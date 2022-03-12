Rosters are set for the annual Hoops for Autism All-Star Games, set for Saturday, March 26 at E.B. Carrington Gymnasium in White Oak.
The games are set for 5 p.m. (girls) and 7 p.m. (boys), and price of admission is a donation — with all proceeds going to the Autism Center in Dallas.
Girls
Blue Team: Zailey McGee, Spring Hill; Jakiyah Bell, Gladewater; Paris Miller, Brownsboro; Trinity Edwards, Tatum; Nyla Inmon, Tyler Legacy; Lynli Dacus, Hawkins; Madyson Tate, Gilmer; Katlyn Jasper, Tyler Legacy; Maggie Spearman, Lindale; Catherine Warford, Hallsville. Head coach: T.J. Riley, Chapel Hill; Assistant coach: Andre Lampton, Chapel Hill
Red Team: Aaliyah Campbell, Tyler Legacy; Sanaa Hollins, Pittsburg; Natalie Styles, Pittsburg; Kamryn Turner, Marshall; Mekhayia Moore, Brownsboro; Katelyn Dunvant, Mount Vernon; Brenley Philen, Lindale; Makena Warren, Hawkins; Breanna Block, Liberty-Eylau; Maddie Furrh, Sabine. Head coach: John Chatham, Pittsburg. Assistant coach: Meagan Peters, Pittsburg.
Boys
Blue Team: Isaiah Johnson, Longview; Daryus Gray, Pine Tree; Tayler Riehemann, Spring Hill; C.J. Ingram, Kilgore; Justin Haire, Sulphur Springs; Devin Phillips, Henderson; Walter Smith, Lindale; Bryson Hill, Tyler; Grayson Murry, Brook Hill; Brian Williams, White Oak. Head coach: Chris Grotemat, Lindale; Assistant coach: Spencer Terry, Lindale.
Red Team: Taylor Sheffield, Hallsville; Ben Jacyno, White Oak; Vito High, Jacksonville; William Hills, Mount Pleasant; Cason Arrington, Sulphur Springs; Will Chetlin, Chapel Hill; Vince Rodriguez, Mount Pleasant Chapel Hill; Tyler Williams, McLeod; Kamryn English, Rivercrest; Breydan Pobuda, Sabine. Head coach: Steven Lambeth, McLeod; Assistant coach: Quincy English, Rivercrest.