6A/5A/4A
Team Points, 2020 Record, 2020 Finish
1. Carthage (11) 220 14-0 1
2. Longview (4) 208 9-3 4
3. Gilmer 178 14-2 3
4. Texas High 147 11-1 2
5. Lindale 138 13-3 5
6. Pleasant Grove 137 9-4 6
7. Tyler Legacy 121 6-6 11
8. Kilgore 116 10-4 8
9. Whitehouse 102 8-3 7
10. Pine Tree 91 9-2-1 9
11. Chapel Hill 66 8-5 14
12. Tyler 56 2-7 NR
13. Lufkin 55 6-5 15
14. Van 32 7-5 12
T15. Jasper 29 8-2 NR
T15. Marshall 29 5-5 13
Others receiving votes: Paris 22; Nacogdoches 19; Center 10; Bullard 4; Rusk 3; Palestine 3; Hallsville 3; Spring Hill 2; Mount Pleasant 1; Pittsburg 1; Liberty-Eylau 1; Athens 1.
3A/2A/TAPPS
Team Points, 2020 Record,
2020 Finish
1. Gladewater (12) 215 8-3 9
2. Malakoff (1) 201 10-3 1
3. Tatum 185 8-2 4
4. Waskom (1) 179 12-2 8
5. Elysian Fields 139 11-3 7
6. Mineola 126 11-2 2
7. Mount Vernon 115 12-3 6
8. West Rusk 109 8-4 14
9. Daingerfield 106 9-3 5
10. Timpson (1) 101 14-1 3
11. Tenaha 50 10-3 NR
12. Garrison 43 6-6 NR
13. Winnsboro 39 7-3 NR
14. Paul Pewitt 30 8-4 10
15. Harmony 27 7-4 NR
Others receiving votes: Beckville 24; Hawkins 22; Tyler Grace Community 21; Diboll 14; Joaquin 14; Brook Hill 12; Harleton 7; Carlisle 6; Grapeland 6; Hughes Springs 6; Atlanta 2; San Augustine 1.