DIGS
Player, team No.
A. Brown, Overton 445
S. Emery, Overton 427
I. Emery, Marshall 401
B. Smith, Overton 390
A. Smith, Overton 384
A. Carpenter, Arp 383
Kar. Stroud, Tatum 346
K. Taylor, Longview 274
A. Nichols, Arp 258
C. Wedding, P. Tree 244
M. McKinney, W. Oak 232
A. Fisher, S. Hill 232
A. Harris, Beckville 228
J. Vasquez, Kilgore 227
M. Nelson, Hallsville 223
L. Pyle, Hallsville 213
K. Williamson, Troup 209
C. Chatman, P. Tree 209
Kay. Stroud, Tatum 199
L. Jones, Beckville 190
A. Young, Harmony 188
T. Williams, Carthage 186
L. Jones, Harmony 183
K. Foster, Tatum 178
K. Horton, Arp 174
F. Henry, P. Tree 174
R. Seahorn, Harmony 172
S. Elliot, Beckville 167
J. Scroggins, P. Tree 167
A. Alexander, Longview 167
A. Mumphrey, Kilgore 167
C. Ellenburg, Marshall 165
K. McDowell, Beckville 163
A. Sorenson, Tatum 163
C. Dennis, Kilgore 163
A. Sutton, Hallsville 159
C. Gill, Jacksonville 159
E. Roberts, Sabine 159
S. Sutton, Hallsville 156
N. Weir, Overton 156
N. Buckner, P. Tree 154
M. Birdsong, Arp 151
B. Brooks, Kilgore 151
M. Hodges, Carthage 150
A. Roberson, Marshall 134
F. Traore, Longview 134
E. Gonzalez, P. Tree 131
L. Schroeder, P. Tree 128
C. Baker, Hallsville 125
K. Dominy, Jacksonville 122
C. Speaker, Jacksonville 120
E. Bitter, Carthage 118
T. Jackson, Longview 111
E. Rocha, Carlisle 106
S. Lackey, Jacksonville 101
C. Abney, Marshall 101
D. Farias, Carthage 100
ACES
Player, team No.
L. Pyle, Hallsville 62
A. Iske, W. Oak 54
A. Sorenson, Tatum 52
M. Birdsong, Arp 50
A. Carpenter, Arp 50
N. Weir, Overton 50
K. Horton, Arp 49
K. Estrada, Carlisle 45
A. Clinkscales, W. Oak 44
Kar. Stroud, Tatum 44
T. Jackson, Longview 43
J. Scroggins, P. Tree 42
C. Bowles, S. Hill 41
E. Hill, W. Oak 40
Q. Jordan, Troup 39
C. Ellenburg, Marshall 39
Kay. Stroud, Tatum 38
C. Haugeberg, Troup 37
C. Brown, Sabine 37
S. Sutton, Hallsville 35
E. Bitter, Carthage 35
N. Buckner, P. Tree 34
C. Abney, Marshall 31
M. McKinney, W. Oak 30
B. Blanton, Troup 30
A. Skinner, Longview 30
K. Jefferey, Longview 29
A. Mumphrey, Kilgore 29
A. Alexander, Longview 27
B. Converse, Longview 25
KILLS
Player, team No.
C. Brown, Sabine 278
R. Seahorn, Harmony 268
M. Birdsong, Arp 243
J. Roberts, Carthage 226
A. Morris, Beckville 220
B. Blanton, Troup 214
J. Scroggins, P. Tree 206
A. Harris, Beckville 205
C. Carter, W. Oak 186
K. Nobles, Overton 180
K. Biggs, Tatum 175
B. Brooks, Kilgore 172
A. Gill, Marshall 170
A. Clinkscales, W. Oak 169
B. Converse, Longview 169
O. Cimmons, Hallsville 165
C. Thomas, Hallsville 161
A. Iske, W. Oak 160
K. Foster, Tatum 158
B. Mitchell, Longview 157
A. Caron, S. Hill 155
C. Bowles, S. Hill 155
J. Morrow, Longview 155
Kay. Stroud, Tatum 151
M. Hodges, Carthage 137
A. McClanahan, W. Oak 135
K. Scott, Tatum 135
M. Thurmond, Kilgore 135
C. Ellenburg, Marshall 130
C. Haugeberg, Troup 123
N. Fisher, S. Hill 122
C. Manasse, S. Hill 121
L. Schroeder, P. Tree 119
T. Hill, Hallsville 112
J. Bagley, Carthage 110
A. Smith, Overton 110
T. Foreman, Jacksonville 107
C. Wright, Hallsville 105
A. Helton, Marshall 105
L. Pyle, Hallsville 104
K. Hart, Carlisle 101
ASSISTS
Player, team No.
E. Hill, W. Oak 634
S. Elliot, Beckville 625
A. Sorenson, Tatum 524
L. Pyle, Hallsville 517
A. Mumphrey, Kilgore 474
K. Horton, Arp 470
T. Mack, S. Hill 463
R. Lux, Sabine 424
C. Chatman, P. Tree 403
N. Weir, Overton 394
C. Ellenburg, Marshall 310
T. Wells, Troup 286
E. Bitter, Carthage 270
T. Jackson, Longview 263
G. Hector, Harmony 241
K. Jeffery, Longview 237
Q. Jordan, Troup 208
K. Estrada, Carlisle 203
C. Abney, Marshall 201
L. Trimble, Harmony 175
C. Speaker, Jacksonville 158
A. Rowe, Carthage 157
C. Milam, Tatum 103
BLOCKS
Player, team No.
C. Ellenburg, Marshal 101
S. Mills, Marshall 81
A. Allen, Marshall 78
R. Seahorn, Harmony 66
C. Abney, Marshall 66
A. Iske, W. Oak 61
K. Biggs, Tatum 51
J. Morrow, Longview 51
A. Caron, S. Hill 47
J. Scroggins, P. Tree 47
C. Carter, W. Oak 46
C. Thomas, Hallsville 46
O. Simmons, Hallsville 45
M.J. Liles, Beckville 43
A. Gill, Marshall 43
C. Brown, Sabine 41
A. Helton, Marshall 41
K. Coleman, Beckville 39
J. Roberts, Carthage 39
H. Carlile, Marshall 39
T. Hill, Hallsville 38
E. Ugbini, P. Tree 34.5
K. Pawlik, Arp 32
B. Blanton, Troup 32
A. Harris, Beckville 31
A. Runnels, Longview 31
K. Holcomb, Carlisle 27
K. Scott, Tatum 27
C. Chatman, P. Tree 27
L. Ibarra, Carlisle 26
B. Mitchell, Longview 26
C. Manasse, S. Hill 25
T. Foreman, Jacksonville 25
B. Brooks, Kilgore 25