From Staff Reports
WILDCAT RELAYS
at Wildcat Stadium, Whitehouse
VARSITY BOYS
Team standings: Marshall 90, Legacy 88, Chapel Hill 82, Lufkin 54.2, Whitehouse 49.4, Pine Tree 47.2, Hallsville 42, Lindale 35, Brownsboro 28.2, Jacksonville 28, Bullard 14
Individual results
100 meters: D. McCuin, Jacksonville 10.8; G. Stroud, Whitehouse 10.52; D. Ross, Chapel Hill 10.64
200 meters: J. Thomas, Marshall 22.99; M. Strickland; Brownsboro 23.42, D. Dean, Chapel Hill 23.55
400 meters: S. Taylor, Marshall 49.10; M. Mosley, Lufkin 49.18; A. Forney, Lufkin 50.18
800 meters: G. Ashby, Lufkin 1:57.20; B. Vining, Bullard 1:59.51; M. Gray, Pine Tree 2:01.78
1600 meters: E. Crayton, Chapel Hill 4:37.85; M. Maldonado, Legacy 4:42.03; R. Guadarrama, Lufkin 4:44.18
3200 meters: E. Craybon, Chapel Hill 9:56.31; R. Guadarrama, Lufkin 10:16.48; M. Peveto, Legacy 10:17.55
110 hurdles: B. Robinson, Marshall 14.51; A. Sims, Hallsville 14.515; J. Starks-Watts, Whitehouse 14.517
300 hurdles: K. Foster, Marshall 40.05; D. Smith, Marshall 41.96; J. Starks-Wells, Whitehouse 42.33
400 relay: Marshall (JJ. Thomas, B. Robinson, S. Taylor, K. Foster) 42.45; Chapel Hill 42.69; Jacksonville 43.33
800 relay: Chapel Hill (D. Ross, D. McGregor, D. Johnson, D. Dean) 1:29.72; Marshall 1:30.33; Brownsboro 1:30.83
Long jump: C. Moore, Legacy 22-11.75; J. McCoy, Whitehouse 22-8.75; K. Reed, Hallsville 22-5
Shot put: C. Poe, Lindale 56-7.25; D. Evans, Pine Tree 55-11; Q. Clark, Pine Tree 48-3
Discus: D. Evans, Pine Tree156-9; Q. Clark, Pine Tree 137-1; K. Huddleston, Chapel Hill 136-10.50
Triple jump: J. McCoy, Whitehouse 49-1.75; C. Moore, Legacy 45-3; M. Strickland, Brownsboro 45-2.25
High jump: C. Morris, Legacy 6-2; S. Johnson, Legacy 6-0; M. Field, Lindale 5-10
Pole vault: J. Seekford, Lindale 14-0; L. Harbour, Lindale 13-0; C. Upchurch, Hallsville 13-0
VARSITY GIRLS
Team standings: Tyler Legacy 82.25, Pine Tree 75.25, Jacksonville 75, Marshall 74, Bullard 72, Lindale 68.25, Lufkin 65, Whitehouse 46.25, Hallsville 37, Chapel Hill 17, Brownsboro 8
Individual results
100 meters: A. Smith, Marshall 11.89; J. White, Jacksonville 12.24; M. Nicholson, Lufkin 12.38
200 meters: S. Mills, Marshall 26.14; A. Simpson, Lufkin 27.28; M. Nicholson, Lufkin 27.31
400 meters: Z. Smith, Legacy 59.68; L. Ticey, Jacksonville 1:00.84; C. Tucker, Bullard 1:01.95
800 meters: J. Bryner, Legacy 2:27.43; A. Kelley, Lindale 2:30.71; H. Willis, Whitehouse 2:32.27
1600 meters: R. Roberts, Bullard 5:40.09; K. Hatfield, Hallsville 5:43.88; S. Morales Barrios, Whitehouse 5:45.62
3200 meters: R. Roberts, Bullard 12:17.95; K. Hatfield, Hallsville 12:25.34; E. Martinez, Jacksonville 12:35.07
100 hurdles: K. Miller, Lindale 16.25; C. Coates, Bullard 16.33; J. Mitchell, Pine Tree 16.58
300 hurdles: K. Miller, Lindale 47.88; A. Armstrong, Legacy 48.25; K. Brousseau, Lindale 49.45
400 relay: Marshall (A. Allen, A. Smith, J. Blacknell, S. Mills) 48.69; Lufkin 48.85; Jacksonville 49.40
800 relay: Marshall (A. Allen, A. Smith, J. Blacknell, S. Mills) 1:44.56; Jacksonville 1:45.97; Legacy 1:46.02
1600 relay: Legacy (S. Tucker, Z. Smith, A. Armstrong, J. Bryner) 4:10.25; Pine Tree 4:12.36; Lufkin 4:14.73
Long jump: C. Tucker, Bullard 17-7.25; J. White, Jacksonville 17-6.75; K. Garrett, Brownsboro 16-9.50
Shot put: E. Crymes, Whitehouse 32-8; F. Henry, Pine Tree 31-11.75; K. Harris, Whitehouse 31-7
Discus: F. Henry 108-3.50; A. Helton 97-8; M. Robertson, Jacksonville 92-7
Triple jump: E. Ugbini, Pine Tree 37-10.75; Z. Smith, Legacy 37-5; J. White, Jacksonville 37-2.50
High jump: O. Simmons, Hallsville 5-2; M. Delaney, Lufkin 5-2; K. Vickery, Lindale 5-0
Pole vault: K. Pierce, Lindale 10-0; R. De Kock, Bullard 9-0; J. Barera, Pine Tree 8-6