak 215
K. Scott, Tatum 214
K. Foster, Tatum 212
J. Morrow, Longview 209
B. Mitchell, Longview 209
A. Caron, S. Hill 205
C. Manasse, S. Hill 202
M. Hodges, Carthage 199
C. Buckner, W. Rusk 189
A. McClanahan, W. Oak 185
J. Bagley, Carthage 184
Kay. Stroud, Tatum 184
C. Haugeberg, Troup 180
K. Murphy, W. Rusk 179
A. Henigan, E. Fields 177
C. Ellenburg, Marshall 175
L. Schroeder, P. Tree 174
N. Fisher, S. Hill 166
T. Hill, Hallsville 162
T. Foreman, Jacksonville 162
L. Sanchez, S. Hill 151
C. Brown, Sabine 83
DIGS
Player, team No.
A. Gibson, W. Rusk 656
C. Bailey, Bullard 615
I. Emery, Marshall 570
M. Blizzard, W. Rusk 534
S. Emery, Overton 528
A. Brown, Overton 523
A. Smith, Overton 515
A. Carpenter, Arp 506
B. Mata, W. Rusk 505
B. Smith, Overton 498
P. Warren, Gilmer 482
C. Buckner, W. Rusk 436
K. Murphy, W. Rusk 423
C. Clack, T. High 394
K. Taylor, Longview 368
C. Wedding, P. Tree 366
Kar. Stroud, Tatum 363
G. Struwe, E. Fields 360
M. Lumpkin, T. High 351
A. Harris, Beckville 348
A. Nichols, Arp 343
A. Fisher, S. Hill 336
C. Chatman, P. Tree 327
F. Henry, P. Tree 310
M. McKinney, W. Oak 309
L. Luscombe, Bullard 302
M. Nelson, Hallsville 301
A. Henigan, E. Fields 301
T. Williams, Carthage 297
L. Pyle, Hallsville 286
K. Williamson, Troup 279
O. Anderson, Bullard 275
A. Young, Harmony 265
L. Jones, Beckville 265
S. Elliott, Beckville 253
C. Dean, Gilmer 250
Kay. Stroud, Tatum 243
C. Ellenburg, Marshall 242
K. McDowell, Beckville 241
N. Weir, Overton 237
K. Horton, Arp 235
G. Hector, Harmony 234
L. Jones, Harmony 231
K. Foster, Tatum 229
A. Alexander, Longview 229
A. Morris, Beckville 224
R. Seahorn,Harmony 221
J. Scroggins, P. Tree 220
C. Gill, Jacksonville 218
M. Hodges, Carthage 217
M. Birdsong, Arp 217
F. Traore, Longview 212
E. Roberts, Sabine 212
N. Buckner, P. Tree 211
A. O’Brien, E. Fields 209
B. Cherry, T. High 205
A. Sutton, Hallsville 203
A. Roberson, Marshall 200
A. Sorenson, Tatum 200
B. Colby, U. Grove 200
S. Sutton, Hallsville 199
E. Hill, W. Oak 195
S. LeJeune, W. Rusk 191
L. Trimble, Harmony 191
C. Green, N. Diana 190
C. Brown, Sabine 189
L. Schroeder, P. Tree 185
K. Perkins, T. High 181
E. Bitter, Carthage 180
C. Speaker, Jacksonville 179
C. Manasse, S. Hill 176
A. Jones, U. Grove 173
K. Pate, Gilmer 170
T. Jackson, Longview 166
B. Blanton, Troup 164
C. Baker, Hallsville 164
D. Vaughn, U. Grove 160
S. Lackey, Jacksonville 159
K. Johnston, Gilmer 155
L. Bar, Beckville 154
B. Converse, Longview 153
E. Gonzalez, P. Tree 153
C. Abney, Marshall 152
S. Irwin, S. Hill 152
D. Farias, Carthage 151
T. Mack. S. Hill 150