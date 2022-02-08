BRYAN — Listed is the Texas Sports Writers Association Class 2A Football Team for the 2021 season.
First Team
OFFENSE
Guards – Tristan Niedenberger, Falls City, 6-3, 260, sr.; Hunter Nevlud, Shiner, 5-10, 230, sr.
Tackles – JR Moore, Refugio, 6-0, 220, jr.; (tie) Zane Waggoner, Albany, 6-2, 280, soph.; Jayden Friddle, Windthorst, 6-2, 219, sr.
Center – Trey Arjon, Mart, 5-10, 242, sr.
Wide receivers – Trajon Butler, Marlin, 5-8, 173, jr.; (tie) David Charo, Seymour, 5-11, 140, soph.; Derion Gullette, Marlin, 6-3, 225, jr.
Tight end – (tie) Cooper Fairchild, Albany, 6-0, 175, sr.; Dawson Hearne, Cisco, 6-4, 220, sr.
Quarterback – Desmond Woodson, Marlin, 6-0, 180, jr.
Running backs – Dalton Brooks, Shiner, 6-2, 185, jr.; Colton Deckard, Muenster, 6-3, 190, jr.; Corey Stancell, Farwell, 6-0, 210, soph.
Fullback – Doug Brooks, Shiner, 5-11, 280, sr.
All-purpose – Matthew Rosas, McCamey, 5-7, 150, jr.
Place-kicker – Jose Valverde, Granger, 6-0, 170, fr
DEFENSE
Linemen – Tyler Bishop, Shiner, 6-1, 205, sr.; Ty LaFrance, Refugio, 6-2, 205, sr.; Tremayne Richardson, Marlin, 6-2, 245, sr.; Kyle Nichols, Hawley, 5-9, 170, sr.
Linebackers – Da’Marion Medlock, Mart, 6-0, 162, sr.; A.J. Patek, Shiner, 5-11, 230, sr.; Tyraun Bell, Marlin, 6-0, 180, fr.; Camron Walker, Crawford, 5-11, 175, jr.
Secondary – Kason O’Shields, Hawley, 6-0, 155, jr.; Cody Rinne, Stratford, 6-0, 180, sr.; Zha’Mauryon Lofton, Marlin, 5-11, 180, jr.; Terry Bussey, Timpson, 5-11, 175, soph.
Punter – Derion Gullette, Marlin, 6-3, 225, jr.
Utility – Jordan Kelley, Refugio, 6-2, 180, sr.
Kick returner – Grant Hess, Muenster, 6-3, 185, sr.
Coach of the year – Daniel Boedeker, Shiner
Offensive player of the year – Dalton Brooks, Shiner
Defensive player of the year – Da’Marion Medlock, Mart
Second Team
OFFENSE
Guards – John Hester, Hawkins, 6-5, 265, sr.; (tie) BJ Kelly, Centerville, 5-11, 250, sr.; Rey Ramirez, Wellington, 5-10, 190, jr.
Tackles – Matthew Barrett, New Deal, 6-7, 315, sr.; (tie) Jonaven Villarreal, Bruni, 6-0, 255, sr.; Peyton Jurgajtis, Falls City, 6-3, 310, jr.
Center – Luis Marquez, Olney, 5-11, 250, sr.
Wide receivers – Kalen Barefield, Yorktown, 5-10, 150, sr.; Riley Hurt, Ganado, 6-4 190, sr.
Tight end – Zach Courtney, Post, 6-7, 235, sr.
Quarterback – Trey Powell, Mart, 6-0, 175, sr.
Running backs – Josh Fava, Christoval, 5-10, 185, sr.; Leric Eaton, New Deal, 6-1, 215, sr.; Jaheim Newton, Albany, 5-10, 180, sr.
Fullback – Paxton Hancock, Centerville, 5-11, 180, jr.
All-purpose – Klyderion Campbell, Mart, 5-9, 165, sr.
Place-kicker – Luke Shaffer, Falls City, 6-1, 240, sr.
DEFENSE
Linemen – Anthony Jackson Jr., Hearne, 6-3, 250, sr.; Eduardo Olivo Llamas, Windthorst, 5-9, 244, sr.; Taren Farmer, Albany, 5-11, 176, sr.; Anastacio Ibarra, Stratford, 6-2, 220, sr.
Linebackers – Gunner Smith, Archer City, 5-8, 160, jr.; Grant Jendrusch, Falls City, 5-8, 175, sr.; DJ McClelland, Granger, 6-1, 190, jr.; (tie) Coby Rendon, Ralls, 6-0, 190, sr.; Will Scott, Hawley, 6-0, 180, jr.; Waylon Hinze, Burton, 6-0, 185, sr.
Secondary – Kanon Gibson, Wink, 6-1.5, 190, jr.; Wyatt Staggs, Quinlan Boles, 6-3, 165, jr.; Beau Jolly, Christoval, 6-1, 181, sr.; Brayden Fuentes, McCamey, 6-1, 175, sr.
Punter – Colton Canada, Archer City, 5-10, 150, sr.
Utility – Luke Shaffer, Falls City, 6-1, 240, sr.
Kick returner – Kason O’Shields, Hawley, 6-0, 155, jr.
Third Team
OFFENSE
Guards – Jeryd Fain, Coleman, 6-2, 295, sr.; Nolan Park, Forsan, 6-1, 215, jr.
Tackles – Omar De La Hoya, Italy, 6-1, 227, sr.; James Wright, Centerville, 6-5, 320, soph.
Center – (tie) Rigo Molina, McCamey, 5-6, 211, sr.; Gus Allen, Coleman, 6-1, 250, sr.
Wide receivers – Grant Hess, Muenster, 6-3, 185, sr.; Wyatt Jones, Tolar, 5-11, 155, jr.
Tight end – (tie) Jacob Amaro, Three Rivers, 6-1, 186, jr.; Tyler Bryan, Beckville, sr.
Quarterback – Korbin Covarrubiaz, Eldorado, 5-11, 175, sr.
Running backs – Haven Vieth, Windthorst, 6-0, 193, sr.; Zay Cartwright, Shelbyville, 5-11, 190, jr.; (tie) Tanner Bean, Wortham, 5-10, 175, jr.; Peyton Brown, Tolar, 6-1, 210, fr.; Marc Ramirez, Wellington, 5-10, 180, sr.
Fullback – Sam Henderson, Santo, 5-11, 190, sr.
All-purpose – (tie) Dru Jones, Stratford, 5-11, 170, sr.; Jaiden Barr, Italy, 6-0, 220, sr.
Place-kicker – (tie) Nolan Park, Forsan, 6-1, 215, jr.; Armando Chavez, Mart, 5-6, 164, soph.
DEFENSE
Linemen – Julius Williams, Italy, 6-1, 200, sr.; Sam Griffin, Eldorado, 6-1, 200, jr.; Stryker Leschber, Thorndale, 6-4, 240, sr.; Zantayl Holley, Centerville, 6-0, 215, soph.
Linebackers – Zane Burr, Stratford, 6-0, 185, jr; Ty Cash, Italy, 5-9, 145, sr.; Kevin Garcia, Sundown, 5-9, 180, sr.; (tie) Brooks Neece, Albany, 5-10, 200, sr.; Brody Pryor, Celeste, 5-10, 170, sr. Eli Fric, Shiner, 6-0, 190, sr.; Ryan Harris, Beckville, 6-3, 200, sr.
Secondary – Derek Bullard, Wortham, 6-1, 160, jr.; Creighton Killian, Wellington, 5-10, 170, sr.; Braxton Smith, Coleman, 5-8, 140, jr.; Cayden Morgan, Forsan, 5-10, 155, sr.
Punter – (tie) Lane Benavides, Ganado, 5-10, 160, sr.; Gabe Quezada, Smyer, sr.
Utility – Elijah Jackson, Archer City, 6-1, 200, soph.
Kick returner – J’Koby Williams, Beckville, soph.
Honorable Mention
Guards
Hudson Born, Gruver, 5-11, 210, soph.; Haydon Carter, Olney, 5-11, 250, sr.; Jesus Espinoza, Somerville, 6-2, 325, jr.; Isaiah Garcia, McCamey, 5-9, 275, sr.; Drake Hartt, Evadale, 5-11, 235, sr.
Tackles
Saul Chacon, Gruver, 6-0, 225, sr.; Anthony Fortoul, Wortham, 6-4, 275, soph.; Joel Fraser, Price Carlisle, 6-0, 210, sr.; Hunter Harris, Alvord, 6-2, 210, sr.; Jesse Putnam, Wink, 6-0, 240, jr.; Rafael Ramirez, Cooper, 5-10, 245, sr.
Centers
Jacob Alfaro, Bruni, 6-0, 225, sr.; Cason Curbow, Garrison, 5-10, 320, sr.; Brady Davis, Beckville, 5-10, 228, soph.; Mack Payne, Wink, 5-11, 205, sr.
Wide receivers
Clason Beasley, Thorndale, 6-4, 180, jr.; Gage Bowers, Petrolia, 6-0, 175, jr.; Braden Dunlap, Wink, 6-0, 165, sr.; Holden Lamm, Celeste, 6-0, 170, sr.; Jayden Slater, Boys Ranch, 6-5, 195, sr.; Jake Soliz, Olton, jr.; Cooper Staton, Moody, 6-1, 165, jr.; Van Taylor, Alvord, 6-1, 180, sr.; Verkobe Woodberry, Somerville, 5-6, 135, sr.
Tight ends
Braden Denton, Wink, 6-1, 190, sr.; Jett Macklin, Rio Vista, 6-3, 190, jr.; Cash Perez, Wortham, 6-2 230, soph.
Quarterbacks
Drew Alexander, Yorktown, 6-2, 180, sr.; Ty Bates, Archer City, 6-1, 190, sr.; Cole Chapman, Albany, 6-0, 175, jr.; Keegan Gilbreath, Seymour, 5-8, 135, soph.; Landyn Hack, Panhandle, 6-3, 205, jr.; Hunter Long, Cisco, 5-11, 180, jr.; Johnny Ryder, Granger, 6-3, 185, sr.
Running backs
Shaun Easterling, Lovelady, 6-1, 210, jr.; Sergio Salinas, Ralls, 5-11, 190, sr.; Cole Thomas, Falls City, 5-7, 160, sr.; J’Koby Williams, Beckville, 5-9, 170, soph.
Fullbacks
Andre Brown, Joaquin, 5-9, 192, jr.; Stryker Leschber, Thorndale, 6-4, 240, sr.; Barret Phillips, Wellington, 5-10, 170, jr.; Jovani Rockmore, Olney, 5-11, 205, jr.; Camron Walker, Crawford, 5-11, 175, jr.
All-purpose
Jabari Dunn, Hearne, 6-1, 175, sr.; Trey Lopez, De Leon, 5-11, 175, sr.; Andrew Newman, Centerville, 5-7, 150, soph.; Luke Torbert, Crawford, 5-11, 155, jr.
DEFENSE
Linemen
Ryan Bland, Deweyville, 6-2, 222, sr.; Steven Craft Mitchell, Hearne, 6-1, 255, sr.; Anthony Gonzalez, Stratford, 5-11, 230, sr.; Cale Harkey, New Deal, 6-2, 205, jr.; Wesley Hudson, Rio Vista, 6-4, 230, sr.; Adrian Larios, Windthorst, 5-11, 255, sr.; Casey Lewis, Evadale, 5-11, 200, jr.; Willy Olvera, Wellington, 5-10, 205, sr.; Alex Oxford, Frankston, 5-11, 265, sr.; Hudson Williams, Archer City, 6-3, 235, sr.; Diontay Ramon, Hawley, 6-3, 190, soph.; Garrett Stribling, Vega, 6-4, 215, sr.; Corley Williams, Hawley, 5-8, 215, sr.
Linebackers
Cody Arrisola, Falls City, 6-2, 260, sr.; Brent Bouldin, Coleman, 5-11, 170, soph.; JC Chaney, Holland, 5-11, 190, sr.; Braden Courtney, Timpson, 5-10, 195, sr.; Brandon Fry, Lovelady, 6-1, 170, jr.; Ryland Gentry, Coleman, 6-1, 190, jr.; Adam Gregory, Beckville, sr.; David Haynes III, Valley Mills, 5-11, 220, soph.; Santiago Hernandez, Eldorado, 5-9, 165, sr.; Dylan Holt, Ganado, 5-8, 180, soph.; Hayden Kylberg, Thorndale, 5-11, 210, sr.; Luke Langfield, D’Hanis, 5-7, 155, sr.; Edgar Lopez, Gruver, 5-11, 175, sr.; Trent Lyles, Evadale, 5-7, 165, sr.; Conner Martinez, Lovelady, 5-11, 180, sr.; Cooper Meador, Eldorado, 6-1, 185, sr.; John Youens, Bosqueville, 6-3, 205, jr.; Rodney Walton, Schulenburg, 5-10, 170, soph.
Defensive backs
Cayden Carpenter, Christoval, 5-10, 165, jr.; Xavier Garcia, Ralls, 5-9, 180, sr.; Keyshawn Langham, Hearne, 5-10, 175, jr.; Evan Oeding, Schulenburg, 5-8, 170, sr.; Jae’dyn Slaughter, Beckville, sr.; Major Stockton, Forsan, 5-11, 175, sr.; Cole Turner, Olney, 6-0, 185, jr.
Utility
Keanu Anthony, Schulenburg, 6-3, 175, sr.; Hunter Murphy, West Sabine, 6-0, 160, jr.; Joaquin Segovia, Vega, 5-11, 165, jr.; Chase Smith, Evadale, 5-8, 140, sr.